https://ria.ru/20230708/bespilotniki-1882913465.html
В Воронежской области сбили два беспилотника
В Воронежской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 08.07.2023
В Воронежской области сбили два беспилотника
Силы противовоздушной обороны в Воронежской области обнаружили и уничтожили два беспилотника, написал губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T00:27
2023-07-08T00:27
2023-07-08T08:45
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
воронеж
александр гусев (государственный служащий)
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ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны в Воронежской области обнаружили и уничтожили два беспилотника, написал губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет. Обстановку держу на личном контроле с профильными службами и ведомствами", - сообщил он.Звук, похожий на гром, был слышен в Воронеже около 23.30 мск пятницы.Как сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону, по состоянию на 23.56 мск пятницы, все пожарно-спасательные подразделения Воронежа находятся в местах постоянной дислокации, вызовов на происшествия нет.
https://ria.ru/20230706/pvo-1882582775.html
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происшествия, воронежская область, воронеж, александр гусев (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Александр Гусев (государственный служащий)
В Воронежской области сбили два беспилотника
Губернатор Гусев сообщил о двух сбитых системами ВПО беспилотниках на подлете к Воронежу