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В Крыму призвали Эрдогана отказаться от политики "и вашим, и нашим" - РИА Новости, 08.07.2023
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15:40 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/erdogan-1882980199.html
В Крыму призвали Эрдогана отказаться от политики "и вашим, и нашим"
В Крыму призвали Эрдогана отказаться от политики "и вашим, и нашим" - РИА Новости, 08.07.2023
В Крыму призвали Эрдогана отказаться от политики "и вашим, и нашим"
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал президента Турции отказаться от... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T15:40
2023-07-08T15:40
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
нато
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал президента Турции отказаться от политики "и вашим, и нашим". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часов. Эрдоган заявил после переговоров, что Украина заслуживает стать членом НАТО. "Эрдогану следует отказаться в отношениях с Россией от политики "и вашим, и нашим", стремясь выторговать себе параллельно у Запада какие-то экономические бонусы. Эрдогану следовало бы помнить, что только Россия всегда была с Турцией рядом в тяжелые для нее времена, и протягивала руку помощи, когда западные страны ждали ее краха. Такого надежного международного партнера как Россия, Турции вряд ли найти", - сказал Шонус. По его мнению, заявление Эрдогана о членстве Украины в НАТО могут быть лишь "утешительными словами" для Зеленского и не означает реальное расширение альянса.
https://ria.ru/20230708/nato-1882960496.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, нато, украина
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, Украина
В Крыму призвали Эрдогана отказаться от политики "и вашим, и нашим"

Депутат Шонус призвал Эрдогана перестать параллельно выторговывать бонусы у Запада

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал президента Турции отказаться от политики "и вашим, и нашим".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часов. Эрдоган заявил после переговоров, что Украина заслуживает стать членом НАТО.
«
"Эрдогану следует отказаться в отношениях с Россией от политики "и вашим, и нашим", стремясь выторговать себе параллельно у Запада какие-то экономические бонусы. Эрдогану следовало бы помнить, что только Россия всегда была с Турцией рядом в тяжелые для нее времена, и протягивала руку помощи, когда западные страны ждали ее краха. Такого надежного международного партнера как Россия, Турции вряд ли найти", - сказал Шонус.
По его мнению, заявление Эрдогана о членстве Украины в НАТО могут быть лишь "утешительными словами" для Зеленского и не означает реальное расширение альянса.
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