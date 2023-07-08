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Украина заслуживает членства в НАТО, заявил Эрдоган - РИА Новости, 08.07.2023
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05:59 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/erdogan-1882924770.html
Украина заслуживает членства в НАТО, заявил Эрдоган
Украина заслуживает членства в НАТО, заявил Эрдоган - РИА Новости, 08.07.2023
Украина заслуживает членства в НАТО, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после переговоров с Владимиром Зеленским, что Украина заслуживает стать членом НАТО. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T05:59
2023-07-08T05:59
в мире
турция
украина
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
дмитрий песков
нато
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после переговоров с Владимиром Зеленским, что Украина заслуживает стать членом НАТО.Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часов.По его словам, проигравших от достижения мира между сторонами конфликта не будет. "Наше искреннее желание - чтобы обе стороны вернулись к миру, несмотря на имеющиеся между ними разногласия", - отметил он. Как заявил турецкий лидер, Турция продолжит усилия для прекращения конфликта на Украине путем переговоров.Зерновая сделкаЭрдоган также заявил, что Турция рассчитывает на продление зерновой сделки."Мы продолжаем наши усилия по зерновому коридору, продолжим. Думаем, насколько можем продлить сделку после 17 июля. Ожидаем, чтобы она (сделка) продлевалась минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года. Рассчитываем обсудить вопрос с уважаемым господином Путиным как по телефонной дипломатии, так и очно", - сказал он на пресс-конференции.Турецкий лидер сообщил, что ожидает в ближайшие месяцы визит Путина в Турцию. Позже Эрдоган отметил, что личная встреча с российским президентом может состояться в "ближайшие два месяца".Ожидания МосквыКак заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва очень внимательно следит за переговорами Эрдогана с Зеленским, Кремлю будет интересно узнать, о чем будет вестись речь.Песков ранее указывал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.В среду пресс-секретарь президента также сообщил, что Россия своевременно объявит о своем решении по зерновой сделке. При этом он напомнил, что часть договоренностей, которая касается Москвы, до сих пор не выполнена, поэтому в настоящий момент оснований для продления сделки не усматривается.
https://ria.ru/20230708/nato-1882919849.html
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в мире, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, россия
В мире, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО, Россия
Украина заслуживает членства в НАТО, заявил Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после переговоров с Владимиром Зеленским, что Украина заслуживает стать членом НАТО.
Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часов.
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По его словам, проигравших от достижения мира между сторонами конфликта не будет. "Наше искреннее желание - чтобы обе стороны вернулись к миру, несмотря на имеющиеся между ними разногласия", - отметил он. Как заявил турецкий лидер, Турция продолжит усилия для прекращения конфликта на Украине путем переговоров.

Зерновая сделка

Эрдоган также заявил, что Турция рассчитывает на продление зерновой сделки.
"Мы продолжаем наши усилия по зерновому коридору, продолжим. Думаем, насколько можем продлить сделку после 17 июля. Ожидаем, чтобы она (сделка) продлевалась минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года. Рассчитываем обсудить вопрос с уважаемым господином Путиным как по телефонной дипломатии, так и очно", - сказал он на пресс-конференции.
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Турецкий лидер сообщил, что ожидает в ближайшие месяцы визит Путина в Турцию. Позже Эрдоган отметил, что личная встреча с российским президентом может состояться в "ближайшие два месяца".

Ожидания Москвы

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва очень внимательно следит за переговорами Эрдогана с Зеленским, Кремлю будет интересно узнать, о чем будет вестись речь.
Песков ранее указывал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
В среду пресс-секретарь президента также сообщил, что Россия своевременно объявит о своем решении по зерновой сделке. При этом он напомнил, что часть договоренностей, которая касается Москвы, до сих пор не выполнена, поэтому в настоящий момент оснований для продления сделки не усматривается.
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В миреТурцияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковНАТОРоссия
 
 
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