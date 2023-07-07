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Зеленский пожаловался на российское дальнобойное оружие - РИА Новости, 07.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/vsu-1882785112.html
Зеленский пожаловался на российское дальнобойное оружие
Зеленский пожаловался на российское дальнобойное оружие - РИА Новости, 07.07.2023
Зеленский пожаловался на российское дальнобойное оружие
Владимир Зеленский заявил в пятницу о преимуществе России в дальнобойном оружии, украинским войскам сложно наступать. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T13:32
2023-07-07T13:32
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в пятницу о преимуществе России в дальнобойном оружии, украинским войскам сложно наступать. "Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию проводить, сложно оборонную операцию вести. Ты обороняешь свою землю и не можешь достичь соответствующей дистанции, чтобы разрушить врага. Дистанционное преимущество у врага", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Чехии Петром Фиалой. По его словам, он ведет переговоры с США о предоставлении такого оружия Украине. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление, не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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россия, украина, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский пожаловался на российское дальнобойное оружие

Зеленский заявил, что ВСУ трудно наступать из-за преимущества России в дальнобойном оружии

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в пятницу о преимуществе России в дальнобойном оружии, украинским войскам сложно наступать.
"Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию проводить, сложно оборонную операцию вести. Ты обороняешь свою землю и не можешь достичь соответствующей дистанции, чтобы разрушить врага. Дистанционное преимущество у врага", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Чехии Петром Фиалой. По его словам, он ведет переговоры с США о предоставлении такого оружия Украине.
Сотрудница магазина военного снаряжения в Киеве прикрепляет картонную фигуру солдата к фонарному столбу - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Киев заключил сделку с Западом: кровь украинцев взамен небольших денег
Вчера, 08:00
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление, не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
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Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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