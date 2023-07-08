https://ria.ru/20230708/kitay-1882895334.html

У Китая остался последний аргумент

У Китая остался последний аргумент - РИА Новости, 08.07.2023

У Китая остался последний аргумент

У западных китаефобов праздник. К обычным обвинениям в адрес Поднебесной — диктатура компартии, нарушение прав человека, геноцид уйгур, планы глобального... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T08:00

2023-07-08T08:00

2023-07-08T08:01

аналитика

китай

япония

европа

ван и (политик)

расизм

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У западных китаефобов праздник. К обычным обвинениям в адрес Поднебесной — диктатура компартии, нарушение прав человека, геноцид уйгур, планы глобального господства, долговая кабала для стран Азии и Африки, экспорт ковида — добавился еще и расизм. Повод якобы дали сами китайские руководители — член Политбюро ЦК КПК Ван И в своем выступлении на международном форуме трехстороннего сотрудничества (это формат китайско-японско-корейского диалога). Обращаясь к гостям из Японии и Южной Кореи, бывший китайский министр иностранных дел заявил:"Американцы принимают всех приезжих из Китая, Южной Кореи и Японии за азиатов. Они не видят разницы. И в Европе то же самое. Независимо от того, насколько белыми вы покрасили бы свои волосы, какой бы острой ни сделали форму своего носа, вы никогда не сможете стать европейцем или американцем, вы никогда не сможете стать жителем Запада. Не так ли? Мы должны помнить, откуда мы родом".Это заявление на CNN тут же назвали расистским — и, комментируя его для телеканала, профессор Джоэл Аткинсон, работающий в сеульском университете Хангук, тут же вспомнил о том, как в 30-40-е годы императорская Япония осуществляла свои азиатские завоевания под лозунгом создания "Великой восточноазиатской сферы сопроцветания" и упирала при этом на расовую солидарность и освобождение азиатов от западного господства. Ну то есть логика понятна — в Пекине сидят расисты, без пяти минут "наследники японских фашистов". При этом шансов сплотить вокруг себя остальных азиатов нет — тот же профессор Аткинсон считает, что в Токио и Сеуле, вероятно, сочтут предложение Ван И неубедительным, "учитывая длинный список напористых действий, предпринятых КНР": "Обе страны дали понять, что чувствуют себя в безопасности с США и не заинтересованы в том, чтобы отказываться от своих альянсов, чтобы вместо этого полагаться на добрую волю Пекина".О чем же речь идет на самом деле? Для начала расизм (понимаемый как превосходство одной расы над другой) — это вообще европейское изобретение. Причем англосаксонское, немцы были лишь прилежными учениками. Именно на Западе были разработаны все идеи о лучших и неполноценных, недоразвитых расах — китайцы к этому не имеют никакого отношения. То, что сейчас там расизмом называют чуть ли не любое упоминание о расовых различиях, — беда и проблема Запада. Который якобы думает (точнее, делает вид), что таким образом лечит тяжкое наследие своего господства над Глобальным Югом и смягчает расовые противоречия на своей территории.А на самом деле — достигает ровно противоположного результата: отрицая расовые различия и пытаясь играть в коллективную ответственность "белых", США и Европа готовят себе колоссальные расовые (смешанные с национальными и религиозными) проблемы, потому что никакого плавильного котла не получается, никакой мультикультурализм не работает. И рано или поздно все закончится плохо для всех рас, собранных и бездумно перемешанных в одном государстве, лишенном стержня и традиций, — особенно для представителей коренного народа.А Ван И говорит вообще о другом — он напоминает своим соседям банальные истины. Что можно красить волосы и делать пластические операции, принимать чужую религию (как корейцы протестантизм) и писать конституцию под американскую диктовку (как японцы), можно перенимать чужую культуру и даже становится в ней законодателями мод (как в случае с западной музыкой и Кей-попом), но все это не отменяет базовых вещей. Ты не станешь белым, а останешься азиатом — точно так же, как мужчина, сделавший себе операции, не превратится в женщину, а станет изуродованным мужиком.Напоминание японцам и корейцам о том, что на Западе их всех считают азиатами, ни в коем случае не обидное — это напоминание о реальности. Причем считают так не только на Западе, а во всем остальном мире за пределами Восточной Азии. Точно так же, как китайцы или японцы не различают немца, русского или белого американца — они для них все на одно лицо. Интересное или нет, но в любом случае относящееся к другой, чужой расе. Сбить представление о расе так же невозможно, как и уничтожить представление о двух полах, хотя в обоих случаях работа ведется адова.При этом ведь Ван И апеллирует не просто к расовому единству китайцев с японцами и корейцами — у них есть и огромное духовное, культурное, цивилизационное единство. То есть не только кровь, но и общие религии, основы письменности, истоки культуры. Конфуцианско-буддистская цивилизация Восточной Азии является одной из вершин мировой истории — и единственной уцелевшей из той тьмы веков, где она была современником Вавилона и египетских фараонов. Менять такую цивилизацию на фастфуд глобалистского англосаксонского проекта, на то, чтобы стать его непотопляемым (на самом деле — нет) авианосцем?Не только глупо и убого, но и опасно. Не потому, что в Китае "расисты строят планы на завоевание всей Восточной Азии, разыгрывая антизападную карту". А потому, что Запад сознательно играет на противоречиях (и исторических обидах) между близкими друг другу азиатскими народами, он не остановится ни перед чем, чтобы стравить их между собой (к тому же для западных элит все они — представители низшей расы). Ради того, чтобы остановить Китай — точно так же, как это было сделано с Россией.Понимание этого есть в Пекине, именно поэтому там пытаются напомнить своим соседям об общих корнях — ради того, чтобы было общее будущее. Все, о чем просит Китай, — устранить внешнее влияние, самим выстраивать отношения между соседями, являющимися к тому же родственниками. В случае с Европой Россия просила о том же самом — будем надеяться, что Китай окажется удачливее.

https://ria.ru/20230707/otnosheniya-1882844541.html

https://ria.ru/20230621/bezhentsy-1879689049.html

https://ria.ru/20230619/kitay-1879056895.html

китай

япония

европа

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аналитика, китай, япония, европа, ван и (политик), расизм