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При взрыве на нефтегазовой морской платформе в Мексике погибли два человека - РИА Новости, 08.07.2023
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03:25 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/meksika-1882921177.html
При взрыве на нефтегазовой морской платформе в Мексике погибли два человека
При взрыве на нефтегазовой морской платформе в Мексике погибли два человека - РИА Новости, 08.07.2023
При взрыве на нефтегазовой морской платформе в Мексике погибли два человека
Два человека погибли, еще один пропал без вести в результате возгорания на платформе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе, следует... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T03:25
2023-07-08T03:25
мексиканский залив
андрес мануэль лопес обрадор
pemex
мексика
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще один пропал без вести в результате возгорания на платформе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе, следует из сообщения компании. "В компании Pemex приоритетом является безопасность. По предварительным данным, в результате утреннего пожара на платформе Nohoch-A никто из сотрудников Pemex не пропал без вести. К сожалению, два человека погибли и один пропал без вести из компании, которая работала на объекте", - говорится в сообщении компании в Twitter. Ранее пресс-служба компании сообщала, что шесть человек пострадали в результате возгорания на платформах мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе. До этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в результате инцидента на морской платформе "три-четыре" человека пропали без вести. В Pemex не подтвердили эту информацию, однако сообщили, что из 328 сотрудников с платформ был эвакуирован 321. В пятницу издание Tribuna Campeche сообщило, что взрыв и сильный пожар начались на морской платформе нефтегазовой корпорации Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе.
https://ria.ru/20230706/most-1882494951.html
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мексиканский залив, андрес мануэль лопес обрадор, pemex, мексика, в мире
Мексиканский залив, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Pemex, Мексика, В мире
При взрыве на нефтегазовой морской платформе в Мексике погибли два человека

При взрыве на нефтегазовой морской платформе в Мексике погибли два человека, один пропал

© AFP 2023 / StringerСкорая, Мексика
Скорая, Мексика - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023 / Stringer
Скорая, Мексика. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще один пропал без вести в результате возгорания на платформе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе, следует из сообщения компании.
«
"В компании Pemex приоритетом является безопасность. По предварительным данным, в результате утреннего пожара на платформе Nohoch-A никто из сотрудников Pemex не пропал без вести. К сожалению, два человека погибли и один пропал без вести из компании, которая работала на объекте", - говорится в сообщении компании в Twitter.
Ранее пресс-служба компании сообщала, что шесть человек пострадали в результате возгорания на платформах мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе. До этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в результате инцидента на морской платформе "три-четыре" человека пропали без вести. В Pemex не подтвердили эту информацию, однако сообщили, что из 328 сотрудников с платформ был эвакуирован 321.
В пятницу издание Tribuna Campeche сообщило, что взрыв и сильный пожар начались на морской платформе нефтегазовой корпорации Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе.
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Мексиканский заливАндрес Мануэль Лопес ОбрадорPemexМексикаВ мире
 
 
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