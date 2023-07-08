https://ria.ru/20230708/it-1882942389.html

Посол рекомендовал россиянам инвестировать в Мексике в связанные с IT сферы

Посол рекомендовал россиянам инвестировать в Мексике в связанные с IT сферы - РИА Новости, 08.07.2023

Посол рекомендовал россиянам инвестировать в Мексике в связанные с IT сферы

Россиянам стоит инвестировать в Мексике в сферы, связанные с искусственным интеллектом и кибербезопасностью, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T10:24

2023-07-08T10:24

2023-07-08T10:24

технологии

мексика

россия

эдуардо вильегас мехиас

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россиянам стоит инвестировать в Мексике в сферы, связанные с искусственным интеллектом и кибербезопасностью, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. "Я думаю (перспективно инвестировать – ред.), во всё, что связано с искусственным интеллектом. Еще одна тема - это безопасность. Например, кибербезопасность, учитывая, что в России эта сфера очень развита", - сказал посол в беседе с агентством. При этом он считает, что также для российских бизнесменов были бы интересны инвестиции в производство систем наблюдения и оборудования для компьютеров в Мексике. "Я знаю, что много стартапов хотели бы использовать системы наблюдения в сельском хозяйстве, тут большие перспективы", - сказал посол. В свою очередь, Мексика может многое предложить стартапам из России, указал посол. "В первую очередь надо помнить, что в Мексике проживает наибольшее число испаноговорящих людей в мире. Поэтому если стартап создает продукт на испанском языке для мексиканцев, им намного проще зайти с этим продуктом на другие испаноговорящие рынки. Может, им надо будет немного адаптировать его под разные диалекты испанского. Мексиканский рынок может стать отправной точкой для стартапов для дальнейшего продвижения в остальных странах Латинской Америки и испаноговорящего мира", - добавил он. Отвечая на вопрос о наличии каких-либо юридических проблем при открытии бизнеса в республике для россиян, посол уточнил, что есть определенные требования по этому вопросу как в России, так и в Мексике. "Из-за незнания люди опасаются открывать свое дело, не хотят столкнуться с проблемами. Поэтому я бы это не назвал проблемами, надо соответствовать требованиям. Я бы посоветовал предпринимателям обратиться в посольство, мы им можем объяснить все, что требуется для открытия своего бизнеса в Мексике, так как у каждого вида бизнеса свои требования. Мы можем в этом помочь", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью Эдуардо Вильегаса Мехиаса >>

https://ria.ru/20230628/zakon-1880810358.html

https://ria.ru/20230522/kiberbezopasnost-1873307794.html

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технологии, мексика, россия, эдуардо вильегас мехиас, в мире