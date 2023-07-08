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Эксперт прокомментировала слова Эрдогана о НАТО и Украине - РИА Новости, 08.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:05 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/erdogan-1882974165.html
Эксперт прокомментировала слова Эрдогана о НАТО и Украине
Эксперт прокомментировала слова Эрдогана о НАТО и Украине - РИА Новости, 08.07.2023
Эксперт прокомментировала слова Эрдогана о НАТО и Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган важен Москве как посредник в украинском конфликте, его слова о НАТО и Украине, скорее, комплимент перед саммитом альянса в... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T15:05
2023-07-08T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
нато
украина
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган важен Москве как посредник в украинском конфликте, его слова о НАТО и Украине, скорее, комплимент перед саммитом альянса в Вильнюсе 11-12 июля, считает политолог и востоковед Елена Супонина. "Турция сохраняет хорошие отношения с Россией, роль Турции как посредника востребована, Москва в этом заинтересована, сам же Эрдоган будет делать все, чтобы сохранить отношения с Россией", - сказала эксперт в комментарии РИА Новости. Эрдоган продолжит "балансировать, как он это делал раньше", отметила Супонина, добавив при этом, что "маневрирование" президента Турции может восприниматься Москвой с раздражением. &quot;Заявление Эрдогана по возможности Украины вступить в НАТО ровным счетом ничего не значит, это комплиментарные слова накануне саммита НАТО в Вильнюсе. Но Эрдоган опытный политик, он понимает, что Украина не может вступить в НАТО хотя бы потому, что на ее территории продолжается конфликт&quot;, - сказала востоковед.Это, добавила она, ставит "непреодолимое препятствие" для вступления какой-либо страны в альянс. Говоря о зерновой сделке, Супонина отметила, что Турция постарается уговорить Россию продлить ее, несмотря на отсутствие оптимизма у российской стороны относительно дальнейшей судьбы этой черноморской инициативы. "Ранее Москва шла навстречу Турции в данном вопросе, имея в виду двусторонние российско-турецкие отношения. Я абсолютно не исключаю, что Россия пойдет на уступки, чаша весов может качнуться в ту или в другую сторону. Но с материально-экономической точки зрения, России эта сделка уже невыгодна. Если же Эрдоган найдет политические аргументы, то, видимо, Россия будет определяться в самый последний момент", - подчеркнула политолог. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу переговоры с Владимиром Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более двух с половиной часов. Эрдоган после переговоров заявил, что Украина заслуживает стать членом НАТО. Он также отметил, что Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом по вопросу нового обмена военнопленными, и подчеркнул, что рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по зерновой сделке, срок действиях которой истекает 17 июля.
https://ria.ru/20230707/politika-1881926616.html
https://ria.ru/20230630/katastrofa-1881347094.html
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в мире, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, нато, украина, зерновая сделка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, НАТО, Украина, Зерновая сделка
Эксперт прокомментировала слова Эрдогана о НАТО и Украине

Политолог Супонина назвала слова Эрдогана об Украине комплиментом накануне саммита НАТО

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган важен Москве как посредник в украинском конфликте, его слова о НАТО и Украине, скорее, комплимент перед саммитом альянса в Вильнюсе 11-12 июля, считает политолог и востоковед Елена Супонина.
«
"Турция сохраняет хорошие отношения с Россией, роль Турции как посредника востребована, Москва в этом заинтересована, сам же Эрдоган будет делать все, чтобы сохранить отношения с Россией", - сказала эксперт в комментарии РИА Новости.
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Эрдоган продолжит "балансировать, как он это делал раньше", отметила Супонина, добавив при этом, что "маневрирование" президента Турции может восприниматься Москвой с раздражением.
«

"Заявление Эрдогана по возможности Украины вступить в НАТО ровным счетом ничего не значит, это комплиментарные слова накануне саммита НАТО в Вильнюсе. Но Эрдоган опытный политик, он понимает, что Украина не может вступить в НАТО хотя бы потому, что на ее территории продолжается конфликт", - сказала востоковед.

Это, добавила она, ставит "непреодолимое препятствие" для вступления какой-либо страны в альянс.
Говоря о зерновой сделке, Супонина отметила, что Турция постарается уговорить Россию продлить ее, несмотря на отсутствие оптимизма у российской стороны относительно дальнейшей судьбы этой черноморской инициативы.
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«
"Ранее Москва шла навстречу Турции в данном вопросе, имея в виду двусторонние российско-турецкие отношения. Я абсолютно не исключаю, что Россия пойдет на уступки, чаша весов может качнуться в ту или в другую сторону. Но с материально-экономической точки зрения, России эта сделка уже невыгодна. Если же Эрдоган найдет политические аргументы, то, видимо, Россия будет определяться в самый последний момент", - подчеркнула политолог.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу переговоры с Владимиром Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более двух с половиной часов. Эрдоган после переговоров заявил, что Украина заслуживает стать членом НАТО.
Он также отметил, что Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом по вопросу нового обмена военнопленными, и подчеркнул, что рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по зерновой сделке, срок действиях которой истекает 17 июля.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийНАТОУкраинаЗерновая сделка
 
 
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