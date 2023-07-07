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Словакия считает, что Украина войдет в НАТО, когда позволят обстоятельства - РИА Новости, 07.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:21 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882869887.html
Словакия считает, что Украина войдет в НАТО, когда позволят обстоятельства
Словакия считает, что Украина войдет в НАТО, когда позволят обстоятельства - РИА Новости, 07.07.2023
Словакия считает, что Украина войдет в НАТО, когда позволят обстоятельства
Президент Словакии Зузана Чапутова считает, что Украина будет членом НАТО, "когда это позволят обстоятельства". РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:21
2023-07-07T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
зузана чапутова
нато
ситуация в днр и лнр
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БРАТИСЛАВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова считает, что Украина будет членом НАТО, "когда это позволят обстоятельства". "Я принимала в Братиславе саммит стран "Бухарестской девятки"… на котором мы однозначно согласились с тем, что перспектива Украины - в НАТО. Согласились мы также с необходимостью укрепить отношения с Украиной, чтобы это помогло ей на пути к будущему членству, когда закончится война и это позволят обстоятельства", - сказала Чапутова в пятницу на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским по итогам его визита в Братиславу. Она отметила, что по результатам саммита НАТО, который запланирован на 11-12 июля в Вильнюсе, ожидает решений об усилении политического диалога между альянсом и Украиной. По мнению Чапутовой, вопрос должен быть не в том, станет ли Украина членом НАТО, а в том, когда это произойдет. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит ее к альянсу, а также обсудят перспективы ее членства. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Зузана Чапутова, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Словакия считает, что Украина войдет в НАТО, когда позволят обстоятельства

Чапутова заявила, что Украина войдет в НАТО, когда это позволят обстоятельства

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова считает, что Украина будет членом НАТО, "когда это позволят обстоятельства".
"Я принимала в Братиславе саммит стран "Бухарестской девятки"… на котором мы однозначно согласились с тем, что перспектива Украины - в НАТО. Согласились мы также с необходимостью укрепить отношения с Украиной, чтобы это помогло ей на пути к будущему членству, когда закончится война и это позволят обстоятельства", - сказала Чапутова в пятницу на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским по итогам его визита в Братиславу.
Она отметила, что по результатам саммита НАТО, который запланирован на 11-12 июля в Вильнюсе, ожидает решений об усилении политического диалога между альянсом и Украиной. По мнению Чапутовой, вопрос должен быть не в том, станет ли Украина членом НАТО, а в том, когда это произойдет.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит ее к альянсу, а также обсудят перспективы ее членства. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
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