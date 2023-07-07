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Карчаа заявил, что угроза атаки Киева на ЗАЭС снизилась, но не снята - РИА Новости, 07.07.2023
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22:10 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/zaes-1882903879.html
Карчаа заявил, что угроза атаки Киева на ЗАЭС снизилась, но не снята
Карчаа заявил, что угроза атаки Киева на ЗАЭС снизилась, но не снята - РИА Новости, 07.07.2023
Карчаа заявил, что угроза атаки Киева на ЗАЭС снизилась, но не снята
Угроза военной атаки украинских властей и ядерного инцидента на Запорожской АЭС снижена, но не исчезла, заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T22:10
2023-07-07T22:10
в мире
киев
дмитрий песков
запорожская аэс
росэнергоатом
сергей шойгу
энергодар
космос - риа наука
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Угроза военной атаки украинских властей и ядерного инцидента на Запорожской АЭС снижена, но не исчезла, заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа Ранее Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. Этого не произошло, но риски остаются: как заявил несколько часов назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев подрывом Каховской ГЭС продемонстрировал, что не гнушается ничем. "Вероятность этого в существенной степени снизилась. Но исключать полностью, на все 100% нельзя, расслабляться нам и рассчитывать на то, что все это кануло в прошлое – нет. Эти безумные люди решили поставить на кон все – ради цели нанесения Российской Федерации непоправимого ущерба", - сказал Карчаа в эфире "Россия 24". Он добавил, что его заявление о предстоящей в ночь на 5 июля провокации властей Киева на Запорожской АЭС носило целью "упреждения и предупреждения". "Если бы те источники информации, на которые мы опирались, делая подобные заявления, хотя бы на секунду вызывали бы у нас сомнения в части компетентности и ответственности – мы бы на это не пошли. Но выхода другого этот безумный режим киевский нам не оставил. Выражаясь немножко не парламентски, скажу – они откатили назад… Главное - удалось предотвратить страшное, ядерный инцидент. Но угроза сегодня не снята", - сказал Карчаа. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230707/zaes-1882805669.html
https://ria.ru/20230706/zaes-1882663636.html
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в мире, киев, дмитрий песков, запорожская аэс, росэнергоатом, сергей шойгу, энергодар, космос - риа наука, россия
В мире, Киев, Дмитрий Песков, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Сергей Шойгу, Энергодар, Космос - РИА Наука, Россия
Карчаа заявил, что угроза атаки Киева на ЗАЭС снизилась, но не снята

Карчаа: угроза военной атаки Киева на Запорожскую АЭС снизилась, но не снята

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРенат Карчаа на Запорожской АЭС в Энергодаре
Ренат Карчаа на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости
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Ренат Карчаа на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Угроза военной атаки украинских властей и ядерного инцидента на Запорожской АЭС снижена, но не исчезла, заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа
Ранее Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. Этого не произошло, но риски остаются: как заявил несколько часов назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев подрывом Каховской ГЭС продемонстрировал, что не гнушается ничем.
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Эксперты МАГАТЭ не нашли мины на ЗАЭС при дополнительной проверке
Вчера, 14:47
"Вероятность этого в существенной степени снизилась. Но исключать полностью, на все 100% нельзя, расслабляться нам и рассчитывать на то, что все это кануло в прошлое – нет. Эти безумные люди решили поставить на кон все – ради цели нанесения Российской Федерации непоправимого ущерба", - сказал Карчаа в эфире "Россия 24".
Он добавил, что его заявление о предстоящей в ночь на 5 июля провокации властей Киева на Запорожской АЭС носило целью "упреждения и предупреждения".
«
"Если бы те источники информации, на которые мы опирались, делая подобные заявления, хотя бы на секунду вызывали бы у нас сомнения в части компетентности и ответственности – мы бы на это не пошли. Но выхода другого этот безумный режим киевский нам не оставил. Выражаясь немножко не парламентски, скажу – они откатили назад… Главное - удалось предотвратить страшное, ядерный инцидент. Но угроза сегодня не снята", - сказал Карчаа.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
На ЗАЭС усилили контроль за хранилищем радиоактивных отходов
6 июля, 18:48
 
В миреКиевДмитрий ПесковЗапорожская АЭСРосэнергоатомСергей ШойгуЭнергодарКосмос - РИА НаукаРоссия
 
 
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