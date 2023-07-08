https://ria.ru/20230708/meksika-1882930325.html

Посол Мексики в Москве сообщил о планах поставлять в Россию какао и ваниль

Посол Мексики в Москве сообщил о планах поставлять в Россию какао и ваниль - РИА Новости, 08.07.2023

Посол Мексики в Москве сообщил о планах поставлять в Россию какао и ваниль

Мексика хотела бы начать поставлять в Россию какао и ваниль, обсуждает с ликеро-водочным заводом "Кристалл" возможность производства ванильного ликера, заявил в РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T07:52

2023-07-08T07:52

2023-07-08T10:13

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москва

эдуардо вильегас мехиас

экономика

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мексика хотела бы начать поставлять в Россию какао и ваниль, обсуждает с ликеро-водочным заводом "Кристалл" возможность производства ванильного ликера, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. "Мы считаем, что это (ваниль – ред.) один из главных мексиканских продуктов, который могут оценить в России. Например, ваниль можно добавлять в шоколадные конфеты. Мы постараемся, чтобы кондитерские фабрики использовали нашу ваниль, а также ее добавляли в выпечку в ресторанах. Помимо ванили есть и много других продуктов, которые мы можем поставлять на российский рынок и которые будут привлекательны для потребителей", - сказал дипломат агентству. По словам посла, идеей поставок экстракта мексиканской ванили заинтересовался ликеро-водочный завод "Кристалл". "Они хотят его продавать, также им интересно производство, потому что они делают различные ликеры. Поэтому с ними мы рассматриваем возможность производства ванильного ликера", - пояснил Эдуардо Вильегас Мехиас. Еще одним важным продуктом для экспорта в Россию может стать какао, отметил посол. "Насколько я понимаю, шоколад для конфет привозят из Бельгии, но в Бельгии нет производства какао. Производство какао ограничено в Мексике, мы уже много экспортируем в США, в Европу, и надо показать, что здесь (в России - ред.) есть интересный рынок, который может быть выгоден обеим сторонам", - сказал он. Читайте полный текст интервью Эдуардо Вильегаса Мехиаса >>

https://ria.ru/20230708/aviasoobschenie-1882925882.html

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