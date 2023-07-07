https://ria.ru/20230707/zaes-1882805669.html
Эксперты МАГАТЭ не нашли мины на ЗАЭС при дополнительной проверке
Эксперты МАГАТЭ не нашли мины на ЗАЭС при дополнительной проверке - РИА Новости, 07.07.2023
Эксперты МАГАТЭ не нашли мины на ЗАЭС при дополнительной проверке
Эксперты МАГАТЭ, получившие дополнительный доступ к объектам Запорожской АЭС, не нашли там взрывных устройств, сообщило агентство. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:47
2023-07-07T14:47
2023-07-07T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
россия
запорожская аэс
запорожская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878422103_0:9:3112:1760_1920x0_80_0_0_23ae3714bae2f60fb6aa18376a7be2e3.jpg
ВЕНА, 7 июл — РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, получившие дополнительный доступ к объектам Запорожской АЭС, не нашли там взрывных устройств, сообщило агентство."До сих пор не обнаружено пока никаких видимых признаков мин или взрывчатых веществ", — говорится в пресс-релизе со ссылкой на гендиректора организации Рафаэля Гросси.Эксперты МАГАТЭ на протяжении последних недель осматривали отдельные объекты ЗАЭС и регулярно обследовали прилегающую территорию. Впоследствии они запросили дополнительный доступ к площадкам станции, чтобы проверить сообщения о минах.В четверг миссия агентства смогла проверить более широкий участок периметра большого пруда — охладителя ЗАЭС, чем ранее."В рамках этого они посетили изолирующие ворота, отделяющие пруд-охладитель от того, что осталось от Каховского водохранилища после разрушения плотины. <...> Эксперты также посетили ворота, отделяющие сбросной канал близлежащей Запорожской теплоэлектростанции от водохранилища", — пояснили в МАГАТЭ.При этом Гросси отметил, что экспертам Агентства по-прежнему нужен дополнительный доступ, в том числе к крышам реакторных блоков № 3 и 4 и части турбинных залов ЗАЭС."Я надеюсь, что этот доступ будет предоставлен в ближайшее время. Я буду продолжать сообщать о развитии событий в этом направлении", — заключил гендиректор.Президент Украины Владимир Зеленский в середине июня заявил, что получил доклад разведки и СБУ о том, что Россия якобы спланировала теракт с выбросом радиации на ЗАЭС.Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом.Постпред при ООН Василий Небензя заявил, что в абсурдности заявлений Зеленского могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с Гросси, в июне посетившая станцию.
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html
https://ria.ru/20230706/udary-1882518756.html
https://ria.ru/20230705/zaes-1882439764.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878422103_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2a9205e0310542eb3b52194edfdf7003.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, магатэ, россия, запорожская аэс, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Россия, Запорожская АЭС, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эксперты МАГАТЭ не нашли мины на ЗАЭС при дополнительной проверке
Эксперты МАГАТЭ при дополнительном осмотре объектов Запорожской АЭС не обнаружили мин
ВЕНА, 7 июл — РИА Новости.
Эксперты МАГАТЭ
, получившие дополнительный доступ к объектам Запорожской АЭС, не нашли там взрывных устройств, сообщило
агентство.
"До сих пор не обнаружено пока никаких видимых признаков мин или взрывчатых веществ", — говорится в пресс-релизе со ссылкой на гендиректора организации Рафаэля Гросси
.
Ядерная катастрофа как последний шанс: у Киева осталась одна неделя
Эксперты МАГАТЭ на протяжении последних недель осматривали отдельные объекты ЗАЭС и регулярно обследовали прилегающую территорию. Впоследствии они запросили дополнительный доступ к площадкам станции, чтобы проверить сообщения о минах.
В четверг миссия агентства смогла проверить более широкий участок периметра большого пруда — охладителя ЗАЭС, чем ранее.
"В рамках этого они посетили изолирующие ворота, отделяющие пруд-охладитель от того, что осталось от Каховского водохранилища после разрушения плотины. <...> Эксперты также посетили ворота, отделяющие сбросной канал близлежащей Запорожской теплоэлектростанции от водохранилища", — пояснили в МАГАТЭ.
При этом Гросси отметил, что экспертам Агентства по-прежнему нужен дополнительный доступ, в том числе к крышам реакторных блоков № 3 и 4 и части турбинных залов ЗАЭС.
"Я надеюсь, что этот доступ будет предоставлен в ближайшее время. Я буду продолжать сообщать о развитии событий в этом направлении", — заключил гендиректор.
"Будут удары". Зеленского предупредили о последствиях провокации на ЗАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский
в середине июня заявил, что получил доклад разведки и СБУ
о том, что Россия
якобы спланировала теракт с выбросом радиации на ЗАЭС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
назвал это заявление бредом.
Постпред при ООН Василий Небензя
заявил, что в абсурдности заявлений Зеленского могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с Гросси, в июне посетившая станцию.
В НАТО заявили, что не стоит опасаться скорого нападения на Запорожскую АЭС