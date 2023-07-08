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Патриарх Кирилл освятил в Петербурге храм в честь Петра и Февронии - РИА Новости, 08.07.2023
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Религия
 
17:00 08.07.2023 (обновлено: 17:16 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/khram-1882990966.html
Патриарх Кирилл освятил в Петербурге храм в честь Петра и Февронии
Патриарх Кирилл освятил в Петербурге храм в честь Петра и Февронии - РИА Новости, 08.07.2023
Патриарх Кирилл освятил в Петербурге храм в честь Петра и Февронии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу освятил храм Петра и Февронии Муромских, расположенный в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга,... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T17:00
2023-07-08T17:16
религия
санкт-петербург
солнечный
светлана медведева
алексей миллер
патриарх кирилл (владимир гундяев)
газпром
русская православная церковь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу освятил храм Петра и Февронии Муромских, расположенный в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. На освящении присутствовали зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. "Всех приветствую и поздравляю с освящением этого храма. Всякий раз, когда наступали летние каникулы, я проживал здесь, неподалёку от Солнечного. Все сокрушались, что ближайшим храмом было Шувалово", - сказал патриарх Кирилл. По его словам, Церковь - система, которая оберегает нравственные ценности. "Каждый новый храм - символ большой победы. В России не строятся храмы, если в них нет потребности", - заключил патриарх Кирилл. День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Дата неслучайна - в этот день в Русской православной церкви вспоминают святых Петра и Февронии – они считаются покровителями семьи и брака. Праздником всероссийского масштаба День семьи, любви и верности стал в 2008 году. Оргкомитет праздника возглавила тогда президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева. Как рассказали в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ, храм создан в стиле северный поздний русский модерн. Там подчеркнули, что проект реализован при поддержке ПАО "Газпром" и лично председателя правления Алексея Миллера. Деревянный храм возвели менее чем за год. Рядом с храмом также открыли бронзовый памятник Петру и Февронии авторства Виктора Морина и Александра Арефкина, который разработан в реставрационной мастерской "Наследие". При выборе идеи рассматривались разные изображения, в первую очередь иконописные, добавили в секторе коммуникаций. "Памятник высотой в человеческий рост изображает Петра и Февронию в русской ладье. В основу композиции положен эпизод из "Повести о Петре и Февронии Муромских", написанной в конце XVI века: после того, как Петр женился на незнатной девушке, началась смута среди бояр, которые предложили ему расстаться с женой или покинуть Муром. Петр выбирает жену, чем доказывает свою любовь к ней, и они вместе уплывают из города", - заключили в митрополии.
https://ria.ru/20230708/semya-1882525592.html
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санкт-петербург, солнечный, светлана медведева, алексей миллер, патриарх кирилл (владимир гундяев), газпром, русская православная церковь, санкт-петербургская митрополия
Религия, Санкт-Петербург, Солнечный, Светлана Медведева, Алексей Миллер, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Газпром, Русская православная церковь, Санкт-Петербургская митрополия
Патриарх Кирилл освятил в Петербурге храм в честь Петра и Февронии

Патриарх Кирилл в День семьи, любви и верности освятил храм в честь Петра и Февронии

© Фото : РИА НовостиХрам Петра и Февронии Муромских в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга
Храм Петра и Февронии Муромских в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© Фото : РИА Новости
Храм Петра и Февронии Муромских в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу освятил храм Петра и Февронии Муромских, расположенный в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
На освящении присутствовали зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
«
"Всех приветствую и поздравляю с освящением этого храма. Всякий раз, когда наступали летние каникулы, я проживал здесь, неподалёку от Солнечного. Все сокрушались, что ближайшим храмом было Шувалово", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, Церковь - система, которая оберегает нравственные ценности.
"Каждый новый храм - символ большой победы. В России не строятся храмы, если в них нет потребности", - заключил патриарх Кирилл.
Семья гуляет на природе - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
День семьи, любви и верности в России
Вчера, 01:14
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Дата неслучайна - в этот день в Русской православной церкви вспоминают святых Петра и Февронии – они считаются покровителями семьи и брака. Праздником всероссийского масштаба День семьи, любви и верности стал в 2008 году. Оргкомитет праздника возглавила тогда президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.
Как рассказали в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ, храм создан в стиле северный поздний русский модерн. Там подчеркнули, что проект реализован при поддержке ПАО "Газпром" и лично председателя правления Алексея Миллера. Деревянный храм возвели менее чем за год.
© Фото : РИА НовостиПамятник Петру и Февронии Муромским в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга
Памятник Петру и Февронии Муромским в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© Фото : РИА Новости
Памятник Петру и Февронии Муромским в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга
Рядом с храмом также открыли бронзовый памятник Петру и Февронии авторства Виктора Морина и Александра Арефкина, который разработан в реставрационной мастерской "Наследие". При выборе идеи рассматривались разные изображения, в первую очередь иконописные, добавили в секторе коммуникаций.
«
"Памятник высотой в человеческий рост изображает Петра и Февронию в русской ладье. В основу композиции положен эпизод из "Повести о Петре и Февронии Муромских", написанной в конце XVI века: после того, как Петр женился на незнатной девушке, началась смута среди бояр, которые предложили ему расстаться с женой или покинуть Муром. Петр выбирает жену, чем доказывает свою любовь к ней, и они вместе уплывают из города", - заключили в митрополии.
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Священник в День семьи дал совет парам, которые боятся заводить детей
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РелигияСанкт-ПетербургСолнечныйСветлана МедведеваАлексей МиллерПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ГазпромРусская православная церковьСанкт-Петербургская митрополия
 
 
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