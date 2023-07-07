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В Германии заявили, что Запад поставил Украине меньше техники, чем обещал - РИА Новости, 07.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882755929.html
В Германии заявили, что Запад поставил Украине меньше техники, чем обещал
В Германии заявили, что Запад поставил Украине меньше техники, чем обещал - РИА Новости, 07.07.2023
В Германии заявили, что Запад поставил Украине меньше техники, чем обещал
Запад весной поставил Киеву значительно меньше военной техники, чем обещал, несмотря на украинское наступление, уровень западных обязательств по поддержке... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:09
2023-07-07T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
нато
германия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Запад весной поставил Киеву значительно меньше военной техники, чем обещал, несмотря на украинское наступление, уровень западных обязательств по поддержке Украины также снизился по сравнению с предыдущими периодами, сообщает Кильский институт мировой экономики в Германии. "Несмотря на несколько более крупных пакетов поддержки, общий объем новых обязательств по двусторонней поддержке Украины другими странами был низким весной 2023 года по сравнению с предыдущими периодами. Большинство новых обещаний касались военной помощи. Однако, несмотря на наступление Украины, новые обещания не так велики, как в начале года, а поставки военной техники значительно ниже объема обязательств", - сообщает институт. Как отмечается в сообщении, с 25 февраля по 31 мая объем всех зафиксированных обязательств для Украины увеличился примерно на 13 миллиардов евро до общей суммы в 165 миллиардов евро. При этом почти девять миллиардов приходится на военную помощь. Так, по подсчетам института, Германия, ныне второй по величине источник военной помощи в абсолютном выражении, увеличила свои военные обязательства на 3,26 миллиарда евро до общей суммы 7,5 миллиарда евро. А Евросоюз увеличил Европейский фонд мира двумя дополнительными траншами по одному миллиарду евро каждый до общей суммы 5,6 миллиарда евро. Институт указывает, что, согласно новому анализу относительного состава поддержки, с течением времени подтверждается тенденция к оказанию военной помощи: в то время как в первые несколько месяцев с начала специальной военной операции на Украине военная и финансовая помощь были достаточно сбалансированы, с октября 2022 года доля военной помощи среди новых двусторонних обязательств неуклонно растет. Согласно данным института, в начале 2023 года более половины новых объявленных обязательств носило военный характер, а в апреле и мае того же года показатель увеличился до более чем 70%. В то же время доля двусторонней финансовой поддержки в новых пакетах упала до менее чем четверти. По данным Кильского института, несмотря на акцент, сделанный на обязательства по военной помощи, фактические поставки были значительно ниже обещанных. В целом поставлено немногим более половины обещанного тяжелого оборудования. Как отмечается, такие страны как США, Германия и Великобритания быстро увеличивали свои обещанные суммы, но поставки остаются намного ниже обещаний. В то же время, пишет институт, восточноевропейские страны, как, например, Чехия, Словения, Польша и Словакия, поставили более 80% своего обещанного тяжелого вооружения. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление, не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Германия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Германии заявили, что Запад поставил Украине меньше техники, чем обещал

Кильский институт: Запад весной поставил Украине гораздо меньше техники, чем пообещал

© AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские солдаты ремонтируют танк "Леопард-2" на позиции в Запорожской области
 Украинские солдаты ремонтируют танк Леопард-2 на позиции в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские солдаты ремонтируют танк "Леопард-2" на позиции в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Запад весной поставил Киеву значительно меньше военной техники, чем обещал, несмотря на украинское наступление, уровень западных обязательств по поддержке Украины также снизился по сравнению с предыдущими периодами, сообщает Кильский институт мировой экономики в Германии.
"Несмотря на несколько более крупных пакетов поддержки, общий объем новых обязательств по двусторонней поддержке Украины другими странами был низким весной 2023 года по сравнению с предыдущими периодами. Большинство новых обещаний касались военной помощи. Однако, несмотря на наступление Украины, новые обещания не так велики, как в начале года, а поставки военной техники значительно ниже объема обязательств", - сообщает институт.
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Как отмечается в сообщении, с 25 февраля по 31 мая объем всех зафиксированных обязательств для Украины увеличился примерно на 13 миллиардов евро до общей суммы в 165 миллиардов евро. При этом почти девять миллиардов приходится на военную помощь. Так, по подсчетам института, Германия, ныне второй по величине источник военной помощи в абсолютном выражении, увеличила свои военные обязательства на 3,26 миллиарда евро до общей суммы 7,5 миллиарда евро. А Евросоюз увеличил Европейский фонд мира двумя дополнительными траншами по одному миллиарду евро каждый до общей суммы 5,6 миллиарда евро.
Институт указывает, что, согласно новому анализу относительного состава поддержки, с течением времени подтверждается тенденция к оказанию военной помощи: в то время как в первые несколько месяцев с начала специальной военной операции на Украине военная и финансовая помощь были достаточно сбалансированы, с октября 2022 года доля военной помощи среди новых двусторонних обязательств неуклонно растет.
Согласно данным института, в начале 2023 года более половины новых объявленных обязательств носило военный характер, а в апреле и мае того же года показатель увеличился до более чем 70%. В то же время доля двусторонней финансовой поддержки в новых пакетах упала до менее чем четверти.
По данным Кильского института, несмотря на акцент, сделанный на обязательства по военной помощи, фактические поставки были значительно ниже обещанных. В целом поставлено немногим более половины обещанного тяжелого оборудования. Как отмечается, такие страны как США, Германия и Великобритания быстро увеличивали свои обещанные суммы, но поставки остаются намного ниже обещаний. В то же время, пишет институт, восточноевропейские страны, как, например, Чехия, Словения, Польша и Словакия, поставили более 80% своего обещанного тяжелого вооружения.
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Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление, не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
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Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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