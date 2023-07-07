Карчаа заявил, что угроза атаки Киева на ЗАЭС снизилась, но не снята
Карчаа: угроза военной атаки Киева на Запорожскую АЭС снизилась, но не снята
Ренат Карчаа на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Угроза военной атаки украинских властей и ядерного инцидента на Запорожской АЭС снижена, но не исчезла, заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа
Ранее Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. Этого не произошло, но риски остаются: как заявил несколько часов назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев подрывом Каховской ГЭС продемонстрировал, что не гнушается ничем.
"Вероятность этого в существенной степени снизилась. Но исключать полностью, на все 100% нельзя, расслабляться нам и рассчитывать на то, что все это кануло в прошлое – нет. Эти безумные люди решили поставить на кон все – ради цели нанесения Российской Федерации непоправимого ущерба", - сказал Карчаа в эфире "Россия 24".
Он добавил, что его заявление о предстоящей в ночь на 5 июля провокации властей Киева на Запорожской АЭС носило целью "упреждения и предупреждения".
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"Если бы те источники информации, на которые мы опирались, делая подобные заявления, хотя бы на секунду вызывали бы у нас сомнения в части компетентности и ответственности – мы бы на это не пошли. Но выхода другого этот безумный режим киевский нам не оставил. Выражаясь немножко не парламентски, скажу – они откатили назад… Главное - удалось предотвратить страшное, ядерный инцидент. Но угроза сегодня не снята", - сказал Карчаа.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.