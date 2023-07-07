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Американское СМИ сообщило о большом количестве убитых и раненых в рядах ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:16 07.07.2023 (обновлено: 18:17 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/vsu-1882868798.html
Американское СМИ сообщило о большом количестве убитых и раненых в рядах ВСУ
Американское СМИ сообщило о большом количестве убитых и раненых в рядах ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023
Американское СМИ сообщило о большом количестве убитых и раненых в рядах ВСУ
Американский телеканал ABC рассказал о многих убитых и "тысячах" госпитализированных украинских военных. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:16
2023-07-07T18:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Американский телеканал ABC рассказал о многих убитых и "тысячах" госпитализированных украинских военных. "Многие были убиты... Тысячи оказываются здесь (в госпитале)", - говорится в сообщении телеканала. Согласно ABC, пациенты продолжают прибывать и днем, и ночью. Ранее телеканал сообщал, что ведущий военный госпиталь Украины принимает на 20% больше пациентов после начала контрнаступления. По информации телеканала, в прошлом году в госпитале провели около двух тысяч операций, примерно половина из них - ампутации. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
https://ria.ru/20230706/tsru-1882560747.html
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Американское СМИ сообщило о большом количестве убитых и раненых в рядах ВСУ

Телеканал ABC сообщил, что в ВСУ многие были убиты, а тысячи оказываются в госпиталях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Американский телеканал ABC рассказал о многих убитых и "тысячах" госпитализированных украинских военных.
"Многие были убиты... Тысячи оказываются здесь (в госпитале)", - говорится в сообщении телеканала. Согласно ABC, пациенты продолжают прибывать и днем, и ночью. Ранее телеканал сообщал, что ведущий военный госпиталь Украины принимает на 20% больше пациентов после начала контрнаступления. По информации телеканала, в прошлом году в госпитале провели около двух тысяч операций, примерно половина из них - ампутации.
Сотрудница магазина военного снаряжения в Киеве прикрепляет картонную фигуру солдата к фонарному столбу - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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Вчера, 08:00
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
В ожидании катастрофы: ЦРУ перевело стрелки на Зеленского
6 июля, 13:41
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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3 апреля, 08:00
 
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