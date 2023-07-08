https://ria.ru/20230708/meksika-1882937389.html

Число раненных при взрыве на морской платформе в Мексике возросло до восьми

Число раненных при взрыве на морской платформе в Мексике возросло до восьми - РИА Новости, 08.07.2023

Число раненных при взрыве на морской платформе в Мексике возросло до восьми

Число пострадавших в результате возгорания на платформе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе возросло до восьми, сообщает компания в РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T09:28

2023-07-08T09:28

2023-07-08T09:28

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мексиканский залив

мексика

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МЕХИКО, 8 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате возгорания на платформе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе возросло до восьми, сообщает компания в Twitter. Ранее сообщалось о двух погибших, шести пострадавших и одном пропавшем без вести. "Было трое раненых сотрудников Pemex, но сейчас их жизни в не опасности, со стороны частной компании (которая работала на объекте – ред.) – двое погибших, пять раненых и один пропавший без вести", - говорится в сообщении компании.Отмечается, что пожар удалось локализовать, будет начато расследование для определения причины возгорания. В пятницу издание Tribuna Campeche сообщило, что взрыв и сильный пожар начались на морской платформе нефтегазовой корпорации Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе. Руководители корпорации заявили, что платформы, пострадавшие в результате пожара, играли существенную роль в системе добычи газа, этот инцидент сильно скажется на общих показателях компании.

https://ria.ru/20210703/chp-1739707240.html

мексиканский залив

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мексиканский залив, мексика, pemex