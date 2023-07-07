https://ria.ru/20230707/zemfira-1882765670.html

Земфира* обжаловала отказ исключить ее из списка иноагентов

Земфира* обжаловала отказ исключить ее из списка иноагентов - РИА Новости, 07.07.2023

Земфира* обжаловала отказ исключить ее из списка иноагентов

Защита певицы Земфиры Рамазановой* оспорила решение суда, отказавшегося исключить ее из реестра иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:31

2023-07-07T12:31

2023-07-07T12:59

украина

земфира

происшествия

россия

шоубиз

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Защита певицы Земфиры Рамазановой* оспорила решение суда, отказавшегося исключить ее из реестра иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Певицу включили в перечень иноагентов в феврале. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук со ссылкой на данные Минюста сообщал, что Земфира*, по мнению властей, "получала деньги от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявила, что все, что она знает об Ирландии, - "это U2 и Шинейд О'Коннор".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230705/pokrovskiy-1882348795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, земфира, происшествия, россия