https://ria.ru/20230708/meksika-1882937389.html
Число раненных при взрыве на морской платформе в Мексике возросло до восьми
Число раненных при взрыве на морской платформе в Мексике возросло до восьми - РИА Новости, 08.07.2023
Число раненных при взрыве на морской платформе в Мексике возросло до восьми
Число пострадавших в результате возгорания на платформе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе возросло до восьми, сообщает компания в РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T09:28
2023-07-08T09:28
2023-07-08T09:28
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мексиканский залив
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МЕХИКО, 8 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате возгорания на платформе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе возросло до восьми, сообщает компания в Twitter. Ранее сообщалось о двух погибших, шести пострадавших и одном пропавшем без вести. "Было трое раненых сотрудников Pemex, но сейчас их жизни в не опасности, со стороны частной компании (которая работала на объекте – ред.) – двое погибших, пять раненых и один пропавший без вести", - говорится в сообщении компании.Отмечается, что пожар удалось локализовать, будет начато расследование для определения причины возгорания. В пятницу издание Tribuna Campeche сообщило, что взрыв и сильный пожар начались на морской платформе нефтегазовой корпорации Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе. Руководители корпорации заявили, что платформы, пострадавшие в результате пожара, играли существенную роль в системе добычи газа, этот инцидент сильно скажется на общих показателях компании.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексиканский залив, мексика, pemex
В мире, Мексиканский залив, Мексика, Pemex
Число раненных при взрыве на морской платформе в Мексике возросло до восьми
Pemex: число раненных при взрыве на морской платформе в Мексике возросло до восьми человек
МЕХИКО, 8 июл - РИА Новости.
Число пострадавших в результате возгорания на платформе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе возросло до восьми, сообщает компания в Twitter
.
Ранее сообщалось о двух погибших
, шести пострадавших и одном пропавшем без вести.
«
"Было трое раненых сотрудников Pemex, но сейчас их жизни в не опасности, со стороны частной компании (которая работала на объекте – ред.) – двое погибших, пять раненых и один пропавший без вести", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что пожар удалось локализовать, будет начато расследование для определения причины возгорания.
В пятницу издание Tribuna Campeche сообщило, что взрыв и сильный пожар начались на морской платформе нефтегазовой корпорации Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе.
Руководители корпорации заявили, что платформы, пострадавшие в результате пожара, играли существенную роль в системе добычи газа, этот инцидент сильно скажется на общих показателях компании.
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