https://ria.ru/20230708/arest-1882931609.html

Юрист прокомментировал случаи ареста российских автомобилей в Германии

Юрист прокомментировал случаи ареста российских автомобилей в Германии - РИА Новости, 08.07.2023

Юрист прокомментировал случаи ареста российских автомобилей в Германии

Участившиеся аресты автомобилей с российскими регистрационными знаками противоречат немецкому законодательству и регламенту ЕС о запрете ввоза российских... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T08:27

2023-07-08T08:27

2023-07-08T08:27

германия

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санкции

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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Участившиеся аресты автомобилей с российскими регистрационными знаками противоречат немецкому законодательству и регламенту ЕС о запрете ввоза российских товаров, задержания, вероятнее всего, являются следствием неверного толкования, заявил в интервью РИА Новости российско-немецкий юрист и адвокат адвокатского бюро Lidings Евгений Гейнрих. В Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Владельцам инкриминируется нарушение закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета 833/2024. На брифинге кабмина ФРГ в пятницу представитель Минфина страны на вопрос об аресте авто указал на юридически обязательный для исполнения регламент и порекомендовал в случае незаконного ареста автомобилей обратиться в прокуратуру и судебным путём добиваться справедливости. "Никаких уголовных преступлений люди не совершали и никакому уголовному преследованию подлежать не могут. Соответственно, и арест автомобиля в качестве средства доказывания абсолютно недопустим", - прокомментировал случаи ареста авто Гейнрих. По его словам, все известные случаи ареста автомобилей произошли вследствие неверного толкования упомянутого регламента 833/2014 в редакции октября 2022 года, который гласит, что запрещен ввоз российских товаров на таможенную территорию, в том числе таких товарных позиций, как автомобили, грузовые авто, прицепы и полуприцепы. "Это упрощенное прочтение регламента, не учитывающее иные нормы права и волю законодателя. Нормы одного закона никогда не существуют в абсолютной изоляции. Это либо недостаточное знание законодательства, либо нежелание вникать в его смысл и структуру - ведь оперативными работниками таможни не учитывается, что понятие ввоза, которое используется в санкционном регламенте, четко определено в законе о внешней торговле", - подчеркнул он. Согласно немецкому законодательству и таможенному кодексу ЕС, обычный проезд на авто с номерами другой страны, не подпадающий под определение таможенного ввоза и последующей "растаможки", таковым и не является. "Если мы исходим из того, что немецкие таможенные органы правы в том, что простое пересечение границ транспортным средством уже является нарушением регламента, в котором среди товарных позиций также указаны полуприцепы, тогда возникает вопрос, зачем в рамках последнего пакета санкций Европарламент запретил грузовые перевозки с использованием тех же зарегистрированных в России полуприцепов", - отмечает юрист. Гейнрих сомневается, что есть какое-то централизованное указание федерального таможенного ведомства, так как изъятия авто произошли "точечно" там, где наибольшее скопление перевалочных пунктов и портов, а, соответственно, и оперативников таможни, которые могли превратно истолковать регламент. "И если это для них простительно - большинство из них обладают лишь средним специальным образованием - то когда то же самое утверждает главное таможенное ведомство Германии и кабмин ФРГ, то это, как минимум удивляет", - добавил он. Юрист напомнил, что остальные страны Евросоюза на пути россиян - Литва, Латвия, Польша, Финляндия, Норвегия и Эстония – препон на основании российских автономеров не ставят. "Поскольку все известные случаи произошли вблизи порта в Травемюнде и городе Киль в Шлезвиг-Гольштейне, а также Гамбурге, очень похоже на то, что это единичные эксцессы", - говорит он. По словам юриста, воля законодателя в регламенте однозначно усматривается – и она не могла быть направлена на запрет простого пересечения границ ЕС для частных транспортных средств. Гейнрих уже обратился в Европейскую комиссию с просьбой дать развернутый ответ, который комиссия в соответствии с регламентом также направит федеральному таможенному ведомству Германии.

https://ria.ru/20230604/berlin-1875986846.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

https://ria.ru/20230531/germaniya-1875349920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, евросоюз, россия, в мире, санкции в отношении россии, санкции