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Земфира* обжаловала отказ исключить ее из списка иноагентов - РИА Новости, 07.07.2023
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Шоубиз
 
12:31 07.07.2023 (обновлено: 12:59 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/zemfira-1882765670.html
Земфира* обжаловала отказ исключить ее из списка иноагентов
Земфира* обжаловала отказ исключить ее из списка иноагентов - РИА Новости, 07.07.2023
Земфира* обжаловала отказ исключить ее из списка иноагентов
Защита певицы Земфиры Рамазановой* оспорила решение суда, отказавшегося исключить ее из реестра иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:31
2023-07-07T12:59
украина
земфира
происшествия
россия
шоубиз
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Защита певицы Земфиры Рамазановой* оспорила решение суда, отказавшегося исключить ее из реестра иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Певицу включили в перечень иноагентов в феврале. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук со ссылкой на данные Минюста сообщал, что Земфира*, по мнению властей, "получала деньги от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявила, что все, что она знает об Ирландии, - "это U2 и Шинейд О'Коннор".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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украина, земфира, происшествия, россия
Украина, Земфира, Происшествия, Россия, Шоубиз
Земфира* обжаловала отказ исключить ее из списка иноагентов

Адвокат Земфиры оспорил решение суда, отказавшегося исключить ее из списка иноагентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Земфира (иностранный агент)
Певица Земфира (иностранный агент) - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Певица Земфира (иностранный агент). Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Защита певицы Земфиры Рамазановой* оспорила решение суда, отказавшегося исключить ее из реестра иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде.
Певицу включили в перечень иноагентов в феврале. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".
Ее адвокат Александр Передрук со ссылкой на данные Минюста сообщал, что Земфира*, по мнению властей, "получала деньги от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявила, что все, что она знает об Ирландии, - "это U2 и Шинейд О'Коннор".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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ШоубизУкраинаЗемфираПроисшествияРоссия
 
 
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