Байден двумя словами предупредил Си Цзиньпина после встречи с Путиным
Президент США Джо Байден указал лидеру КНР Си Цзиньпину на зависимость Китая от Запада
© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден посоветовал лидеру КНР Си Цзиньпину после его визита в Москву быть осторожным, поскольку Китай зависит от западных инвестиций, цитирует главу Белого дома агентство Reuters.
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"Я сказал: это не угроза. Это наблюдение", — заявил американский президент.
Он добавил, что с начала конфликта на Украине из России ушли 600 американских корпораций. А китайская экономика сегодня еще более зависима от Запада, чем российская, подчеркнул Байден.
Си Цзиньпин посетил Россию с 20 по 22 марта. Это была его первая заграничная поездка после переизбрания на пост председателя КНР на третий срок. Лидеры Китая и России обсудили вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран и по итогам визита подписали совместное заявление о ключевых направлениях российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Си Цзиньпин посетил Россию с 20 по 22 марта. Это была его первая заграничная поездка после переизбрания на пост председателя КНР на третий срок. Лидеры Китая и России обсудили вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран и по итогам визита подписали совместное заявление о ключевых направлениях российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.