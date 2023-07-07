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Минниханов: индексация утильсбора поспособствует локализации производств
Минниханов: индексация утильсбора поспособствует локализации производств - РИА Новости, 07.07.2023
Минниханов: индексация утильсбора поспособствует локализации производств
Индексация утильсбора на ввозимые в РФ для перепродажи автомобили повысит инвестиционную привлекательность российских производств для зарубежных партнеров и... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:40
2023-07-07T18:40
2023-07-07T18:40
республика татарстан
рустам минниханов
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 7 июл – РИА Новости. Индексация утильсбора на ввозимые в РФ для перепродажи автомобили повысит инвестиционную привлекательность российских производств для зарубежных партнеров и будет способствовать локализации производств, что позволит перезапустить простаивающие площадки, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Ранее Минпромторг РФ сообщил, что утилизационный сбор на легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики, а также автобусы будет проиндексирован в РФ с 1 августа. Индексация утильсбора коснется юрлиц, ввозящих импортные новые и б/у авто, а также физлиц, ввозящих машины для перепродажи. Ставка для легковых автомобилей вырастет в 1,7-3,7 раза. "Сегодня перед отраслью стоит задача перезапустить простаивающие площадки, увеличить объемы производства как автомобилей, так и отечественных компонентов к ним. Важно к этому процессу подключить индустриальных партнеров", - цитирует слова Минниханова его пресс-служба. Глава Татарстана отметил, что у республики налажены тесные контакты с рядом дружественных стран. "И как раз принятое решение повысит инвестиционную привлекательность для них. Чтобы партнеры локализовали свои производства у нас в стране или участвовали в совместных проектах. В конечном счете это позволит сохранить рабочие места на предприятиях и создать новые", - пояснил он. По словам Минниханова, важно, что автомобили отечественного производства не подорожают вследствие индексации утильсбора, так как на них продолжат распространяться программы стимулирования спроса. "Вместе с глобальными промышленными задачами правительство учло, прежде всего, и интересы наших граждан. Утильсбор по льготному тарифу будет действовать и дальше", - сказал Минниханов, назвав принятое правительством РФ решение важным для отечественного автопрома.
https://ria.ru/20230706/tatarstan-1882679346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто, Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 7 июл – РИА Новости. Индексация утильсбора на ввозимые в РФ для перепродажи автомобили повысит инвестиционную привлекательность российских производств для зарубежных партнеров и будет способствовать локализации производств, что позволит перезапустить простаивающие площадки, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Ранее Минпромторг
РФ сообщил, что утилизационный сбор на легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики, а также автобусы будет проиндексирован в РФ с 1 августа. Индексация утильсбора коснется юрлиц, ввозящих импортные новые и б/у авто, а также физлиц, ввозящих машины для перепродажи. Ставка для легковых автомобилей вырастет в 1,7-3,7 раза.
"Сегодня перед отраслью стоит задача перезапустить простаивающие площадки, увеличить объемы производства как автомобилей, так и отечественных компонентов к ним. Важно к этому процессу подключить индустриальных партнеров", - цитирует слова Минниханова его пресс-служба.
Глава Татарстана отметил, что у республики налажены тесные контакты с рядом дружественных стран.
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"И как раз принятое решение повысит инвестиционную привлекательность для них. Чтобы партнеры локализовали свои производства у нас в стране или участвовали в совместных проектах. В конечном счете это позволит сохранить рабочие места на предприятиях и создать новые", - пояснил он.
По словам Минниханова, важно, что автомобили отечественного производства не подорожают вследствие индексации утильсбора, так как на них продолжат распространяться программы стимулирования спроса. "Вместе с глобальными промышленными задачами правительство учло, прежде всего, и интересы наших граждан. Утильсбор по льготному тарифу будет действовать и дальше", - сказал Минниханов, назвав принятое правительством РФ решение важным для отечественного автопрома.