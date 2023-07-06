https://ria.ru/20230706/lavra-1882531577.html

Заповедник "Киево-Печерская лавра" оставит монастырю помещения для монахов

Заповедник "Киево-Печерская лавра" оставит монастырю помещения для монахов - РИА Новости, 06.07.2023

Заповедник "Киево-Печерская лавра" оставит монастырю помещения для монахов

Комиссия национального заповедника "Киево-Печерская лавра" опечатает помещения лавры, кроме тех, которые нужны для "компактного проживания монахов", следует из... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:07

2023-07-06T11:07

2023-07-06T11:07

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Комиссия национального заповедника "Киево-Печерская лавра" опечатает помещения лавры, кроме тех, которые нужны для "компактного проживания монахов", следует из заявления и.о. директора заповедника Максима Остапенко, вместе с тем, он не уточнил, будут ли опечатаны пещеры, где покоятся мощи святых. В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала три корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. "Комиссия национального заповедника "Киево-Печерская лавра" по приему имущества, которое принадлежит государству, сегодня осмотрело три корпуса - это 70, 69 и 71. Мы убедились в их состоянии, убедились в том, что там нет никаких сторонних лиц, что они не используются для проживания или каких-то религиозных нужд. Собственно сейчас они опечатаны и надеемся, что государство со временем примет решение по поводу дальнейшей судьбы этих государственных объектов, каким образом они будут использоваться", - сказал Остапенко на видео, переданном РИА Новости очевидцами. По его словам, комиссия не будет опечатывать помещения, которые нужны для "компактного проживания монахов". "Комиссия будет сейчас работать до тех пор, пока есть объекты, которые не задействованы для компактного проживания монахов, потому что монахи продолжают все свои религиозные действия и присматривают за мощами святых в пещерах. То есть все эти вещи на них никак не влияют, но есть большое количество технических помещений, хозяйственных помещений, торговых помещений, как рядом с нами, это магазин, отели, которые фактически являются просто прибыльным бизнесом некоторых церковных олигархов. Поэтому я надеюсь, что после того, как государство определит их целевое назначение по факту, дальше будет определено их дальнейшее использование", - заключил он. Ранее адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, опубликовал указ министерства культуры Украины, в котором говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры и призвало монахов УПЦ освободить пять корпусов до 4 июля. В УПЦ заявили, что требование минкультуры незаконно, поскольку одностороннее расторжение заповедником договора аренды помещений лавры обжалуется в судебном порядке и решение судом еще не принято. Во вторник и среду верующие УПЦ помешали комиссии опечатать несколько корпусов лавры. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Киево-Печерская лавра основана в XI веке, это древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, было национализировано - отобрано у Церкви - после октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь зарывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. По данным Православной энциклопедии, в 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда действовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты на территории Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Как отмечают авторы издания, большинство переданных Церкви построек "требовало капитального ремонта", который в УПЦ провели за последующие 30 с лишним лет. В 1990 году Украинский экзархат РПЦ, располагавшийся на территории УССР, по решению собора РПЦ был преобразован в Украинскую православную церковь, как значится на сайте РПЦ - с правами "независимости и самостоятельности в управлении". После создания в 1991 году из УССР украинского государства объекты лавры перешли в его собственность, при этом переданные ранее строения остались в пользовании УПЦ.

https://ria.ru/20230706/lavra-1882510672.html

https://ria.ru/20230706/lavra-1882509374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия