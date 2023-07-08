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В Воронежской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 08.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:27 08.07.2023 (обновлено: 08:45 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/bespilotniki-1882913465.html
В Воронежской области сбили два беспилотника
В Воронежской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 08.07.2023
В Воронежской области сбили два беспилотника
Силы противовоздушной обороны в Воронежской области обнаружили и уничтожили два беспилотника, написал губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T00:27
2023-07-08T08:45
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
воронеж
александр гусев (государственный служащий)
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ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны в Воронежской области обнаружили и уничтожили два беспилотника, написал губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет. Обстановку держу на личном контроле с профильными службами и ведомствами", - сообщил он.Звук, похожий на гром, был слышен в Воронеже около 23.30 мск пятницы.Как сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону, по состоянию на 23.56 мск пятницы, все пожарно-спасательные подразделения Воронежа находятся в местах постоянной дислокации, вызовов на происшествия нет.
https://ria.ru/20230706/pvo-1882582775.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, воронеж, александр гусев (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Александр Гусев (государственный служащий)
В Воронежской области сбили два беспилотника

Губернатор Гусев сообщил о двух сбитых системами ВПО беспилотниках на подлете к Воронежу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны в Воронежской области обнаружили и уничтожили два беспилотника, написал губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
"Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет. Обстановку держу на личном контроле с профильными службами и ведомствами", - сообщил он.
Звук, похожий на гром, был слышен в Воронеже около 23.30 мск пятницы.
Как сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону, по состоянию на 23.56 мск пятницы, все пожарно-спасательные подразделения Воронежа находятся в местах постоянной дислокации, вызовов на происшествия нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьВоронежАлександр Гусев (государственный служащий)
 
 
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