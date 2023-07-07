Американское СМИ сообщило о большом количестве убитых и раненых в рядах ВСУ
Телеканал ABC сообщил, что в ВСУ многие были убиты, а тысячи оказываются в госпиталях
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Американский телеканал ABC рассказал о многих убитых и "тысячах" госпитализированных украинских военных.
"Многие были убиты... Тысячи оказываются здесь (в госпитале)", - говорится в сообщении телеканала. Согласно ABC, пациенты продолжают прибывать и днем, и ночью. Ранее телеканал сообщал, что ведущий военный госпиталь Украины принимает на 20% больше пациентов после начала контрнаступления. По информации телеканала, в прошлом году в госпитале провели около двух тысяч операций, примерно половина из них - ампутации.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.