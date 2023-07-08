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Кремль связал передачу главарей "Азова"* Киеву с провалами контрнаступления - РИА Новости, 08.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:17 08.07.2023 (обновлено: 22:02 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/kontrnastuplenie-1883013489.html
Кремль связал передачу главарей "Азова"* Киеву с провалами контрнаступления
Кремль связал передачу главарей "Азова"* Киеву с провалами контрнаступления - РИА Новости, 08.07.2023
Кремль связал передачу главарей "Азова"* Киеву с провалами контрнаступления
Решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины, с которыми они... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T20:17
2023-07-08T22:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
турция
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины, с которыми они сталкиваются ежедневно, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Это решение выдать главарей "Азова"* Зеленскому в нарушение существующих договоренностей, вернуть их на Украину, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении. Это провалы, с которыми сейчас каждый день сталкиваются войска киевского режима", - сказал Песков РИА Новости на просьбу прокомментировать ситуацию. В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка " Азов "*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы"* до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230705/kontrnastup-1882237985.html
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Нарушение условий имевшихся договоренностей": Песков о возвращении боевиков ВСУ из Турции
Нарушение условий имевшихся договоренностей": Песков о возвращении боевиков ВСУ из Турции
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в мире, украина, россия, турция, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Турция, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский
Кремль связал передачу главарей "Азова"* Киеву с провалами контрнаступления

Песков: выдача главарей "Азова" Киеву была связана с провалами контрнаступления ВСУ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины, с которыми они сталкиваются ежедневно, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это решение выдать главарей "Азова"* Зеленскому в нарушение существующих договоренностей, вернуть их на Украину, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении. Это провалы, с которыми сейчас каждый день сталкиваются войска киевского режима", - сказал Песков РИА Новости на просьбу прокомментировать ситуацию.
В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.
Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка " Азов "*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы"* до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Атака соединений 5-й гвардейской танковой армии в районе Прохоровки, Курская битва, Великая Отечественная война 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Контрнаступ вермахта: история повторяется
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияТурцияДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Зеленский
 
 
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