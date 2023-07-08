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Стала известна причина потасовки у места покушения на Абэ в Японии - РИА Новости, 08.07.2023
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08:59 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/japan-1882934522.html
Стала известна причина потасовки у места покушения на Абэ в Японии
Стала известна причина потасовки у места покушения на Абэ в Японии - РИА Новости, 08.07.2023
Стала известна причина потасовки у места покушения на Абэ в Японии
Устроившие потасовку близ места гибели экс-премьера Японии Синдзо Абэ в японском городе Нара во время поминальной церемонии по случаю первой годовщины трагедии... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T08:59
2023-07-08T08:59
в мире
япония
синдзо абэ
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НАРА (Япония), 8 июл - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Устроившие потасовку близ места гибели экс-премьера Японии Синдзо Абэ в японском городе Нара во время поминальной церемонии по случаю первой годовщины трагедии заявили, что хотели привлечь внимание к опасности религиозных культов, а также выразить протест общим бездействием властей. "На веере, который вы видите, изображен Синдзо Абэ с лицом обезьяны, что призвано заявить об опасности религиозных культов. Они опасны", - подчеркнул в ходе выступления перед СМИ один из молодых людей. Он также выразил недовольство тем, что представители действующей власти "ведут лишь одни разговоры, но по сути ничего не делают" для людей. В субботу у северного выхода с крупной железнодорожной станции Ямато-Сайдайдзи, где год назад выступал Синдзо Абэ, установили шатер и столы для возложения цветов. Людей стали пускать к столам в 9 часов по местному времени (03.00 мск), а около 11.30 рядом с местом, где стоял покойный политик в момент рокового выстрела, началась поминальная служба. Как наблюдала корреспондент РИА Новости, почти сразу после этого к священнослужителям протиснулась группа из молодых людей, в руках одного из которых был муляж самострела, похожего на тот, который использовал убийца Абэ. Сначала полиция попросила молодых людей "убрать муляж, так как окружающие и впереди стоящие люди переживают", но вместо этого один молодой человек передал муляж другому. Молодые люди держали в руках веера, на которых было изображение Синдзо Абэ и надпись "No Cult!". Когда полицейские попытались оттеснить группу молодых людей в сторону, завязалась потасовка, но в конечном итоге нарушителей спокойствия в оцеплении полицейских увели к полицейскому отделению. А спустя еще некоторое время одного из них за руки и ноги унесли в полицейскую машину и увезли. В настоящее время обстановка на месте инцидента спокойная, люди продолжают нести цветы к шатру. Их периодически убирают в картонные коробки и увозят в сторону. Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов, на тот момент около 1 миллиона долларов по курсу) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию. Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ. Проститься с ним пришли 26 тысяч человек. Причастность Абэ к "Церкви объединения" на сегодняшний день не доказана, но его убийство стало поводом для расследования связей политиков с этой организацией. В результате выяснилось, что из 379 депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 179, в том числе и министры, были связаны с "Церковью объединения".
https://ria.ru/20220708/ubiystvo-1801322812.html
https://ria.ru/20230408/yaponiya-1863998010.html
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в мире, япония, синдзо абэ
В мире, Япония, Синдзо Абэ
Стала известна причина потасовки у места покушения на Абэ в Японии

Устроившие потасовку в годовщину смерти Абэ в Японии хотели напомнить об опасности культов

© AP Photo / Eugene HoshikoЦеремония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАРА (Япония), 8 июл - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Устроившие потасовку близ места гибели экс-премьера Японии Синдзо Абэ в японском городе Нара во время поминальной церемонии по случаю первой годовщины трагедии заявили, что хотели привлечь внимание к опасности религиозных культов, а также выразить протест общим бездействием властей.
«
"На веере, который вы видите, изображен Синдзо Абэ с лицом обезьяны, что призвано заявить об опасности религиозных культов. Они опасны", - подчеркнул в ходе выступления перед СМИ один из молодых людей.
Он также выразил недовольство тем, что представители действующей власти "ведут лишь одни разговоры, но по сути ничего не делают" для людей.
В субботу у северного выхода с крупной железнодорожной станции Ямато-Сайдайдзи, где год назад выступал Синдзо Абэ, установили шатер и столы для возложения цветов. Людей стали пускать к столам в 9 часов по местному времени (03.00 мск), а около 11.30 рядом с местом, где стоял покойный политик в момент рокового выстрела, началась поминальная служба.
Женщина возлагает цветы на месте, где был застрелен бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Смерть Синдзо Абэ: фанатик убил прагматика
8 июля 2022, 19:48
Как наблюдала корреспондент РИА Новости, почти сразу после этого к священнослужителям протиснулась группа из молодых людей, в руках одного из которых был муляж самострела, похожего на тот, который использовал убийца Абэ. Сначала полиция попросила молодых людей "убрать муляж, так как окружающие и впереди стоящие люди переживают", но вместо этого один молодой человек передал муляж другому. Молодые люди держали в руках веера, на которых было изображение Синдзо Абэ и надпись "No Cult!". Когда полицейские попытались оттеснить группу молодых людей в сторону, завязалась потасовка, но в конечном итоге нарушителей спокойствия в оцеплении полицейских увели к полицейскому отделению. А спустя еще некоторое время одного из них за руки и ноги унесли в полицейскую машину и увезли.
В настоящее время обстановка на месте инцидента спокойная, люди продолжают нести цветы к шатру. Их периодически убирают в картонные коробки и увозят в сторону.
Тэцуя Ямагами - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Убийца Синдзо Абэ сообщил, что получает письма поддержки
8 апреля, 19:33
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов, на тот момент около 1 миллиона долларов по курсу) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию. Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ. Проститься с ним пришли 26 тысяч человек.
Причастность Абэ к "Церкви объединения" на сегодняшний день не доказана, но его убийство стало поводом для расследования связей политиков с этой организацией. В результате выяснилось, что из 379 депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 179, в том числе и министры, были связаны с "Церковью объединения".
Синдзо Абэ — самый пророссийский премьер Японии
© AP Photo / Shizuo Kambayashi

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ставит красную розочку на имя победившего кандидата от своей партии во время подсчета голосов на выборах в верхнюю палату парламента. 21 июля 2013

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi
1 из 12
© AP Photo / Alex Castro

Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и бывший лидер Кубы Фидель Кастро во время встречи в Гаване. 22 сентября 2016 года

Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.

© AP Photo / Alex Castro
2 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019 на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. 5 сентября 2019

Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 12
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в резиденции Бочаров ручей

К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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4 из 12
© AP Photo / Rebecca Blackwell

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 25 июля 2014

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
5 из 12
© AP Photo / Bullit Marquez

Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время церемонии приветствия на территории дворца Малакананг в Маниле, Филиппины. 12 января 2017 года

Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.

© AP Photo / Bullit Marquez
6 из 12
© AP Photo / Susan Walsh

Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.

Президент Дональд Трамп с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммит G20 в Осаке, Япония. 28 июня 2019 года

Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.

© AP Photo / Susan Walsh
7 из 12
© AP Photo / Gregorio Borgia

Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.

Папа Римский Франциск с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, Япония. 25 ноября 2019 года

Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.

© AP Photo / Gregorio Borgia
8 из 12
© AP Photo / Ng Han Guan

Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии приветствия встречи экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пекине. 11 ноября 2014 года

Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.

© AP Photo / Ng Han Guan
9 из 12
© AP Photo / Saudi Press Agency

Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ одетый в традиционную саудовскую мантию и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в северо-западном пустынном районе Аль-Ула

Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.

© AP Photo / Saudi Press Agency
10 из 12
© AP Photo / Franck Robichon/Pool

В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает во время пресс-конференции в официальной резиденции в Токио

В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.

© AP Photo / Franck Robichon/Pool
11 из 12
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.

Выпуски газеты Yomiuri Shimbun с сообщением о нападении на бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
12 из 12

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi
1 из 12

Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.

© AP Photo / Alex Castro
2 из 12

Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 12

К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
5 из 12

Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.

© AP Photo / Bullit Marquez
6 из 12

Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.

© AP Photo / Susan Walsh
7 из 12

Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.

© AP Photo / Gregorio Borgia
8 из 12

Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.

© AP Photo / Ng Han Guan
9 из 12

Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.

© AP Photo / Saudi Press Agency
10 из 12

В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.

© AP Photo / Franck Robichon/Pool
11 из 12

Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
12 из 12
 
В миреЯпонияСиндзо Абэ
 
 
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