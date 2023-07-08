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Передача Киеву кассетных припасов может расколоть НАТО, заявили в Британии - РИА Новости, 08.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:49 08.07.2023 (обновлено: 14:54 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/boepripasy-1882971991.html
Передача Киеву кассетных припасов может расколоть НАТО, заявили в Британии
Передача Киеву кассетных припасов может расколоть НАТО, заявили в Британии - РИА Новости, 08.07.2023
Передача Киеву кассетных припасов может расколоть НАТО, заявили в Британии
Решение президента США Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов создает риск возникновения раскола внутри НАТО, заявил бывший начальник генерального РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T14:49
2023-07-08T14:54
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
сша
джо байден
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов создает риск возникновения раскола внутри НАТО, заявил бывший начальник генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Ричард Даннат в интервью британскому телеканалу Sky News. "По мере приближения саммита НАТО в Вильнюсе, где одной из главных наших задач будет продемонстрировать единство внутри альянса, я думаю, что заявление об отправке этого оружия на данном этапе, когда такое большое количество стран НАТО запретили его, влечет за собой в некоторой степени риск нарушения гармонии в НАТО", - заявил Ричард Даннат. Очередной саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Он также заявил, что понимает причину принятия США решения об отправке этого типа боеприпасов, однако подчеркнул опасность их применения. "Исходя из моего личного опыта, когда я командовал британскими силами и мы отправились в Косово в 1999 году, мы потеряли только двоих солдат - и оба погибли из-за неразорвавшихся суббоеприпасов кассетных боеприпасов НАТО, использование которых на тот момент еще разрешалось", - заявил экс-глава генштаба Вооруженных сил Великобритании. США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html
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украина, в мире, россия, сша, джо байден, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Передача Киеву кассетных припасов может расколоть НАТО, заявили в Британии

Британский генерал Данат: передача Киеву кассетных боеприпасов из США может расколоть НАТО

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов создает риск возникновения раскола внутри НАТО, заявил бывший начальник генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Ричард Даннат в интервью британскому телеканалу Sky News.
"По мере приближения саммита НАТО в Вильнюсе, где одной из главных наших задач будет продемонстрировать единство внутри альянса, я думаю, что заявление об отправке этого оружия на данном этапе, когда такое большое количество стран НАТО запретили его, влечет за собой в некоторой степени риск нарушения гармонии в НАТО", - заявил Ричард Даннат.
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Очередной саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
Он также заявил, что понимает причину принятия США решения об отправке этого типа боеприпасов, однако подчеркнул опасность их применения.
"Исходя из моего личного опыта, когда я командовал британскими силами и мы отправились в Косово в 1999 году, мы потеряли только двоих солдат - и оба погибли из-за неразорвавшихся суббоеприпасов кассетных боеприпасов НАТО, использование которых на тот момент еще разрешалось", - заявил экс-глава генштаба Вооруженных сил Великобритании.
США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Кассетные боеприпасы
7 июля, 21:38
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияСШАДжо БайденСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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