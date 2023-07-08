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Во Франции раскритиковали поддержку властями передачи Киеву кассетных бомб - РИА Новости, 08.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/frantsiya-1882993205.html
Во Франции раскритиковали поддержку властями передачи Киеву кассетных бомб
Во Франции раскритиковали поддержку властями передачи Киеву кассетных бомб - РИА Новости, 08.07.2023
Во Франции раскритиковали поддержку властями передачи Киеву кассетных бомб
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter отсутствие осуждения и поддержку со стороны правительства Франции решения США РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T17:11
2023-07-08T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
сша
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ПАРИЖ, 8 июл – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter отсутствие осуждения и поддержку со стороны правительства Франции решения США поставить Украине кассетные боеприпасы. Накануне в МИД Франции заявили, что Париж "с пониманием" относится к передаче Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву. "Оглушительное и постыдное молчание Франции по вопросу чудовищных, незаконных кассетных боеприпасов, которые Соединенные Штаты собираются поставить (Владимиру) Зеленскому! Макрон соглашается на бойню и молчит, это ужасно!" - написал Филиппо. США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230708/zapasy-1882955571.html
https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html
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в мире, украина, франция, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, США
Во Франции раскритиковали поддержку властями передачи Киеву кассетных бомб

Политик Филиппо раскритиковал поддержку Парижем передачи Киеву кассетных боеприпасов

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 июл – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter отсутствие осуждения и поддержку со стороны правительства Франции решения США поставить Украине кассетные боеприпасы.
Накануне в МИД Франции заявили, что Париж "с пониманием" относится к передаче Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву.
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
В США призвали ликвидировать запасы кассетных бомб
Вчера, 12:28
"Оглушительное и постыдное молчание Франции по вопросу чудовищных, незаконных кассетных боеприпасов, которые Соединенные Штаты собираются поставить (Владимиру) Зеленскому! Макрон соглашается на бойню и молчит, это ужасно!" - написал Филиппо.
США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские военные стреляют из американской 155-миллиметровой гаубицы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
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Вчера, 08:00
 
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