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Командование ЮВО доложило Шойгу о подготовке военных офицерами с опытом СВО - РИА Новости, 08.07.2023
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07:48 08.07.2023 (обновлено: 10:41 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/kontraktniki-1882930187.html
Командование ЮВО доложило Шойгу о подготовке военных офицерами с опытом СВО
Командование ЮВО доложило Шойгу о подготовке военных офицерами с опытом СВО - РИА Новости, 08.07.2023
Командование ЮВО доложило Шойгу о подготовке военных офицерами с опытом СВО
Представители командования Южного военного округа (ЮВО) доложили министру обороны России Сергею Шойгу о подготовке на полигонах округа военнослужащих по... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T07:48
2023-07-08T10:41
безопасность
россия
сергей шойгу
южный военный округ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Представители командования Южного военного округа (ЮВО) доложили министру обороны России Сергею Шойгу о подготовке на полигонах округа военнослужащих по контракту вновь формируемых соединений и воинских частей под руководством офицеров с боевом опытом спецоперации, сообщили в субботу в Минобороны России. По данным ведомства, в субботу министр обороны проверил на полигонах ЮВО организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту вновь формируемых соединений и воинских частей. "Представители командования Южного военного округа доложили Сергею Шойгу, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный во время специальной военной операции. На полигоне одновременно осуществляется подготовка мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. В настоящее время проводится боевое слаживание в составе подразделений", - сообщили в министерстве. Там уточнили, что ранее все контрактники проходили одиночную подготовку в течение двух недель. После завершения подготовки на полигонах личный состав направят в районы предназначения для продолжения боевого слаживания в составе воинских частей. "Все занятия проводятся на новой военной технике и в современной экипировке. Обучаемые выполняют стрельбы из различных видов вооружения, отрабатывают элементы защиты от огневого поражения противника, а также навыки поражения образцов западного вооружения", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20230708/t-90-1882929933.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, южный военный округ
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Южный военный округ
Командование ЮВО доложило Шойгу о подготовке военных офицерами с опытом СВО

Командование ЮВО доложило Шойгу о подготовке контрактников офицерами с боевым опытом СВО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проводит проверку организации боевой подготовки военнослужащих на полигонах Южного военного округа
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит проверку организации боевой подготовки военнослужащих на полигонах Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Представители командования Южного военного округа (ЮВО) доложили министру обороны России Сергею Шойгу о подготовке на полигонах округа военнослужащих по контракту вновь формируемых соединений и воинских частей под руководством офицеров с боевом опытом спецоперации, сообщили в субботу в Минобороны России.
По данным ведомства, в субботу министр обороны проверил на полигонах ЮВО организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту вновь формируемых соединений и воинских частей.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит проверку организации боевой подготовки военнослужащих на полигонах Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
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"Представители командования Южного военного округа доложили Сергею Шойгу, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный во время специальной военной операции. На полигоне одновременно осуществляется подготовка мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. В настоящее время проводится боевое слаживание в составе подразделений", - сообщили в министерстве.
Там уточнили, что ранее все контрактники проходили одиночную подготовку в течение двух недель. После завершения подготовки на полигонах личный состав направят в районы предназначения для продолжения боевого слаживания в составе воинских частей.
"Все занятия проводятся на новой военной технике и в современной экипировке. Обучаемые выполняют стрельбы из различных видов вооружения, отрабатывают элементы защиты от огневого поражения противника, а также навыки поражения образцов западного вооружения", - отметили в Минобороны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
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БезопасностьРоссияСергей ШойгуЮжный военный округ
 
 
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