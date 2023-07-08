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Кириенко открыл форум "Истоки" и молодежный центр
Кириенко открыл форум "Истоки" и молодежный центр - РИА Новости, 08.07.2023
Кириенко открыл форум "Истоки" и молодежный центр
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко открыл форум "Истоки" и одноименный круглогодичный молодежный центр. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T17:55
2023-07-08T17:55
2023-07-08T17:55
общество
россия
печора
сергей кириенко
псковская область
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ПЕЧОРЫ (Псковская область), 8 июл - РИА Новости. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко открыл форум "Истоки" и одноименный круглогодичный молодежный центр. "Не случайно решением президента здесь, на Псковской земле создаётся уже не просто летний форум и молодежный центр, а создаётся круглогодичный центр с этого года. На базе форума "Истоки" создаётся круглогодичный образовательный центр", - сказал Кириенко на церемонии открытия форума и молодежного центра. Он напомнил, что существуют уже несколько круглогодичных молодежных центров, таких как "Сенеж", "Таврида" и "Машук". "И вот четвертый участник этой большой семьи. Так что семья круглогодичных образовательных президентских центров - теперь тоже многодетная семья", - заключил Кириенко. Историко-культурный форум "Истоки" будет проходить в городе Печоры Псковской области до 23 августа. Он начался со смены "Семейные ценности", которая должна объединить молодые семьи с детьми со всей страны. В рамках смены пройдут дискуссии и лекции на темы семьи, воспитания детей, сохранения истории и семейного древа, а по итогам заезда участники разработают методические материалы по воспитанию детей в духе традиционных ценностей.
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общество, россия, печора, сергей кириенко, псковская область
Общество, Россия, Печора, Сергей Кириенко, Псковская область
Кириенко открыл форум "Истоки" и молодежный центр
Кириенко открыл форум "Истоки" и одноименный круглогодичный молодежный центр
ПЕЧОРЫ (Псковская область), 8 июл - РИА Новости. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко открыл форум "Истоки" и одноименный круглогодичный молодежный центр.
"Не случайно решением президента здесь, на Псковской земле создаётся уже не просто летний форум и молодежный центр, а создаётся круглогодичный центр с этого года. На базе форума "Истоки" создаётся круглогодичный образовательный центр", - сказал Кириенко на церемонии открытия форума и молодежного центра.
Он напомнил, что существуют уже несколько круглогодичных молодежных центров, таких как "Сенеж", "Таврида" и "Машук".
"И вот четвертый участник этой большой семьи. Так что семья круглогодичных образовательных президентских центров - теперь тоже многодетная семья", - заключил Кириенко.
Историко-культурный форум "Истоки" будет проходить в городе Печоры Псковской области
до 23 августа. Он начался со смены "Семейные ценности", которая должна объединить молодые семьи с детьми со всей страны. В рамках смены пройдут дискуссии и лекции на темы семьи, воспитания детей, сохранения истории и семейного древа, а по итогам заезда участники разработают методические материалы по воспитанию детей в духе традиционных ценностей.