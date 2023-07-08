https://ria.ru/20230708/dogovorennosti-1883014503.html

Песков: нарушение договоров при передаче главарей "Азова"* никого не красит

Песков: нарушение договоров при передаче главарей "Азова"* никого не красит - РИА Новости, 08.07.2023

Песков: нарушение договоров при передаче главарей "Азова"* никого не красит

Нарушение договоренностей при передаче Турцией Украине главарей "Азова"* никого не красит, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T20:25

2023-07-08T20:25

2023-07-08T22:02

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Нарушение договоренностей при передаче Турцией Украине главарей "Азова"* никого не красит, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Такое нарушение действующих договоренностей никого не красит", - сказал Песков, отвечая на вопрос. В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В субботу Зеленский сообщил, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы"* до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.* Запрещенная в России террористическая организация.

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Нарушение условий имевшихся договоренностей": Песков о возвращении боевиков ВСУ из Турции Нарушение условий имевшихся договоренностей": Песков о возвращении боевиков ВСУ из Турции 2023-07-08T20:25 true PT1M38S

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в мире, турция, украина, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, россия, владимир зеленский, hurriyet