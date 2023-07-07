https://ria.ru/20230707/arest-1882820480.html

В правительстве Германии ответили на вопрос об аресте автомобилей из России

В правительстве Германии ответили на вопрос об аресте автомобилей из России - РИА Новости, 07.07.2023

В правительстве Германии ответили на вопрос об аресте автомобилей из России

Германия придерживается правил ЕС о запрете провоза автомобилей из РФ для последующей продажи, сообщил представитель министерства финансов в кабмине Германии на РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:36

2023-07-07T15:36

2023-07-07T15:36

германия

украина

россия

евросоюз

в мире

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БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. Германия придерживается правил ЕС о запрете провоза автомобилей из РФ для последующей продажи, сообщил представитель министерства финансов в кабмине Германии на вопрос журналиста об участившихся случаях ареста авто с российскими номерами на немецких таможнях. Ранее СМИ сообщали, что в Германии участились случаи конфискации германскими таможенниками автомобилей с российскими номерами. Пострадавшим инкриминируется нарушение санкционного закона страны "О внешней торговле". Посольство РФ в Германии призвало воздержаться от ввоза в страну автомобилей с российскими номерами ввиду участившихся случаев конфискации. "По отдельным случаям мы принципиально не комментируем. Но в общем и целом могу сообщить, что основным правоприменительным основанием является регламент ЕС 833 2014 года. Регламенты ЕС являются юридически обязательными для исполнения – в том числе для Германии", - заявил представитель германского минфина в ходе брифинга правительства в пятницу. Он пояснил, что в этом регламенте запрещено провозить товары, которые могут принести "значительную" выгоду РФ и повлиять на дестабилизацию Украины, а с 8 октября 2022 его дополнили указанием о запрете вывоза автомобилей для продажи. Спикер ведомства не смог объяснить, как частное передвижение может подлежать данному регламенту и почему в других странах ЕС частные автомобили с российскими номерами не арестовываются, но порекомендовал в случае незаконного ареста автомобилей обратиться в прокуратуру и судебным путём добиваться справедливости.

https://ria.ru/20230319/sk-1858907961.html

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германия, украина, россия, евросоюз, в мире