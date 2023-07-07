Рейтинг@Mail.ru
Чехия поставит Украине боевые вертолеты - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 07.07.2023 (обновлено: 15:58 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882734097.html
Чехия поставит Украине боевые вертолеты
Чехия поставит Украине боевые вертолеты - РИА Новости, 07.07.2023
Чехия поставит Украине боевые вертолеты
Чехия поставит Украине боевые вертолеты и боеприпасы, сообщил премьер-министр республики Петр Фиала на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:51
2023-07-07T15:58
в мире
чехия
украина
киев
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882751407_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_26902a5e4c91adad5574d82fc2f03c48.jpg
ПРАГА, 7 июл — РИА Новости. Чехия поставит Украине боевые вертолеты и боеприпасы, сообщил премьер-министр республики Петр Фиала на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским."Можно сказать, что в среднем мы ежедневно направляем на Украину по одной единице тяжелой военной техники и несколько тысяч боеприпасов. Мы готовим поставку на Украину боевых вертолетов, боеприпасов", — сказал премьер.Кроме того, Киеву передадут авиасимуляторы, чтобы пилоты могли учиться обращению с истребителями F-16 не только в странах Запада, но и на Украине.Говоря о заблокированных в Чехии российских активах, Фиала сообщил, что идет поиск юридических возможностей направить их в пользу Украины.Зеленский, в свою очередь, заявил, что Россия после окончания военного конфликта должна будет выплатить репарации.Чехия взяла на себя обязательства по восстановлению Днепропетровской области, но готова помогать и в других регионах, продолжил Фиала. На следующей неделе на Украину отправится делегация из 30 чешских бизнесменов, которую возглавит спецпредставитель правительства Томаш Копечны.Как заявлял накануне чешский президент Петр Павел по итогам встречи с Зеленским, после 24 февраля 2022 года Чехия поставила Украине 676 единиц тяжелой техники и средств ПВО, 4,2 миллиона боеприпасов среднего и крупного калибра, 380 тысяч артиллерийских снарядов. По его словам, общий объем помощи со стороны государства, неправительственных организаций и граждан составил около двух миллиардов долларов.Москва неоднократно предупреждала, что накачивание киевского режима западным оружием только затягивает конфликт, а страны НАТО уже стали его непосредственными участниками, передавая Украине вооружение и обучая военных ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230630/pomosch-1881440813.html
https://ria.ru/20230704/nato-1882197457.html
чехия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882751407_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_d32e251d7e6e1fd50ebb591e80c98b92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, украина, киев, f-16
В мире, Чехия, Украина, Киев, F-16
Чехия поставит Украине боевые вертолеты

Премьер Чехии Фиала заявил, что страна поставит Украине боевые вертолеты и боеприпасы

© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Tara Fajardo ArteagaУдарный вертолет Ми-24 ВВС Чехии
Ударный вертолет Ми-24 ВВС Чехии - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Tara Fajardo Arteaga
Ударный вертолет Ми-24 ВВС Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 7 июл — РИА Новости. Чехия поставит Украине боевые вертолеты и боеприпасы, сообщил премьер-министр республики Петр Фиала на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«
"Можно сказать, что в среднем мы ежедневно направляем на Украину по одной единице тяжелой военной техники и несколько тысяч боеприпасов. Мы готовим поставку на Украину боевых вертолетов, боеприпасов", — сказал премьер.
Кроме того, Киеву передадут авиасимуляторы, чтобы пилоты могли учиться обращению с истребителями F-16 не только в странах Запада, но и на Украине.
Говоря о заблокированных в Чехии российских активах, Фиала сообщил, что идет поиск юридических возможностей направить их в пользу Украины.
Зеленский, в свою очередь, заявил, что Россия после окончания военного конфликта должна будет выплатить репарации.
Флаги Чешской Республики и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Премьер Чехии обвинил Польшу и Венгрию в блокировании помощи украинцам
30 июня, 13:30
Чехия взяла на себя обязательства по восстановлению Днепропетровской области, но готова помогать и в других регионах, продолжил Фиала. На следующей неделе на Украину отправится делегация из 30 чешских бизнесменов, которую возглавит спецпредставитель правительства Томаш Копечны.
Как заявлял накануне чешский президент Петр Павел по итогам встречи с Зеленским, после 24 февраля 2022 года Чехия поставила Украине 676 единиц тяжелой техники и средств ПВО, 4,2 миллиона боеприпасов среднего и крупного калибра, 380 тысяч артиллерийских снарядов. По его словам, общий объем помощи со стороны государства, неправительственных организаций и граждан составил около двух миллиардов долларов.
Москва неоднократно предупреждала, что накачивание киевского режима западным оружием только затягивает конфликт, а страны НАТО уже стали его непосредственными участниками, передавая Украине вооружение и обучая военных ВСУ на своей территории.
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Премьер Чехии: Украина должна узнать перспективы своего членства в НАТО
4 июля, 16:48
 
В миреЧехияУкраинаКиевF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала