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В правительстве Германии ответили на вопрос об аресте автомобилей из России - РИА Новости, 07.07.2023
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15:36 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/arest-1882820480.html
В правительстве Германии ответили на вопрос об аресте автомобилей из России
В правительстве Германии ответили на вопрос об аресте автомобилей из России - РИА Новости, 07.07.2023
В правительстве Германии ответили на вопрос об аресте автомобилей из России
Германия придерживается правил ЕС о запрете провоза автомобилей из РФ для последующей продажи, сообщил представитель министерства финансов в кабмине Германии на РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:36
2023-07-07T15:36
германия
украина
россия
евросоюз
в мире
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БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. Германия придерживается правил ЕС о запрете провоза автомобилей из РФ для последующей продажи, сообщил представитель министерства финансов в кабмине Германии на вопрос журналиста об участившихся случаях ареста авто с российскими номерами на немецких таможнях. Ранее СМИ сообщали, что в Германии участились случаи конфискации германскими таможенниками автомобилей с российскими номерами. Пострадавшим инкриминируется нарушение санкционного закона страны "О внешней торговле". Посольство РФ в Германии призвало воздержаться от ввоза в страну автомобилей с российскими номерами ввиду участившихся случаев конфискации. "По отдельным случаям мы принципиально не комментируем. Но в общем и целом могу сообщить, что основным правоприменительным основанием является регламент ЕС 833 2014 года. Регламенты ЕС являются юридически обязательными для исполнения – в том числе для Германии", - заявил представитель германского минфина в ходе брифинга правительства в пятницу. Он пояснил, что в этом регламенте запрещено провозить товары, которые могут принести "значительную" выгоду РФ и повлиять на дестабилизацию Украины, а с 8 октября 2022 его дополнили указанием о запрете вывоза автомобилей для продажи. Спикер ведомства не смог объяснить, как частное передвижение может подлежать данному регламенту и почему в других странах ЕС частные автомобили с российскими номерами не арестовываются, но порекомендовал в случае незаконного ареста автомобилей обратиться в прокуратуру и судебным путём добиваться справедливости.
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германия, украина, россия, евросоюз, в мире
Германия, Украина, Россия, Евросоюз, В мире
В правительстве Германии ответили на вопрос об аресте автомобилей из России

Правительство ФРГ, говоря об аресте машин с российскими номерами, указало на регламент ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага
Национальный флаг Германии над зданием бундестага - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием бундестага. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. Германия придерживается правил ЕС о запрете провоза автомобилей из РФ для последующей продажи, сообщил представитель министерства финансов в кабмине Германии на вопрос журналиста об участившихся случаях ареста авто с российскими номерами на немецких таможнях.
Ранее СМИ сообщали, что в Германии участились случаи конфискации германскими таможенниками автомобилей с российскими номерами. Пострадавшим инкриминируется нарушение санкционного закона страны "О внешней торговле". Посольство РФ в Германии призвало воздержаться от ввоза в страну автомобилей с российскими номерами ввиду участившихся случаев конфискации.
"По отдельным случаям мы принципиально не комментируем. Но в общем и целом могу сообщить, что основным правоприменительным основанием является регламент ЕС 833 2014 года. Регламенты ЕС являются юридически обязательными для исполнения – в том числе для Германии", - заявил представитель германского минфина в ходе брифинга правительства в пятницу.
Он пояснил, что в этом регламенте запрещено провозить товары, которые могут принести "значительную" выгоду РФ и повлиять на дестабилизацию Украины, а с 8 октября 2022 его дополнили указанием о запрете вывоза автомобилей для продажи. Спикер ведомства не смог объяснить, как частное передвижение может подлежать данному регламенту и почему в других странах ЕС частные автомобили с российскими номерами не арестовываются, но порекомендовал в случае незаконного ареста автомобилей обратиться в прокуратуру и судебным путём добиваться справедливости.
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