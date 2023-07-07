https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882727759.html

Зеленский планирует обсудить с Эрдоганом зерновую сделку и обмен пленными

Зеленский планирует обсудить с Эрдоганом зерновую сделку и обмен пленными - РИА Новости, 07.07.2023

Зеленский планирует обсудить с Эрдоганом зерновую сделку и обмен пленными

Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом планирует обсудить зерновую сделку, обмен пленными, поддержку Украины... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T10:19

2023-07-07T10:19

2023-07-07T10:19

в мире

турция

украина

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

нато

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810584460_0:263:3000:1951_1920x0_80_0_0_b536c2e21b2afc7402e1b024ea12e263.jpg

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом планирует обсудить зерновую сделку, обмен пленными, поддержку Украины в членстве в НАТО, надеется на достижение договоренностей. Зеленский посетит в пятницу Турцию с рабочим визитом. Переговоры двух лидеров состоятся в Стамбуле, ожидается обсуждение ситуации на Украине и зерновой сделки, сообщили ранее украинские СМИ со ссылкой на источники. По итогам встречи ожидается пресс-конференция. "У нас есть несколько вопросов. Зерновая инициатива - очень важный вопрос поддержки Украины в НАТО. Обмен пленными. Много вещей, о которых мы будем говорить, и верю, что будем иметь договоренности с президентом Турции", – приводит слова Зеленского сайт его офиса. Этот визит станет первой рабочей поездкой в Турцию для Зеленского за два года – предыдущий состоялся в апреле 2021 года. В августе 2022 года Эрдоган летал во Львов для встречи с Зеленским.

https://ria.ru/20230703/turtsiya-1882007167.html

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, украина, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, нато, зерновая сделка