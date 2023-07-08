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Мексика заявила о готовности внедрить платежную систему "Мир" - РИА Новости, 08.07.2023
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09:54 08.07.2023 (обновлено: 10:11 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/mir-1882939722.html
Мексика заявила о готовности внедрить платежную систему "Мир"
Мексика заявила о готовности внедрить платежную систему "Мир" - РИА Новости, 08.07.2023
Мексика заявила о готовности внедрить платежную систему "Мир"
Мексика открыта к внедрению российской платежной системы "Мир", но обращения от властей России по этому вопросу не поступало, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T09:54
2023-07-08T10:11
в мире
мексика
эдуардо вильегас мехиас
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мексика открыта к внедрению российской платежной системы "Мир", но обращения от властей России по этому вопросу не поступало, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. Посол подчеркнул, что реальность в сфере финансов меняется, и Мексика адаптируется к изменениям. "Поэтому в перспективе мы можем сказать, что, если будут условия для использования еще одной платежной системы, такой как система "Мир", Мексика, конечно, открыта к этому. Но в настоящий момент официального обращения от правительства РФ, чтобы это произошло, нет", - заявил дипломат. Если бы такое обращение было, то финансовым институтам Мексики пришлось бы изучить его, отметил он. "Практически в любой стране такие решения принимаются с большой осторожностью и ответственностью. Я думаю, что, если мы хотим двигаться в этом направлении, то первое, что должно произойти - это снижение политического накала", - добавил посол. Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия. Читайте полный текст интервью Эдуардо Вильегаса Мехиаса &gt;&gt;
https://ria.ru/20230620/venesuela-1879264799.html
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в мире, мексика, эдуардо вильегас мехиас, россия
В мире, Мексика, Эдуардо Вильегас Мехиас, Россия
Мексика заявила о готовности внедрить платежную систему "Мир"

Посол Мехиас заявил, что Мексика открыта к внедрению российской платежной системы "Мир"

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкВывеска на здании Национальной системы платежных карт в Москве
Вывеска на здании Национальной системы платежных карт в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Вывеска на здании Национальной системы платежных карт в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мексика открыта к внедрению российской платежной системы "Мир", но обращения от властей России по этому вопросу не поступало, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.
Посол подчеркнул, что реальность в сфере финансов меняется, и Мексика адаптируется к изменениям.
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"Поэтому в перспективе мы можем сказать, что, если будут условия для использования еще одной платежной системы, такой как система "Мир", Мексика, конечно, открыта к этому. Но в настоящий момент официального обращения от правительства РФ, чтобы это произошло, нет", - заявил дипломат.
Если бы такое обращение было, то финансовым институтам Мексики пришлось бы изучить его, отметил он.
«
"Практически в любой стране такие решения принимаются с большой осторожностью и ответственностью. Я думаю, что, если мы хотим двигаться в этом направлении, то первое, что должно произойти - это снижение политического накала", - добавил посол.
Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
Читайте полный текст интервью Эдуардо Вильегаса Мехиаса >>
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