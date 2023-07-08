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Неожиданный сюрприз. Президента Финляндии шокировало решение России
Неожиданный сюрприз. Президента Финляндии шокировало решение России - РИА Новости, 08.07.2023
Неожиданный сюрприз. Президента Финляндии шокировало решение России
Закрытие финского генконсульства в Санкт-Петербурге стало неожиданным для Хельсинки, цитирует президента Финляндии Саули Ниинисте издание Yle. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T13:05
2023-07-08T13:05
2023-07-08T14:43
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саули ниинисте
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Закрытие финского генконсульства в Санкт-Петербурге стало неожиданным для Хельсинки, цитирует президента Финляндии Саули Ниинисте издание Yle."Мы знаем, что у многих других стран был подобный опыт, сам по себе такой "сюрприз" не уникален. Но то, что это произошло в нынешних обстоятельствах, стало, конечно, неожиданностью", — признал он.По словам Ниинисте, это решение вывело ситуацию в новое измерение. На этой неделе российский МИД объявил персонами нон грата девять финских дипломатов и отозвал с 1 октября согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230706/politika-1882579901.html
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В мире, Финляндия, Санкт-Петербург, Россия, Саули Ниинисте
Неожиданный сюрприз. Президента Финляндии шокировало решение России
Президент Финляндии Ниинисте назвал закрытие генконсульства в Петербурге неожиданным