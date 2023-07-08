https://ria.ru/20230708/frantsiya-1882993205.html

Во Франции раскритиковали поддержку властями передачи Киеву кассетных бомб

Во Франции раскритиковали поддержку властями передачи Киеву кассетных бомб - РИА Новости, 08.07.2023

Во Франции раскритиковали поддержку властями передачи Киеву кассетных бомб

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter отсутствие осуждения и поддержку со стороны правительства Франции решения США РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T17:11

2023-07-08T17:11

2023-07-08T17:11

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ПАРИЖ, 8 июл – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter отсутствие осуждения и поддержку со стороны правительства Франции решения США поставить Украине кассетные боеприпасы. Накануне в МИД Франции заявили, что Париж "с пониманием" относится к передаче Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву. "Оглушительное и постыдное молчание Франции по вопросу чудовищных, незаконных кассетных боеприпасов, которые Соединенные Штаты собираются поставить (Владимиру) Зеленскому! Макрон соглашается на бойню и молчит, это ужасно!" - написал Филиппо. США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230708/zapasy-1882955571.html

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