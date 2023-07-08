https://ria.ru/20230708/bayden-1882951316.html

Байден двумя словами предупредил Си Цзиньпина после встречи с Путиным

Байден двумя словами предупредил Си Цзиньпина после встречи с Путиным - РИА Новости, 08.07.2023

Байден двумя словами предупредил Си Цзиньпина после встречи с Путиным

Президент США Джо Байден посоветовал лидеру КНР Си Цзиньпину после его визита в Москву быть осторожным, поскольку Китай зависит от западных инвестиций, цитирует РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T11:55

2023-07-08T11:55

2023-07-08T16:00

в мире

си цзиньпин

китай

россия

сша

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден посоветовал лидеру КНР Си Цзиньпину после его визита в Москву быть осторожным, поскольку Китай зависит от западных инвестиций, цитирует главу Белого дома агентство Reuters."Я сказал: это не угроза. Это наблюдение", — заявил американский президент.Он добавил, что с начала конфликта на Украине из России ушли 600 американских корпораций. А китайская экономика сегодня еще более зависима от Запада, чем российская, подчеркнул Байден.Си Цзиньпин посетил Россию с 20 по 22 марта. Это была его первая заграничная поездка после переизбрания на пост председателя КНР на третий срок. Лидеры Китая и России обсудили вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран и по итогам визита подписали совместное заявление о ключевых направлениях российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882937723.html

китай

россия

сша

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в мире, си цзиньпин, китай, россия, сша, владимир путин, джо байден