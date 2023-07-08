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Гоголя можно было спасти? Как реальные "мертвецы" выбирались из могил - РИА Новости, 08.07.2023
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09:00 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/gogol-1882777155.html
Гоголя можно было спасти? Как реальные "мертвецы" выбирались из могил
Гоголя можно было спасти? Как реальные "мертвецы" выбирались из могил - РИА Новости, 08.07.2023
Гоголя можно было спасти? Как реальные "мертвецы" выбирались из могил
Истории о восставших мертвецах одинаково хороши в качестве народных поверий, городских легенд и произведений массовой культуры. Однако иногда это случается на... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T09:00
2023-07-08T09:00
италия
южная каролина
йоханнесбург
николай гоголь
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Истории о восставших мертвецах одинаково хороши в качестве народных поверий, городских легенд и произведений массовой культуры. Однако иногда это случается на самом деле. О самых необычных случаях - в материале РИА Новости.Что не так с головой писателяМертвецам издревле приписывали способность оживать. Особенно тем, кто умер "плохой" смертью - например, насильственной. Или грешил при жизни. Чтобы такие покойники не восставали из могил, предпринимали специальные меры - устанавливали острый серп напротив горла усопшего, придавливали его голову тяжелым камнем, пронзали кольями.Некоторые бедствия – обычно эпидемии - тоже приписывали проискам гостей с того света. В таких случаях тела эксгумировали. Иногда трупы казались необразованным селянам "толстыми и румяными". Якобы от того, что напились крови. Так родились легенды о вампирах. Позже литераторы и киношники сделают кровопийц бледными и худыми.Разумеется, ожившие покойники – выдумка. Однако история знает случаи, когда похороненные действительно выбирались из могил. Вот только мертвецами они не были.Самый известный случай "похорон заживо" якобы произошел с великим русским писателем. Николай Гоголь во время путешествия по Италии заболел энцефалитом. После чего начались приступы – мог подолгу находиться в оцепенении. Развился страх быть погребенным заживо. Завещал опускать его в могилу, только когда появятся явные признаки разложения.Классика похоронили в 1852-м на кладбище Данилова монастыря. В советское время обитель превратили в колонию для малолетних, а некрополь ликвидировали. Могилу Гоголя вскрыли, останки перенесли на Новодевичье.При эксгумации присутствовала интеллигенция. Среди прочих – забытый ныне писатель Владимир Лидин. В 70-х он преподавал в Литературном институте. Студенты, ссылаясь на него, рассказывали, что при вскрытии могилы голова Гоголя была повернута на бок. Возникли слухи о том, что автор "Мертвых душ" был похоронен в состоянии летаргического сна – то есть, прижизненные кошмары классика сбылись.Правда, в 1991-м были опубликованы воспоминания самого Лидина, написанные спустя 15 лет после эксгумации. Там утверждается: головы у Гоголя вообще не было. Появилась новая байка: якобы череп позаимствовал купец и коллекционер Алексей Бахрушин. Отметим, что акт экспертизы НКВД, составленный при вскрытии могилы, опровергает обе версии.Жених-зомби и другиеНо были и задокументированные случаи "восстания из гроба". В 1915 году 30-летняя жительница Южной Каролины по имени Эсси Данбар перенесла смертельный приступ эпилепсии — по крайней мере, так думали все вокруг.Похороны пришлось отложить на день – живущая за городом сестра не успевала проститься. Однако родственница задерживалась. Прибыла, когда могилу закапывали. Сестру это не удовлетворило. Потребовала в последний раз дать ей посмотреть на лицо родного человека. Когда крышку гробу открыли, "покойная" Эсси села и улыбнулась всем вокруг. После этого она прожила еще 47 лет.В 1993-м южноафриканец Сайфо Уильям Мдлетше вместе со своей невестой попал в чудовищную автомобильную аварию. Травмы были столь тяжелыми, что его сразу же определили в морг Йоханнесбурга. Мужчина очнулся спустя двое суток в металлическом контейнере. Его крики привлекли внимание персонала, и пострадавшего освободили. Правда, отношения с невестой так и не удалось восстановить. Та была убеждена: бывший жених - зомби.В 1937-м во Франции 19-летний Энджел Хейс попал в аварию на мотоцикле. Юношу похоронили. Однако страховой агент заподозрил неладное. Спустя два дня - эксгумация. Выяснилось: молодой человек в коме. В таком состоянии много кислорода не требуется. Это и помогло протянуть. Позже Хейс посвятит свою жизнь разработке гроба, из которого можно подать сигнал о помощи.Хейс утверждал: "От 8 до 10% людей, которых мы хороним, еще живы". Данные кажутся завышенными. Правда в том, что установить, умер ли человек, бывает сложно даже сегодня. Современные чувствительные приборы способны заметить даже небольшую активность организма. Однако, как известно, техника тоже может ошибаться.
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италия
южная каролина
йоханнесбург
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италия, южная каролина, йоханнесбург, николай гоголь
Италия, Южная Каролина, Йоханнесбург, Николай Гоголь

Гоголя можно было спасти? Как реальные "мертвецы" выбирались из могил

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗавершаются ремонтно-реставрационные работы в мемориальном центре "Дом Гоголя" на Никитском бульваре
Завершаются ремонтно-реставрационные работы в мемориальном центре Дом Гоголя на Никитском бульваре - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Истории о восставших мертвецах одинаково хороши в качестве народных поверий, городских легенд и произведений массовой культуры. Однако иногда это случается на самом деле. О самых необычных случаях - в материале РИА Новости.

Что не так с головой писателя

Мертвецам издревле приписывали способность оживать. Особенно тем, кто умер "плохой" смертью - например, насильственной. Или грешил при жизни. Чтобы такие покойники не восставали из могил, предпринимали специальные меры - устанавливали острый серп напротив горла усопшего, придавливали его голову тяжелым камнем, пронзали кольями.
Некоторые бедствия – обычно эпидемии - тоже приписывали проискам гостей с того света. В таких случаях тела эксгумировали. Иногда трупы казались необразованным селянам "толстыми и румяными". Якобы от того, что напились крови. Так родились легенды о вампирах. Позже литераторы и киношники сделают кровопийц бледными и худыми.
Разумеется, ожившие покойники – выдумка. Однако история знает случаи, когда похороненные действительно выбирались из могил. Вот только мертвецами они не были.
Самый известный случай "похорон заживо" якобы произошел с великим русским писателем. Николай Гоголь во время путешествия по Италии заболел энцефалитом. После чего начались приступы – мог подолгу находиться в оцепенении. Развился страх быть погребенным заживо. Завещал опускать его в могилу, только когда появятся явные признаки разложения.
© Public domainРисунок могилы Н. В. Гоголя в Свято-Даниловском монастыре, сделанный художником В. А. Евдокимовым-Розанцовым
Рисунок могилы Н. В. Гоголя в Свято-Даниловском монастыре, сделанный художником В. А. Евдокимовым-Розанцовым
© Public domain
Рисунок могилы Н. В. Гоголя в Свято-Даниловском монастыре, сделанный художником В. А. Евдокимовым-Розанцовым
Классика похоронили в 1852-м на кладбище Данилова монастыря. В советское время обитель превратили в колонию для малолетних, а некрополь ликвидировали. Могилу Гоголя вскрыли, останки перенесли на Новодевичье.
При эксгумации присутствовала интеллигенция. Среди прочих – забытый ныне писатель Владимир Лидин. В 70-х он преподавал в Литературном институте. Студенты, ссылаясь на него, рассказывали, что при вскрытии могилы голова Гоголя была повернута на бок. Возникли слухи о том, что автор "Мертвых душ" был похоронен в состоянии летаргического сна – то есть, прижизненные кошмары классика сбылись.
Правда, в 1991-м были опубликованы воспоминания самого Лидина, написанные спустя 15 лет после эксгумации. Там утверждается: головы у Гоголя вообще не было. Появилась новая байка: якобы череп позаимствовал купец и коллекционер Алексей Бахрушин. Отметим, что акт экспертизы НКВД, составленный при вскрытии могилы, опровергает обе версии.

Жених-зомби и другие

Но были и задокументированные случаи "восстания из гроба". В 1915 году 30-летняя жительница Южной Каролины по имени Эсси Данбар перенесла смертельный приступ эпилепсии — по крайней мере, так думали все вокруг.
Похороны пришлось отложить на день – живущая за городом сестра не успевала проститься. Однако родственница задерживалась. Прибыла, когда могилу закапывали. Сестру это не удовлетворило. Потребовала в последний раз дать ей посмотреть на лицо родного человека. Когда крышку гробу открыли, "покойная" Эсси села и улыбнулась всем вокруг. После этого она прожила еще 47 лет.
В 1993-м южноафриканец Сайфо Уильям Мдлетше вместе со своей невестой попал в чудовищную автомобильную аварию. Травмы были столь тяжелыми, что его сразу же определили в морг Йоханнесбурга. Мужчина очнулся спустя двое суток в металлическом контейнере. Его крики привлекли внимание персонала, и пострадавшего освободили. Правда, отношения с невестой так и не удалось восстановить. Та была убеждена: бывший жених - зомби.
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В 1937-м во Франции 19-летний Энджел Хейс попал в аварию на мотоцикле. Юношу похоронили. Однако страховой агент заподозрил неладное. Спустя два дня - эксгумация. Выяснилось: молодой человек в коме. В таком состоянии много кислорода не требуется. Это и помогло протянуть. Позже Хейс посвятит свою жизнь разработке гроба, из которого можно подать сигнал о помощи.
Хейс утверждал: "От 8 до 10% людей, которых мы хороним, еще живы". Данные кажутся завышенными. Правда в том, что установить, умер ли человек, бывает сложно даже сегодня. Современные чувствительные приборы способны заметить даже небольшую активность организма. Однако, как известно, техника тоже может ошибаться.
 
ИталияЮжная КаролинаЙоханнесбургНиколай Гоголь
 
 
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