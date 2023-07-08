https://ria.ru/20230708/finlyandiya-1882959456.html

Неожиданный сюрприз. Президента Финляндии шокировало решение России

Неожиданный сюрприз. Президента Финляндии шокировало решение России - РИА Новости, 08.07.2023

Неожиданный сюрприз. Президента Финляндии шокировало решение России

Закрытие финского генконсульства в Санкт-Петербурге стало неожиданным для Хельсинки, цитирует президента Финляндии Саули Ниинисте издание Yle. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T13:05

2023-07-08T13:05

2023-07-08T14:43

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россия

саули ниинисте

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Закрытие финского генконсульства в Санкт-Петербурге стало неожиданным для Хельсинки, цитирует президента Финляндии Саули Ниинисте издание Yle."Мы знаем, что у многих других стран был подобный опыт, сам по себе такой "сюрприз" не уникален. Но то, что это произошло в нынешних обстоятельствах, стало, конечно, неожиданностью", — признал он.По словам Ниинисте, это решение вывело ситуацию в новое измерение. На этой неделе российский МИД объявил персонами нон грата девять финских дипломатов и отозвал с 1 октября согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230706/politika-1882579901.html

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в мире, финляндия, санкт-петербург, россия, саули ниинисте