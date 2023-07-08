https://ria.ru/20230708/abe-1882923153.html

В Японии люди несут цветы к месту убийства экс-премьера Абэ

В Японии люди несут цветы к месту убийства экс-премьера Абэ - РИА Новости, 08.07.2023

В Японии люди несут цветы к месту убийства экс-премьера Абэ

Японцы в первую годовщину трагической гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ несут цветы к месту его убийства в городе Нара: к установленному под... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T04:42

2023-07-08T04:42

2023-07-08T04:42

нара (город)

япония

синдзо абэ

в мире

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НАРА (Япония), 8 июл - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японцы в первую годовщину трагической гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ несут цветы к месту его убийства в городе Нара: к установленному под шатром столу постоянно подходят люди, чтобы возложить цветы и почтить память политика, однако никаких толп, как это было год назад, не наблюдается. Возложение цветов недалеко от северного выхода крупной железнодорожной станции Ямато-сайдайдзи сделали доступным ровно в 9 утра по местному времени (03.00 мск), и на тот момент, как убедилась корреспондент РИА Новости, число журналистов превышало количество собравшихся у шатра обычных граждан. С целью организации беспрепятственного подхода людей для прессы отгородили специальную зону и просят всех представителей СМИ не выходить за ее пределы, чтобы не мешать ни пешеходам, ни движению автомобилей, которое перекрывать специально для этого мероприятия не стали. Кроме обычных японцев возложить цветы пришли и представители политических кругов. К 10 утра у шатра были замечены несколько политиков, включая депутата ассамблеи префектуры Нара от правящей Либерально-демократической партии, в которую входил Абэ, Ёсио Огиту. "Прошел год с момента трагической смерти бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Это вызывает чувство острой грусти и несправедливости из-за того, что преступник, преследуя свои надменные мотивы, решил забрать ценную жизнь. Но мы будем следовать тому пути, который начал господин Абэ. Покойтесь с миром", - заявил он журналистам после того, как возложил на стол букет цветов рядом с фотографией покойного политика. Возложение цветов в Наре на месте гибели Абэ будет доступно для всех желающих до 17 часов по местному времени (11.00 мск). Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. Его убийца - 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов, на тот момент около 1 миллиона долларов по курсу) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию. Похороны и кремацию провели 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ. Проститься с ним пришли 26 тысяч человек. Причастность Абэ к "Церкви объединения" на сегодняшний день не доказана, но его убийство стало поводом для расследования связей политиков с этой организацией. В результате выяснилось, что из 379 депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 179, в том числе и министры, были связаны с "Церковью объединения".

https://ria.ru/20230408/yaponiya-1863998010.html

https://ria.ru/20230707/yaponiya-1882706839.html

нара (город)

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нара (город), япония, синдзо абэ, в мире