https://ria.ru/20230708/kontrnastuplenie-1883013489.html

Кремль связал передачу главарей "Азова"* Киеву с провалами контрнаступления

Кремль связал передачу главарей "Азова"* Киеву с провалами контрнаступления - РИА Новости, 08.07.2023

Кремль связал передачу главарей "Азова"* Киеву с провалами контрнаступления

Решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины, с которыми они... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T20:17

2023-07-08T20:17

2023-07-08T22:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

турция

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины, с которыми они сталкиваются ежедневно, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Это решение выдать главарей "Азова"* Зеленскому в нарушение существующих договоренностей, вернуть их на Украину, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении. Это провалы, с которыми сейчас каждый день сталкиваются войска киевского режима", - сказал Песков РИА Новости на просьбу прокомментировать ситуацию. В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка " Азов "*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы"* до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230705/kontrnastup-1882237985.html

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Нарушение условий имевшихся договоренностей": Песков о возвращении боевиков ВСУ из Турции Нарушение условий имевшихся договоренностей": Песков о возвращении боевиков ВСУ из Турции 2023-07-08T20:17 true PT1M38S

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в мире, украина, россия, турция, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский