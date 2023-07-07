https://ria.ru/20230707/zaes-1882805669.html

Эксперты МАГАТЭ не нашли мины на ЗАЭС при дополнительной проверке

Эксперты МАГАТЭ не нашли мины на ЗАЭС при дополнительной проверке - РИА Новости, 07.07.2023

Эксперты МАГАТЭ не нашли мины на ЗАЭС при дополнительной проверке

Эксперты МАГАТЭ, получившие дополнительный доступ к объектам Запорожской АЭС, не нашли там взрывных устройств, сообщило агентство. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:47

2023-07-07T14:47

2023-07-07T15:35

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ВЕНА, 7 июл — РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, получившие дополнительный доступ к объектам Запорожской АЭС, не нашли там взрывных устройств, сообщило агентство."До сих пор не обнаружено пока никаких видимых признаков мин или взрывчатых веществ", — говорится в пресс-релизе со ссылкой на гендиректора организации Рафаэля Гросси.Эксперты МАГАТЭ на протяжении последних недель осматривали отдельные объекты ЗАЭС и регулярно обследовали прилегающую территорию. Впоследствии они запросили дополнительный доступ к площадкам станции, чтобы проверить сообщения о минах.В четверг миссия агентства смогла проверить более широкий участок периметра большого пруда — охладителя ЗАЭС, чем ранее."В рамках этого они посетили изолирующие ворота, отделяющие пруд-охладитель от того, что осталось от Каховского водохранилища после разрушения плотины. <...> Эксперты также посетили ворота, отделяющие сбросной канал близлежащей Запорожской теплоэлектростанции от водохранилища", — пояснили в МАГАТЭ.При этом Гросси отметил, что экспертам Агентства по-прежнему нужен дополнительный доступ, в том числе к крышам реакторных блоков № 3 и 4 и части турбинных залов ЗАЭС."Я надеюсь, что этот доступ будет предоставлен в ближайшее время. Я буду продолжать сообщать о развитии событий в этом направлении", — заключил гендиректор.Президент Украины Владимир Зеленский в середине июня заявил, что получил доклад разведки и СБУ о том, что Россия якобы спланировала теракт с выбросом радиации на ЗАЭС.Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом.Постпред при ООН Василий Небензя заявил, что в абсурдности заявлений Зеленского могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с Гросси, в июне посетившая станцию.

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html

https://ria.ru/20230706/udary-1882518756.html

https://ria.ru/20230705/zaes-1882439764.html

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Кирилл Волков

в мире, магатэ, россия, запорожская аэс, запорожская область, ситуация в днр и лнр