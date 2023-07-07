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Адвокат оценил шансы Земфиры* снять с себя статус иноагента после апелляции - РИА Новости, 07.07.2023
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Шоубиз
 
17:19 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/zemfira-1882826919.html
Адвокат оценил шансы Земфиры* снять с себя статус иноагента после апелляции
Адвокат оценил шансы Земфиры* снять с себя статус иноагента после апелляции - РИА Новости, 07.07.2023
Адвокат оценил шансы Земфиры* снять с себя статус иноагента после апелляции
Адвокат Александр Бенхин в интервью "Абзацу" прокомментировал жалобу певицы Земфиры* на отказ суда исключить ее из реестра физлиц-иноагентов. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:19
2023-07-07T17:19
шоубиз
земфира
иноагент
иноагенты
знаменитости
музыка
россия
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Адвокат Александр Бенхин в интервью "Абзацу" прокомментировал жалобу певицы Земфиры* на отказ суда исключить ее из реестра физлиц-иноагентов. Он подчеркнул, что юристы исполнительницы пытаются получить от нее больше денег. "Подает жалобу, конечно, не Земфира*, а юристы. Юристы должны с нее получать деньги за то, что они шевелятся и что-то делают. Это абсолютно стандартная процедура. Есть решение суда – подадим жалобу на решение, за это еще с нее возьмем денег. Сами понимаете, что это просто обычные юридические трюки. Она, скорее всего, даже может и не знать о том, что это происходит", – поделился Бенхин. Он добавил, что с большой вероятностью апелляцию артистки отклонят. По словам юриста, представители Земфиры* после этого, скорее всего, продолжат зарабатывать на ней. "Я думаю, если будет в этой жалобе отказано, что очевидно, дальше можно подать апелляцию. Скорее всего, останется решение суда первой инстанции. Надо теперь подавать в кассационный суд. И так, в принципе, если тянуть деньги из клиента, то можно дойти и до Верховного суда, и теоретически – до Конституционного", – заключил адвокат. В феврале Земфиру* включили в реестр физлиц-иноагентов. По данным Минюста, она открыто выступала против спецоперации и давала концерты в недружественных странах, в которых получала финансовую поддержку. Позже исполнительница решила оспорить статус иноагента, но в июне получила отказ. Седьмого июля Земфира* подала апелляцию на решение суда. *Признана Минюстом иноагентом
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Адвокат оценил шансы Земфиры* снять с себя статус иноагента после апелляции

Адвокат назвал "юридическими трюками" жалобу певицы Земфиры* о снятии статуса иноагента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Земфира
Певица Земфира - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Адвокат Александр Бенхин в интервью "Абзацу" прокомментировал жалобу певицы Земфиры* на отказ суда исключить ее из реестра физлиц-иноагентов.
Он подчеркнул, что юристы исполнительницы пытаются получить от нее больше денег.
«
"Подает жалобу, конечно, не Земфира*, а юристы. Юристы должны с нее получать деньги за то, что они шевелятся и что-то делают. Это абсолютно стандартная процедура. Есть решение суда – подадим жалобу на решение, за это еще с нее возьмем денег. Сами понимаете, что это просто обычные юридические трюки. Она, скорее всего, даже может и не знать о том, что это происходит", – поделился Бенхин.
Он добавил, что с большой вероятностью апелляцию артистки отклонят. По словам юриста, представители Земфиры* после этого, скорее всего, продолжат зарабатывать на ней.
«
"Я думаю, если будет в этой жалобе отказано, что очевидно, дальше можно подать апелляцию. Скорее всего, останется решение суда первой инстанции. Надо теперь подавать в кассационный суд. И так, в принципе, если тянуть деньги из клиента, то можно дойти и до Верховного суда, и теоретически – до Конституционного", – заключил адвокат.
В феврале Земфиру* включили в реестр физлиц-иноагентов. По данным Минюста, она открыто выступала против спецоперации и давала концерты в недружественных странах, в которых получала финансовую поддержку.
Позже исполнительница решила оспорить статус иноагента, но в июне получила отказ. Седьмого июля Земфира* подала апелляцию на решение суда.
*Признана Минюстом иноагентом
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