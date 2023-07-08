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Байден двумя словами предупредил Си Цзиньпина после встречи с Путиным - РИА Новости, 08.07.2023
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11:55 08.07.2023 (обновлено: 16:00 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/bayden-1882951316.html
Байден двумя словами предупредил Си Цзиньпина после встречи с Путиным
Байден двумя словами предупредил Си Цзиньпина после встречи с Путиным - РИА Новости, 08.07.2023
Байден двумя словами предупредил Си Цзиньпина после встречи с Путиным
Президент США Джо Байден посоветовал лидеру КНР Си Цзиньпину после его визита в Москву быть осторожным, поскольку Китай зависит от западных инвестиций, цитирует РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T11:55
2023-07-08T16:00
в мире
си цзиньпин
китай
россия
сша
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден посоветовал лидеру КНР Си Цзиньпину после его визита в Москву быть осторожным, поскольку Китай зависит от западных инвестиций, цитирует главу Белого дома агентство Reuters.&quot;Я сказал: это не угроза. Это наблюдение&quot;, — заявил американский президент.Он добавил, что с начала конфликта на Украине из России ушли 600 американских корпораций. А китайская экономика сегодня еще более зависима от Запада, чем российская, подчеркнул Байден.Си Цзиньпин посетил Россию с 20 по 22 марта. Это была его первая заграничная поездка после переизбрания на пост председателя КНР на третий срок. Лидеры Китая и России обсудили вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран и по итогам визита подписали совместное заявление о ключевых направлениях российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882937723.html
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в мире, си цзиньпин, китай, россия, сша, владимир путин, джо байден
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден
Байден двумя словами предупредил Си Цзиньпина после встречи с Путиным

Президент США Джо Байден указал лидеру КНР Си Цзиньпину на зависимость Китая от Запада

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден посоветовал лидеру КНР Си Цзиньпину после его визита в Москву быть осторожным, поскольку Китай зависит от западных инвестиций, цитирует главу Белого дома агентство Reuters.
«

"Я сказал: это не угроза. Это наблюдение", — заявил американский президент.

Он добавил, что с начала конфликта на Украине из России ушли 600 американских корпораций. А китайская экономика сегодня еще более зависима от Запада, чем российская, подчеркнул Байден.

Си Цзиньпин посетил Россию с 20 по 22 марта. Это была его первая заграничная поездка после переизбрания на пост председателя КНР на третий срок. Лидеры Китая и России обсудили вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран и по итогам визита подписали совместное заявление о ключевых направлениях российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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В миреСи ЦзиньпинКитайРоссияСШАВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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