https://ria.ru/20230708/meksika-1882921177.html

При взрыве на нефтегазовой морской платформе в Мексике погибли два человека

При взрыве на нефтегазовой морской платформе в Мексике погибли два человека - РИА Новости, 08.07.2023

При взрыве на нефтегазовой морской платформе в Мексике погибли два человека

Два человека погибли, еще один пропал без вести в результате возгорания на платформе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе, следует... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T03:25

2023-07-08T03:25

2023-07-08T03:25

мексиканский залив

андрес мануэль лопес обрадор

pemex

мексика

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще один пропал без вести в результате возгорания на платформе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе, следует из сообщения компании. "В компании Pemex приоритетом является безопасность. По предварительным данным, в результате утреннего пожара на платформе Nohoch-A никто из сотрудников Pemex не пропал без вести. К сожалению, два человека погибли и один пропал без вести из компании, которая работала на объекте", - говорится в сообщении компании в Twitter. Ранее пресс-служба компании сообщала, что шесть человек пострадали в результате возгорания на платформах мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе. До этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в результате инцидента на морской платформе "три-четыре" человека пропали без вести. В Pemex не подтвердили эту информацию, однако сообщили, что из 328 сотрудников с платформ был эвакуирован 321. В пятницу издание Tribuna Campeche сообщило, что взрыв и сильный пожар начались на морской платформе нефтегазовой корпорации Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе.

https://ria.ru/20230706/most-1882494951.html

мексиканский залив

мексика

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мексиканский залив, андрес мануэль лопес обрадор, pemex, мексика, в мире