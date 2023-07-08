Патриарх Кирилл освятил в Петербурге храм в честь Петра и Февронии
Патриарх Кирилл в День семьи, любви и верности освятил храм в честь Петра и Февронии
© Фото : РИА НовостиХрам Петра и Февронии Муромских в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга
© Фото : РИА Новости
Храм Петра и Февронии Муромских в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу освятил храм Петра и Февронии Муромских, расположенный в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
На освящении присутствовали зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
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"Всех приветствую и поздравляю с освящением этого храма. Всякий раз, когда наступали летние каникулы, я проживал здесь, неподалёку от Солнечного. Все сокрушались, что ближайшим храмом было Шувалово", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, Церковь - система, которая оберегает нравственные ценности.
"Каждый новый храм - символ большой победы. В России не строятся храмы, если в них нет потребности", - заключил патриарх Кирилл.
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Дата неслучайна - в этот день в Русской православной церкви вспоминают святых Петра и Февронии – они считаются покровителями семьи и брака. Праздником всероссийского масштаба День семьи, любви и верности стал в 2008 году. Оргкомитет праздника возглавила тогда президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.
Как рассказали в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ, храм создан в стиле северный поздний русский модерн. Там подчеркнули, что проект реализован при поддержке ПАО "Газпром" и лично председателя правления Алексея Миллера. Деревянный храм возвели менее чем за год.
© Фото : РИА НовостиПамятник Петру и Февронии Муромским в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга
© Фото : РИА Новости
Памятник Петру и Февронии Муромским в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга
Рядом с храмом также открыли бронзовый памятник Петру и Февронии авторства Виктора Морина и Александра Арефкина, который разработан в реставрационной мастерской "Наследие". При выборе идеи рассматривались разные изображения, в первую очередь иконописные, добавили в секторе коммуникаций.
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"Памятник высотой в человеческий рост изображает Петра и Февронию в русской ладье. В основу композиции положен эпизод из "Повести о Петре и Февронии Муромских", написанной в конце XVI века: после того, как Петр женился на незнатной девушке, началась смута среди бояр, которые предложили ему расстаться с женой или покинуть Муром. Петр выбирает жену, чем доказывает свою любовь к ней, и они вместе уплывают из города", - заключили в митрополии.