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"Мало ли, что он хочет": немцы высмеяли Зеленского за требования к НАТО - РИА Новости, 07.07.2023
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12:30 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882765419.html
"Мало ли, что он хочет": немцы высмеяли Зеленского за требования к НАТО
"Мало ли, что он хочет": немцы высмеяли Зеленского за требования к НАТО - РИА Новости, 07.07.2023
"Мало ли, что он хочет": немцы высмеяли Зеленского за требования к НАТО
Читатели немецкой газеты Die Welt с юмором отнеслись к очередному заявлению Зеленского, который вновь потребовал от НАТО принять Украину в альянс. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:30
2023-07-07T12:30
в мире
украина
киев
вильнюс
петр павел
владимир зеленский
джо байден
нато
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt с юмором отнеслись к очередному заявлению Зеленского, который вновь потребовал от НАТО принять Украину в альянс.Во время встречи с президентом Чехии Петром Павелом Зеленский заявил, что Киев хочет получить приглашение от НАТО. Многие пользователи Сети заметили, что желания украинского лидера вряд ли совпадут с реальностью."Теперь не хватает только, чтобы он начал топать и кричать для подкрепления требований", — считает Angelika A."...а я хочу, чтобы меня попросили принять в подарок несколько миллионов", — поделился Stephen R."У меня есть хорошая идея. А если Германия аннексирует Украину, то название было бы Украина, Германо-Украина, типа как Французская Гвиана. Украина автоматически вошла бы в ЕС и НАТО. Отличная идея, верно?" — сыронизировал Atilla der Hunne X.Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882721606.html
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882755929.html
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в мире, украина, киев, вильнюс, петр павел, владимир зеленский, джо байден, нато, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Вильнюс, Петр Павел, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, Евросоюз
"Мало ли, что он хочет": немцы высмеяли Зеленского за требования к НАТО

Читатели Die Welt высмеяли Зеленского за требования принять Украину в НАТО

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt с юмором отнеслись к очередному заявлению Зеленского, который вновь потребовал от НАТО принять Украину в альянс.
Во время встречи с президентом Чехии Петром Павелом Зеленский заявил, что Киев хочет получить приглашение от НАТО. Многие пользователи Сети заметили, что желания украинского лидера вряд ли совпадут с реальностью.
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"Теперь не хватает только, чтобы он начал топать и кричать для подкрепления требований", — считает Angelika A.
«
"...а я хочу, чтобы меня попросили принять в подарок несколько миллионов", — поделился Stephen R.
"У меня есть хорошая идея. А если Германия аннексирует Украину, то название было бы Украина, Германо-Украина, типа как Французская Гвиана. Украина автоматически вошла бы в ЕС и НАТО. Отличная идея, верно?" — сыронизировал Atilla der Hunne X.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
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