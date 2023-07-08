https://ria.ru/20230708/bespilotniki-1883006342.html

В Киеве заявили о соглашении с Турцией о производстве БПЛА на Украине

В Киеве заявили о соглашении с Турцией о производстве БПЛА на Украине - РИА Новости, 08.07.2023

В Киеве заявили о соглашении с Турцией о производстве БПЛА на Украине

Киев и Анкара подписали меморандум о развитии на Украине производства беспилотников, сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T19:12

2023-07-08T19:12

2023-07-08T19:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

турция

василий боднар

реджеп тайип эрдоган

сергей лавров

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Киев и Анкара подписали меморандум о развитии на Украине производства беспилотников, сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем Telegram-канале. "Подписал меморандум с турецким министерством промышленности и технологий о развитии производства БПЛА на Украине", - написал он.В пятницу Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее сообщалось, что турецкая компания Baykar ("Байкар") рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci ("Акынджи") на Украине в 2025 году. Посол в Турции Василий Боднар в августе 2022 года заявил, что турецкая компания Baykar будет строить завод по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине и уже купила для этого земельный участок. Компания Baykar представила концепт завода в Киевской области. Как заявлял Байрактар, общая площадь центра Baykar на Украине будет более 30 тысяч квадратных метров, а количество украинских инженеров и техников составит более 300. В феврале 2023 года начальник главного управления земель обороны и фондов минобороны Украины Борис Закутний сообщил, что место для строительства центра Bayraktar на Украине было согласовано. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html

https://ria.ru/20230705/kontrnastup-1882237985.html

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в мире, украина, россия, турция, василий боднар, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, нато