https://ria.ru/20230708/khram-1882990966.html

Патриарх Кирилл освятил в Петербурге храм в честь Петра и Февронии

Патриарх Кирилл освятил в Петербурге храм в честь Петра и Февронии - РИА Новости, 08.07.2023

Патриарх Кирилл освятил в Петербурге храм в честь Петра и Февронии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу освятил храм Петра и Февронии Муромских, расположенный в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга,... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T17:00

2023-07-08T17:00

2023-07-08T17:16

религия

санкт-петербург

солнечный

светлана медведева

алексей миллер

патриарх кирилл (владимир гундяев)

газпром

русская православная церковь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу освятил храм Петра и Февронии Муромских, расположенный в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. На освящении присутствовали зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. "Всех приветствую и поздравляю с освящением этого храма. Всякий раз, когда наступали летние каникулы, я проживал здесь, неподалёку от Солнечного. Все сокрушались, что ближайшим храмом было Шувалово", - сказал патриарх Кирилл. По его словам, Церковь - система, которая оберегает нравственные ценности. "Каждый новый храм - символ большой победы. В России не строятся храмы, если в них нет потребности", - заключил патриарх Кирилл. День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Дата неслучайна - в этот день в Русской православной церкви вспоминают святых Петра и Февронии – они считаются покровителями семьи и брака. Праздником всероссийского масштаба День семьи, любви и верности стал в 2008 году. Оргкомитет праздника возглавила тогда президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева. Как рассказали в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ, храм создан в стиле северный поздний русский модерн. Там подчеркнули, что проект реализован при поддержке ПАО "Газпром" и лично председателя правления Алексея Миллера. Деревянный храм возвели менее чем за год. Рядом с храмом также открыли бронзовый памятник Петру и Февронии авторства Виктора Морина и Александра Арефкина, который разработан в реставрационной мастерской "Наследие". При выборе идеи рассматривались разные изображения, в первую очередь иконописные, добавили в секторе коммуникаций. "Памятник высотой в человеческий рост изображает Петра и Февронию в русской ладье. В основу композиции положен эпизод из "Повести о Петре и Февронии Муромских", написанной в конце XVI века: после того, как Петр женился на незнатной девушке, началась смута среди бояр, которые предложили ему расстаться с женой или покинуть Муром. Петр выбирает жену, чем доказывает свою любовь к ней, и они вместе уплывают из города", - заключили в митрополии.

https://ria.ru/20230708/semya-1882525592.html

https://ria.ru/20230708/sovet-1882921845.html

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Ольга Фомченкова

санкт-петербург, солнечный, светлана медведева, алексей миллер, патриарх кирилл (владимир гундяев), газпром, русская православная церковь, санкт-петербургская митрополия