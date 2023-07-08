https://ria.ru/20230708/bespilotniki-1882913465.html

В Воронежской области сбили два беспилотника

В Воронежской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 08.07.2023

В Воронежской области сбили два беспилотника

Силы противовоздушной обороны в Воронежской области обнаружили и уничтожили два беспилотника, написал губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T00:27

2023-07-08T00:27

2023-07-08T08:45

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

воронеж

александр гусев (государственный служащий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны в Воронежской области обнаружили и уничтожили два беспилотника, написал губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет. Обстановку держу на личном контроле с профильными службами и ведомствами", - сообщил он.Звук, похожий на гром, был слышен в Воронеже около 23.30 мск пятницы.Как сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону, по состоянию на 23.56 мск пятницы, все пожарно-спасательные подразделения Воронежа находятся в местах постоянной дислокации, вызовов на происшествия нет.

https://ria.ru/20230706/pvo-1882582775.html

воронежская область

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, воронеж, александр гусев (государственный служащий)