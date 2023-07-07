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"Вооружили их автоматами и натравили на женщин". Что началось в Киеве

"Вооружили их автоматами и натравили на женщин". Что началось в Киеве - РИА Новости, 07.07.2023

"Вооружили их автоматами и натравили на женщин". Что началось в Киеве

Власти приступили к захвату Киево-Печерской лавры. В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявляют о нарушении закона. А чиновники оправдывают все... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T08:00

2023-07-07T08:00

2023-07-07T08:01

религия

киев

украина

украинская православная церковь

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Власти приступили к захвату Киево-Печерской лавры. В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявляют о нарушении закона. А чиновники оправдывают все "борьбой с Россией". Чем это закончится — в материале РИА Новости.Причастие через ограду"Там мои дети, они не могут выйти! Я сейчас приду, попробую к вам добраться", — говорит на видео обеспокоенная женщина с крестом в руках. Ее маленькие дочь и сын оказались заперты в одном из корпусов обители. Только что доступ к нему закрыли по решению властей.Ранним утром 6 июня в монастырь зашел полицейский спецназ. Некоторые стражи порядка были с автоматами.Красные береты оцепили несколько зданий (всего в обители 79 объектов). Прибыли представители национального заповедника, которому юридически принадлежит лавра.С резиденции предстоятеля канонической УПЦ митрополита Онуфрия и еще двух корпусов срезали болгаркой замки и поставили новые. Двери опечатали.Кроме того, спецназовцы применили силу к прихожанкам у стен 69-го корпуса. Там — монастырские мастерские и магазин "Церковная мебель". Пломбу повесили и на двери 71-го, где расположена, в частности, церковная лавка.Из-за силовой акции открытие лавры перенесли с 9:00 на 11:00. В результате верующие не смогли попасть на литургию. Тех, кто пытался прорваться в храм, жестко задерживали. А причащаться пришлось через ограду.Суд спешит или его "спешат"?В канонической церкви указывают: действия чиновников и полиции "противоправны и самоуправны". Там напомнили, что в 2013-м заключили бессрочный договор, по которому часть имущества заповедника переходила в безвозмездное пользование мужскому монастырю.В начале этого года украинское Министерство культуры разорвало соглашение в одностороннем порядке. Церковь обжаловала это в суде. Решение по иску пока не принято, а значит, документ продолжает действовать.Тем временем суд отказал Киево-Печерской лавре в назначении строительно-технической экспертизы. Адвокат монастыря Никита Чекман просил проверить выводы Минкультуры о том, что монахи якобы нарушили условия пользования сооружениями."Невозможно <...> лицам, которые не являются специалистами в области градостроительства, определить, действительно ли монастырь нарушил градостроительные нормы и содержал здания в ненадлежащем состоянии", — написал юрист в своем Telegram-канале.Слушания по делу назначены на 19 июля. "Суд сам куда-то спешит или его кто-то "спешит"?" — спрашивает Чекман.Заповедник, в свою очередь, подал иск к обители: якобы монахи не позволяют госслужащим пользоваться казенным имуществом. Это тоже рассмотрят."Прибыльный бизнес"Исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко уверяет: силовая акция не нарушила церковной жизни. По его словам, специальная комиссия убедилась, что в захваченных корпусах "нет никаких сторонних лиц", эти здания "не используются для проживания или каких-то религиозных нужд"."Есть большое количество технических, хозяйственных, торговых помещений. Это магазин, отели, которые фактически являются просто прибыльным бизнесом некоторых церковных олигархов", — утверждает чиновник.Но о дальнейшей судьбе опечатанных корпусов говорить отказывается.Молчат власти и об участи всего монастыря. Варианты озвучивали разные: от госпиталя для раненых солдат ВСУ до экспозиции народных художественных промыслов. А после панихиды по Мазепе 11 июня в стенах обители задумались о музее в честь гетмана, некогда преданного церковной анафеме.Монахам же, коих здесь больше двух сотен (если не считать семинаристов), предлагают перейти в Православную церковь Украины — структуру, созданную властями в 2018-м. УПЦ считает ее раскольнической.Сами иноки не хотят "предавать веру". Готовятся расселиться по киевским квартирам, у неравнодушных прихожан. Либо по монастырям в области.Правда, верующие опасаются, что постоянным пристанищем для них станут катакомбы — как в первые века христианства. С каждым днем у них все больше поводов для этого."Руководствуясь сугубо политическими мотивами, украинские власти под вымышленным предлогом приступили фактически к ликвидации Украинской православной церкви, что предполагает лишение ее особо чтимых святынь, к которым относится Киево-Печерская лавра", — отреагировали на события четверга в Русской православной церкви.И призвали "провести международное расследование". Но организуют ли его — очень большой вопрос.

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киев, украина, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц