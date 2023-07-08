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Посол Мексики в Москве сообщил о планах поставлять в Россию какао и ваниль - РИА Новости, 08.07.2023
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07:52 08.07.2023 (обновлено: 10:13 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/meksika-1882930325.html
Посол Мексики в Москве сообщил о планах поставлять в Россию какао и ваниль
Посол Мексики в Москве сообщил о планах поставлять в Россию какао и ваниль - РИА Новости, 08.07.2023
Посол Мексики в Москве сообщил о планах поставлять в Россию какао и ваниль
Мексика хотела бы начать поставлять в Россию какао и ваниль, обсуждает с ликеро-водочным заводом "Кристалл" возможность производства ванильного ликера, заявил в РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T07:52
2023-07-08T10:13
россия
мексика
москва
эдуардо вильегас мехиас
экономика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мексика хотела бы начать поставлять в Россию какао и ваниль, обсуждает с ликеро-водочным заводом "Кристалл" возможность производства ванильного ликера, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. "Мы считаем, что это (ваниль – ред.) один из главных мексиканских продуктов, который могут оценить в России. Например, ваниль можно добавлять в шоколадные конфеты. Мы постараемся, чтобы кондитерские фабрики использовали нашу ваниль, а также ее добавляли в выпечку в ресторанах. Помимо ванили есть и много других продуктов, которые мы можем поставлять на российский рынок и которые будут привлекательны для потребителей", - сказал дипломат агентству. По словам посла, идеей поставок экстракта мексиканской ванили заинтересовался ликеро-водочный завод "Кристалл". "Они хотят его продавать, также им интересно производство, потому что они делают различные ликеры. Поэтому с ними мы рассматриваем возможность производства ванильного ликера", - пояснил Эдуардо Вильегас Мехиас. Еще одним важным продуктом для экспорта в Россию может стать какао, отметил посол. "Насколько я понимаю, шоколад для конфет привозят из Бельгии, но в Бельгии нет производства какао. Производство какао ограничено в Мексике, мы уже много экспортируем в США, в Европу, и надо показать, что здесь (в России - ред.) есть интересный рынок, который может быть выгоден обеим сторонам", - сказал он. Читайте полный текст интервью Эдуардо Вильегаса Мехиаса &gt;&gt;
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россия, мексика, москва, эдуардо вильегас мехиас, экономика
Россия, Мексика, Москва, Эдуардо Вильегас Мехиас, Экономика
Посол Мексики в Москве сообщил о планах поставлять в Россию какао и ваниль

Посол в Москве Мехиас сообщил о желании Мексики начать поставлять в Россию какао и ваниль

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкКакао-бобы и какао-крупка
Какао-бобы и какао-крупка - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Какао-бобы и какао-крупка . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мексика хотела бы начать поставлять в Россию какао и ваниль, обсуждает с ликеро-водочным заводом "Кристалл" возможность производства ванильного ликера, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.
«
"Мы считаем, что это (ваниль – ред.) один из главных мексиканских продуктов, который могут оценить в России. Например, ваниль можно добавлять в шоколадные конфеты. Мы постараемся, чтобы кондитерские фабрики использовали нашу ваниль, а также ее добавляли в выпечку в ресторанах. Помимо ванили есть и много других продуктов, которые мы можем поставлять на российский рынок и которые будут привлекательны для потребителей", - сказал дипломат агентству.
По словам посла, идеей поставок экстракта мексиканской ванили заинтересовался ликеро-водочный завод "Кристалл".
"Они хотят его продавать, также им интересно производство, потому что они делают различные ликеры. Поэтому с ними мы рассматриваем возможность производства ванильного ликера", - пояснил Эдуардо Вильегас Мехиас.
Еще одним важным продуктом для экспорта в Россию может стать какао, отметил посол.
"Насколько я понимаю, шоколад для конфет привозят из Бельгии, но в Бельгии нет производства какао. Производство какао ограничено в Мексике, мы уже много экспортируем в США, в Европу, и надо показать, что здесь (в России - ред.) есть интересный рынок, который может быть выгоден обеим сторонам", - сказал он.
Читайте полный текст интервью Эдуардо Вильегаса Мехиаса >>
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