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Неожиданный сюрприз. Президента Финляндии шокировало решение России - РИА Новости, 08.07.2023
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13:05 08.07.2023 (обновлено: 14:43 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/finlyandiya-1882959456.html
Неожиданный сюрприз. Президента Финляндии шокировало решение России
Неожиданный сюрприз. Президента Финляндии шокировало решение России - РИА Новости, 08.07.2023
Неожиданный сюрприз. Президента Финляндии шокировало решение России
Закрытие финского генконсульства в Санкт-Петербурге стало неожиданным для Хельсинки, цитирует президента Финляндии Саули Ниинисте издание Yle. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T13:05
2023-07-08T14:43
в мире
финляндия
санкт-петербург
россия
саули ниинисте
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Закрытие финского генконсульства в Санкт-Петербурге стало неожиданным для Хельсинки, цитирует президента Финляндии Саули Ниинисте издание Yle.&quot;Мы знаем, что у многих других стран был подобный опыт, сам по себе такой &quot;сюрприз&quot; не уникален. Но то, что это произошло в нынешних обстоятельствах, стало, конечно, неожиданностью&quot;, — признал он.По словам Ниинисте, это решение вывело ситуацию в новое измерение. На этой неделе российский МИД объявил персонами нон грата девять финских дипломатов и отозвал с 1 октября согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230706/politika-1882579901.html
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в мире, финляндия, санкт-петербург, россия, саули ниинисте
В мире, Финляндия, Санкт-Петербург, Россия, Саули Ниинисте
Неожиданный сюрприз. Президента Финляндии шокировало решение России

Президент Финляндии Ниинисте назвал закрытие генконсульства в Петербурге неожиданным

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Финляндии Саули Ниинисте
Президент Финляндии Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Финляндии Саули Ниинисте. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Закрытие финского генконсульства в Санкт-Петербурге стало неожиданным для Хельсинки, цитирует президента Финляндии Саули Ниинисте издание Yle.
«

"Мы знаем, что у многих других стран был подобный опыт, сам по себе такой "сюрприз" не уникален. Но то, что это произошло в нынешних обстоятельствах, стало, конечно, неожиданностью", — признал он.

По словам Ниинисте, это решение вывело ситуацию в новое измерение.

На этой неделе российский МИД объявил персонами нон грата девять финских дипломатов и отозвал с 1 октября согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.
Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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6 июля, 14:57
 
В миреФинляндияСанкт-ПетербургРоссияСаули Ниинисте
 
 
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