https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882765419.html

"Мало ли, что он хочет": немцы высмеяли Зеленского за требования к НАТО

"Мало ли, что он хочет": немцы высмеяли Зеленского за требования к НАТО - РИА Новости, 07.07.2023

"Мало ли, что он хочет": немцы высмеяли Зеленского за требования к НАТО

Читатели немецкой газеты Die Welt с юмором отнеслись к очередному заявлению Зеленского, который вновь потребовал от НАТО принять Украину в альянс. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:30

2023-07-07T12:30

2023-07-07T12:30

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt с юмором отнеслись к очередному заявлению Зеленского, который вновь потребовал от НАТО принять Украину в альянс.Во время встречи с президентом Чехии Петром Павелом Зеленский заявил, что Киев хочет получить приглашение от НАТО. Многие пользователи Сети заметили, что желания украинского лидера вряд ли совпадут с реальностью."Теперь не хватает только, чтобы он начал топать и кричать для подкрепления требований", — считает Angelika A."...а я хочу, чтобы меня попросили принять в подарок несколько миллионов", — поделился Stephen R."У меня есть хорошая идея. А если Германия аннексирует Украину, то название было бы Украина, Германо-Украина, типа как Французская Гвиана. Украина автоматически вошла бы в ЕС и НАТО. Отличная идея, верно?" — сыронизировал Atilla der Hunne X.Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.

https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882721606.html

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882755929.html

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Ольга Матыс

в мире, украина, киев, вильнюс, петр павел, владимир зеленский, джо байден, нато, евросоюз