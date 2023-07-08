Стала известна причина потасовки у места покушения на Абэ в Японии

НАРА (Япония), 8 июл - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Устроившие потасовку близ места гибели экс-премьера Японии Синдзо Абэ в японском городе Нара во время поминальной церемонии по случаю первой годовщины трагедии заявили, что хотели привлечь внимание к опасности религиозных культов, а также выразить протест общим бездействием властей. "На веере, который вы видите, изображен Синдзо Абэ с лицом обезьяны, что призвано заявить об опасности религиозных культов. Они опасны", - подчеркнул в ходе выступления перед СМИ один из молодых людей. Он также выразил недовольство тем, что представители действующей власти "ведут лишь одни разговоры, но по сути ничего не делают" для людей. В субботу у северного выхода с крупной железнодорожной станции Ямато-Сайдайдзи, где год назад выступал Синдзо Абэ, установили шатер и столы для возложения цветов. Людей стали пускать к столам в 9 часов по местному времени (03.00 мск), а около 11.30 рядом с местом, где стоял покойный политик в момент рокового выстрела, началась поминальная служба. Как наблюдала корреспондент РИА Новости, почти сразу после этого к священнослужителям протиснулась группа из молодых людей, в руках одного из которых был муляж самострела, похожего на тот, который использовал убийца Абэ. Сначала полиция попросила молодых людей "убрать муляж, так как окружающие и впереди стоящие люди переживают", но вместо этого один молодой человек передал муляж другому. Молодые люди держали в руках веера, на которых было изображение Синдзо Абэ и надпись "No Cult!". Когда полицейские попытались оттеснить группу молодых людей в сторону, завязалась потасовка, но в конечном итоге нарушителей спокойствия в оцеплении полицейских увели к полицейскому отделению. А спустя еще некоторое время одного из них за руки и ноги унесли в полицейскую машину и увезли. В настоящее время обстановка на месте инцидента спокойная, люди продолжают нести цветы к шатру. Их периодически убирают в картонные коробки и увозят в сторону. Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов, на тот момент около 1 миллиона долларов по курсу) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию. Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ. Проститься с ним пришли 26 тысяч человек. Причастность Абэ к "Церкви объединения" на сегодняшний день не доказана, но его убийство стало поводом для расследования связей политиков с этой организацией. В результате выяснилось, что из 379 депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 179, в том числе и министры, были связаны с "Церковью объединения".
Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
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НАРА (Япония), 8 июл - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Устроившие потасовку близ места гибели экс-премьера Японии Синдзо Абэ в японском городе Нара во время поминальной церемонии по случаю первой годовщины трагедии заявили, что хотели привлечь внимание к опасности религиозных культов, а также выразить протест общим бездействием властей.
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"На веере, который вы видите, изображен Синдзо Абэ с лицом обезьяны, что призвано заявить об опасности религиозных культов. Они опасны", - подчеркнул в ходе выступления перед СМИ один из молодых людей.
Он также выразил недовольство тем, что представители действующей власти "ведут лишь одни разговоры, но по сути ничего не делают" для людей.
В субботу у северного выхода с крупной железнодорожной станции Ямато-Сайдайдзи, где год назад выступал Синдзо Абэ, установили шатер и столы для возложения цветов. Людей стали пускать к столам в 9 часов по местному времени (03.00 мск), а около 11.30 рядом с местом, где стоял покойный политик в момент рокового выстрела, началась поминальная служба.
Смерть Синдзо Абэ: фанатик убил прагматика
8 июля 2022, 19:48
Как наблюдала корреспондент РИА Новости, почти сразу после этого к священнослужителям протиснулась группа из молодых людей, в руках одного из которых был муляж самострела, похожего на тот, который использовал убийца Абэ. Сначала полиция попросила молодых людей "убрать муляж, так как окружающие и впереди стоящие люди переживают", но вместо этого один молодой человек передал муляж другому. Молодые люди держали в руках веера, на которых было изображение Синдзо Абэ и надпись "No Cult!". Когда полицейские попытались оттеснить группу молодых людей в сторону, завязалась потасовка, но в конечном итоге нарушителей спокойствия в оцеплении полицейских увели к полицейскому отделению. А спустя еще некоторое время одного из них за руки и ноги унесли в полицейскую машину и увезли.
В настоящее время обстановка на месте инцидента спокойная, люди продолжают нести цветы к шатру. Их периодически убирают в картонные коробки и увозят в сторону.
Убийца Синдзо Абэ сообщил, что получает письма поддержки
8 апреля, 19:33
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов, на тот момент около 1 миллиона долларов по курсу) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию. Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ. Проститься с ним пришли 26 тысяч человек.
Причастность Абэ к "Церкви объединения" на сегодняшний день не доказана, но его убийство стало поводом для расследования связей политиков с этой организацией. В результате выяснилось, что из 379 депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 179, в том числе и министры, были связаны с "Церковью объединения".
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