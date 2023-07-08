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Посол Мексики в России оценил шансы на возобновление полетов меду странами - РИА Новости, 08.07.2023
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06:29 08.07.2023 (обновлено: 10:14 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/aviasoobschenie-1882925882.html
Посол Мексики в России оценил шансы на возобновление полетов меду странами
Посол Мексики в России оценил шансы на возобновление полетов меду странами - РИА Новости, 08.07.2023
Посол Мексики в России оценил шансы на возобновление полетов меду странами
Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения с Россией, поступали предложения летать через Северный полюс, но сделать это в ближайшем будущем очень... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T06:29
2023-07-08T10:14
эдуардо вильегас мехиас
мексика
россия
северный полюс
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения с Россией, поступали предложения летать через Северный полюс, но сделать это в ближайшем будущем очень сложно, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. "К сожалению, в обозримом будущем, я думаю, это будет очень сложно. Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения между нашими аэропортами, но из-за логистики сделать это затруднительно. Есть, конечно, альтернативные маршруты, например через север, но это вряд ли возможно. То есть такая возможность есть, с нами связались представители аэропорта "Внуково" и сказали, что можно летать через Северный полюс. Но это зависит не от мексиканского правительства, а от частных компаний", - сказал посол. Дипломат пояснил, что для таких перелетов нужны дальнемагистральные самолеты, которые есть только у крупных компаний, "а их партнеры обычно - в странах, которые ввели санкции против России". "Конечно, есть интерес (к возобновлению прямого авиасообщения - ред.) со стороны туристов. Раньше было 27 полетов каждый месяц из России в Мексику. А сейчас только непрямые полеты – через Стамбул, ОАЭ. К тому же стоимость билетов выросла", - добавил посол. Читайте полный текст интервью Эдуардо Вильегаса Мехиаса &gt;&gt;
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эдуардо вильегас мехиас, мексика, россия, северный полюс
Эдуардо Вильегас Мехиас, Мексика, Россия, Северный полюс
Посол Мексики в России оценил шансы на возобновление полетов меду странами

Посол Мексики Мехиас сообщил о сложностях в возобновлении авиасообщения с Россией

© AP Photo / Marco UgartСамолет компании Interjet в Международном аэропорту Бенит Хуарес Мехико, Мексика
Самолет компании Interjet в Международном аэропорту Бенит Хуарес Мехико, Мексика - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Marco Ugart
Самолет компании Interjet в Международном аэропорту Бенит Хуарес Мехико, Мексика . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения с Россией, поступали предложения летать через Северный полюс, но сделать это в ближайшем будущем очень сложно, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.
«
"К сожалению, в обозримом будущем, я думаю, это будет очень сложно. Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения между нашими аэропортами, но из-за логистики сделать это затруднительно. Есть, конечно, альтернативные маршруты, например через север, но это вряд ли возможно. То есть такая возможность есть, с нами связались представители аэропорта "Внуково" и сказали, что можно летать через Северный полюс. Но это зависит не от мексиканского правительства, а от частных компаний", - сказал посол.
Дипломат пояснил, что для таких перелетов нужны дальнемагистральные самолеты, которые есть только у крупных компаний, "а их партнеры обычно - в странах, которые ввели санкции против России".
"Конечно, есть интерес (к возобновлению прямого авиасообщения - ред.) со стороны туристов. Раньше было 27 полетов каждый месяц из России в Мексику. А сейчас только непрямые полеты – через Стамбул, ОАЭ. К тому же стоимость билетов выросла", - добавил посол.
Читайте полный текст интервью Эдуардо Вильегаса Мехиаса >>
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Эдуардо Вильегас МехиасМексикаРоссияСеверный полюс
 
 
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