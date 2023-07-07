"Мало ли, что он хочет": немцы высмеяли Зеленского за требования к НАТО
Читатели Die Welt высмеяли Зеленского за требования принять Украину в НАТО
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt с юмором отнеслись к очередному заявлению Зеленского, который вновь потребовал от НАТО принять Украину в альянс.
Во время встречи с президентом Чехии Петром Павелом Зеленский заявил, что Киев хочет получить приглашение от НАТО. Многие пользователи Сети заметили, что желания украинского лидера вряд ли совпадут с реальностью.
"Теперь не хватает только, чтобы он начал топать и кричать для подкрепления требований", — считает Angelika A.
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"...а я хочу, чтобы меня попросили принять в подарок несколько миллионов", — поделился Stephen R.
"У меня есть хорошая идея. А если Германия аннексирует Украину, то название было бы Украина, Германо-Украина, типа как Французская Гвиана. Украина автоматически вошла бы в ЕС и НАТО. Отличная идея, верно?" — сыронизировал Atilla der Hunne X.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.