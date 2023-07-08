https://ria.ru/20230708/krym-1882963444.html
Крымские татары обратились к Эрдогану
Крымские татары обратились к Эрдогану - РИА Новости, 08.07.2023
Крымские татары обратились к Эрдогану
Крымско-татарский общественный деятель, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана направить в РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T13:50
2023-07-08T13:50
2023-07-08T16:26
турция
украина
реджеп тайип эрдоган
заур смирнов
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости. Крымско-татарский общественный деятель, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана направить в Крым своих представителей для ознакомления с реальной жизнью крымских татар. Президент Турции Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более двух с половиной часов. "Президент Турции на встрече с Зеленским опять отождествлял крымских татар с Украиной, что не имеет ничего общего с реальностью. Господину Эрдогану следовало бы направить в Крым своих представителей, для ознакомления с реальной жизнью крымских татар, а потом уже делать заявления по этому поводу", — сказал РИА Новости Смирнов.По его словам, крымские татары вели борьбу за свою свободу все годы нахождения полуострова в составе Украины. "Украинское руководство категорически отказывалось принимать решение о реабилитации крымских татар, крымско-татарский язык не признавался государственным, запрещалось строить Соборную мечеть — по этим причинам весь полуостров превратился в "поляну протеста". Об этом турецкому лидеру очень хорошо известно, но признавать это публично он не торопится", — подчеркнул Смирнов. По его словам, после воссоединения Крыма с Россией одним из первых своих указов президент Владимир Путин реабилитировал крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и итальянцев."Крымско-татарский язык стал в Крыму государственным, а в столице Крыма подходит к завершению строительство Соборной мечети, более того — десятки миллиардов рублей вложены в строительство социальных объектов, дорог и инженерных коммуникаций в местах компактного проживания крымских татар, где при Украине процветало средневековое бездорожье", — подчеркнул Смирнов.
https://ria.ru/20230608/obvineniya-1877046820.html
https://ria.ru/20220824/krym-1811737734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, украина, реджеп тайип эрдоган, заур смирнов, общество
Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Заур Смирнов, Общество
Крымские татары обратились к Эрдогану
Крымские татары призвали Эрдогана направить на полуостров своих представителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости. Крымско-татарский общественный деятель, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана направить в Крым своих представителей для ознакомления с реальной жизнью крымских татар.
Президент Турции Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле
, встреча шла более двух с половиной часов.
«
"Президент Турции на встрече с Зеленским опять отождествлял крымских татар с Украиной, что не имеет ничего общего с реальностью. Господину Эрдогану следовало бы направить в Крым своих представителей, для ознакомления с реальной жизнью крымских татар, а потом уже делать заявления по этому поводу", — сказал РИА Новости Смирнов.
По его словам, крымские татары вели борьбу за свою свободу все годы нахождения полуострова в составе Украины.
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"Украинское руководство категорически отказывалось принимать решение о реабилитации крымских татар, крымско-татарский язык не признавался государственным, запрещалось строить Соборную мечеть — по этим причинам весь полуостров превратился в "поляну протеста". Об этом турецкому лидеру очень хорошо известно, но признавать это публично он не торопится", — подчеркнул Смирнов.
По его словам, после воссоединения Крыма с Россией
одним из первых своих указов президент Владимир Путин реабилитировал крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и итальянцев.
"Крымско-татарский язык стал в Крыму государственным, а в столице Крыма подходит к завершению строительство Соборной мечети, более того — десятки миллиардов рублей вложены в строительство социальных объектов, дорог и инженерных коммуникаций в местах компактного проживания крымских татар, где при Украине процветало средневековое бездорожье", — подчеркнул Смирнов.
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