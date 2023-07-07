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Словакия считает, что Украина войдет в НАТО, когда позволят обстоятельства

Словакия считает, что Украина войдет в НАТО, когда позволят обстоятельства - РИА Новости, 07.07.2023

Словакия считает, что Украина войдет в НАТО, когда позволят обстоятельства

Президент Словакии Зузана Чапутова считает, что Украина будет членом НАТО, "когда это позволят обстоятельства". РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:21

2023-07-07T18:21

2023-07-07T18:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

словакия

зузана чапутова

нато

ситуация в днр и лнр

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БРАТИСЛАВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова считает, что Украина будет членом НАТО, "когда это позволят обстоятельства". "Я принимала в Братиславе саммит стран "Бухарестской девятки"… на котором мы однозначно согласились с тем, что перспектива Украины - в НАТО. Согласились мы также с необходимостью укрепить отношения с Украиной, чтобы это помогло ей на пути к будущему членству, когда закончится война и это позволят обстоятельства", - сказала Чапутова в пятницу на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским по итогам его визита в Братиславу. Она отметила, что по результатам саммита НАТО, который запланирован на 11-12 июля в Вильнюсе, ожидает решений об усилении политического диалога между альянсом и Украиной. По мнению Чапутовой, вопрос должен быть не в том, станет ли Украина членом НАТО, а в том, когда это произойдет. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит ее к альянсу, а также обсудят перспективы ее членства. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.

https://ria.ru/20230623/vygodopoluchateli-1879949688.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, словакия, зузана чапутова, нато, ситуация в днр и лнр