https://ria.ru/20230707/vsu-1882785112.html

Зеленский пожаловался на российское дальнобойное оружие

Зеленский пожаловался на российское дальнобойное оружие - РИА Новости, 07.07.2023

Зеленский пожаловался на российское дальнобойное оружие

Владимир Зеленский заявил в пятницу о преимуществе России в дальнобойном оружии, украинским войскам сложно наступать. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:32

2023-07-07T13:32

2023-07-07T13:32

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в пятницу о преимуществе России в дальнобойном оружии, украинским войскам сложно наступать. "Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию проводить, сложно оборонную операцию вести. Ты обороняешь свою землю и не можешь достичь соответствующей дистанции, чтобы разрушить врага. Дистанционное преимущество у врага", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Чехии Петром Фиалой. По его словам, он ведет переговоры с США о предоставлении такого оружия Украине. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление, не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

https://ria.ru/20230707/politika-1881926616.html

https://ria.ru/20230706/bolgariya-1882666810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр