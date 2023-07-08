https://ria.ru/20230708/erdogan-1882980199.html

В Крыму призвали Эрдогана отказаться от политики "и вашим, и нашим"

В Крыму призвали Эрдогана отказаться от политики "и вашим, и нашим" - РИА Новости, 08.07.2023

В Крыму призвали Эрдогана отказаться от политики "и вашим, и нашим"

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал президента Турции отказаться от... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T15:40

2023-07-08T15:40

2023-07-08T15:40

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал президента Турции отказаться от политики "и вашим, и нашим". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часов. Эрдоган заявил после переговоров, что Украина заслуживает стать членом НАТО. "Эрдогану следует отказаться в отношениях с Россией от политики "и вашим, и нашим", стремясь выторговать себе параллельно у Запада какие-то экономические бонусы. Эрдогану следовало бы помнить, что только Россия всегда была с Турцией рядом в тяжелые для нее времена, и протягивала руку помощи, когда западные страны ждали ее краха. Такого надежного международного партнера как Россия, Турции вряд ли найти", - сказал Шонус. По его мнению, заявление Эрдогана о членстве Украины в НАТО могут быть лишь "утешительными словами" для Зеленского и не означает реальное расширение альянса.

https://ria.ru/20230708/nato-1882960496.html

турция

украина

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, нато, украина