https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882727759.html
Зеленский планирует обсудить с Эрдоганом зерновую сделку и обмен пленными
Зеленский планирует обсудить с Эрдоганом зерновую сделку и обмен пленными - РИА Новости, 07.07.2023
Зеленский планирует обсудить с Эрдоганом зерновую сделку и обмен пленными
Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом планирует обсудить зерновую сделку, обмен пленными, поддержку Украины... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:19
2023-07-07T10:19
2023-07-07T10:19
в мире
турция
украина
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
нато
зерновая сделка
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом планирует обсудить зерновую сделку, обмен пленными, поддержку Украины в членстве в НАТО, надеется на достижение договоренностей. Зеленский посетит в пятницу Турцию с рабочим визитом. Переговоры двух лидеров состоятся в Стамбуле, ожидается обсуждение ситуации на Украине и зерновой сделки, сообщили ранее украинские СМИ со ссылкой на источники. По итогам встречи ожидается пресс-конференция. "У нас есть несколько вопросов. Зерновая инициатива - очень важный вопрос поддержки Украины в НАТО. Обмен пленными. Много вещей, о которых мы будем говорить, и верю, что будем иметь договоренности с президентом Турции", – приводит слова Зеленского сайт его офиса. Этот визит станет первой рабочей поездкой в Турцию для Зеленского за два года – предыдущий состоялся в апреле 2021 года. В августе 2022 года Эрдоган летал во Львов для встречи с Зеленским.
https://ria.ru/20230703/turtsiya-1882007167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, украина, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, нато, зерновая сделка
В мире, Турция, Украина, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, Зерновая сделка
Зеленский планирует обсудить с Эрдоганом зерновую сделку и обмен пленными
Зеленский рассчитывает, что встреча с Эрдоганом поможет достичь договоренностей