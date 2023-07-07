https://ria.ru/20230707/zemfira-1882765670.html
Земфира* обжаловала отказ исключить ее из списка иноагентов
Земфира* обжаловала отказ исключить ее из списка иноагентов - РИА Новости, 07.07.2023
Земфира* обжаловала отказ исключить ее из списка иноагентов
Защита певицы Земфиры Рамазановой* оспорила решение суда, отказавшегося исключить ее из реестра иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:31
2023-07-07T12:31
2023-07-07T12:59
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Защита певицы Земфиры Рамазановой* оспорила решение суда, отказавшегося исключить ее из реестра иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Певицу включили в перечень иноагентов в феврале. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук со ссылкой на данные Минюста сообщал, что Земфира*, по мнению властей, "получала деньги от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявила, что все, что она знает об Ирландии, - "это U2 и Шинейд О'Коннор".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230705/pokrovskiy-1882348795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, земфира, происшествия, россия
Украина, Земфира, Происшествия, Россия, Шоубиз
Земфира* обжаловала отказ исключить ее из списка иноагентов
Адвокат Земфиры оспорил решение суда, отказавшегося исключить ее из списка иноагентов