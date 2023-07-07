Словакия считает, что Украина войдет в НАТО, когда позволят обстоятельства
Чапутова заявила, что Украина войдет в НАТО, когда это позволят обстоятельства
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова считает, что Украина будет членом НАТО, "когда это позволят обстоятельства".
"Я принимала в Братиславе саммит стран "Бухарестской девятки"… на котором мы однозначно согласились с тем, что перспектива Украины - в НАТО. Согласились мы также с необходимостью укрепить отношения с Украиной, чтобы это помогло ей на пути к будущему членству, когда закончится война и это позволят обстоятельства", - сказала Чапутова в пятницу на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским по итогам его визита в Братиславу.
Она отметила, что по результатам саммита НАТО, который запланирован на 11-12 июля в Вильнюсе, ожидает решений об усилении политического диалога между альянсом и Украиной. По мнению Чапутовой, вопрос должен быть не в том, станет ли Украина членом НАТО, а в том, когда это произойдет.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит ее к альянсу, а также обсудят перспективы ее членства. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.