https://ria.ru/20230707/zemfira-1882826919.html

Адвокат оценил шансы Земфиры* снять с себя статус иноагента после апелляции

Адвокат оценил шансы Земфиры* снять с себя статус иноагента после апелляции - РИА Новости, 07.07.2023

Адвокат оценил шансы Земфиры* снять с себя статус иноагента после апелляции

Адвокат Александр Бенхин в интервью "Абзацу" прокомментировал жалобу певицы Земфиры* на отказ суда исключить ее из реестра физлиц-иноагентов. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T17:19

2023-07-07T17:19

2023-07-07T17:19

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Адвокат Александр Бенхин в интервью "Абзацу" прокомментировал жалобу певицы Земфиры* на отказ суда исключить ее из реестра физлиц-иноагентов. Он подчеркнул, что юристы исполнительницы пытаются получить от нее больше денег. "Подает жалобу, конечно, не Земфира*, а юристы. Юристы должны с нее получать деньги за то, что они шевелятся и что-то делают. Это абсолютно стандартная процедура. Есть решение суда – подадим жалобу на решение, за это еще с нее возьмем денег. Сами понимаете, что это просто обычные юридические трюки. Она, скорее всего, даже может и не знать о том, что это происходит", – поделился Бенхин. Он добавил, что с большой вероятностью апелляцию артистки отклонят. По словам юриста, представители Земфиры* после этого, скорее всего, продолжат зарабатывать на ней. "Я думаю, если будет в этой жалобе отказано, что очевидно, дальше можно подать апелляцию. Скорее всего, останется решение суда первой инстанции. Надо теперь подавать в кассационный суд. И так, в принципе, если тянуть деньги из клиента, то можно дойти и до Верховного суда, и теоретически – до Конституционного", – заключил адвокат. В феврале Земфиру* включили в реестр физлиц-иноагентов. По данным Минюста, она открыто выступала против спецоперации и давала концерты в недружественных странах, в которых получала финансовую поддержку. Позже исполнительница решила оспорить статус иноагента, но в июне получила отказ. Седьмого июля Земфира* подала апелляцию на решение суда. *Признана Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230615/zemfira-1878247008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

земфира, иноагент, иноагенты, знаменитости, музыка, россия