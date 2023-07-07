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Зеленский заявил, что ожидает на саммите НАТО единства альянса - РИА Новости, 07.07.2023
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16:43 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882840771.html
Зеленский заявил, что ожидает на саммите НАТО единства альянса
Зеленский заявил, что ожидает на саммите НАТО единства альянса - РИА Новости, 07.07.2023
Зеленский заявил, что ожидает на саммите НАТО единства альянса
Владимир Зеленский заявил, что ожидает на саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, единства альянса. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:43
2023-07-07T16:43
в мире
украина
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ожидает на саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, единства альянса. В пятницу Зеленский прибыл в Словакию, где, по его словам, планирует обсудить оборонную поддержку Киева и интеграцию Украины в ЕС. "Чего мы ожидаем? Во-первых, ожидаем единства альянса. В единстве сила НАТО, эта сила распространяется на уверенность обществ, всех союзников альянса. Это очень важно для народов стран НАТО услышать, что они в безопасности, а в единстве есть безопасность. Я считаю, что то, что пока не решен вопрос со Швецией и не решен вопрос по поводу сигнала Украине по поводу приглашения, я считаю, что в этом мало единства. В этом есть угроза силе альянса", - заявил он на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Также Зеленский заявил, что Киев ожидает позитивных результатов или "хотя бы каких-то шагов для приближения этого позитива". Кроме того, по его словам, Киев ожидает оборонных пакетов для Украины, не только обещаний, но и понятных сроков выполнения. Зеленский отметил, на полях саммита будут обсуждаться гарантии безопасности для Киева до вступления в НАТО. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит ее к альянсу, а также обсудят перспективы ее членства. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882734779.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
Зеленский заявил, что ожидает на саммите НАТО единства альянса

Глава Украины Зеленский заявил, что ожидает на саммите НАТО в Вильнюсе единства альянса

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ожидает на саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, единства альянса.
В пятницу Зеленский прибыл в Словакию, где, по его словам, планирует обсудить оборонную поддержку Киева и интеграцию Украины в ЕС.
"Чего мы ожидаем? Во-первых, ожидаем единства альянса. В единстве сила НАТО, эта сила распространяется на уверенность обществ, всех союзников альянса. Это очень важно для народов стран НАТО услышать, что они в безопасности, а в единстве есть безопасность. Я считаю, что то, что пока не решен вопрос со Швецией и не решен вопрос по поводу сигнала Украине по поводу приглашения, я считаю, что в этом мало единства. В этом есть угроза силе альянса", - заявил он на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
Также Зеленский заявил, что Киев ожидает позитивных результатов или "хотя бы каких-то шагов для приближения этого позитива". Кроме того, по его словам, Киев ожидает оборонных пакетов для Украины, не только обещаний, но и понятных сроков выполнения. Зеленский отметил, на полях саммита будут обсуждаться гарантии безопасности для Киева до вступления в НАТО.
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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит ее к альянсу, а также обсудят перспективы ее членства.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
 
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