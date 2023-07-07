https://ria.ru/20230707/ukraina-1882734097.html
Чехия поставит Украине боевые вертолеты
Чехия поставит Украине боевые вертолеты - РИА Новости, 07.07.2023
Чехия поставит Украине боевые вертолеты
Чехия поставит Украине боевые вертолеты и боеприпасы, сообщил премьер-министр республики Петр Фиала на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:51
2023-07-07T10:51
2023-07-07T15:58
в мире
чехия
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f-16
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ПРАГА, 7 июл — РИА Новости. Чехия поставит Украине боевые вертолеты и боеприпасы, сообщил премьер-министр республики Петр Фиала на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским."Можно сказать, что в среднем мы ежедневно направляем на Украину по одной единице тяжелой военной техники и несколько тысяч боеприпасов. Мы готовим поставку на Украину боевых вертолетов, боеприпасов", — сказал премьер.Кроме того, Киеву передадут авиасимуляторы, чтобы пилоты могли учиться обращению с истребителями F-16 не только в странах Запада, но и на Украине.Говоря о заблокированных в Чехии российских активах, Фиала сообщил, что идет поиск юридических возможностей направить их в пользу Украины.Зеленский, в свою очередь, заявил, что Россия после окончания военного конфликта должна будет выплатить репарации.Чехия взяла на себя обязательства по восстановлению Днепропетровской области, но готова помогать и в других регионах, продолжил Фиала. На следующей неделе на Украину отправится делегация из 30 чешских бизнесменов, которую возглавит спецпредставитель правительства Томаш Копечны.Как заявлял накануне чешский президент Петр Павел по итогам встречи с Зеленским, после 24 февраля 2022 года Чехия поставила Украине 676 единиц тяжелой техники и средств ПВО, 4,2 миллиона боеприпасов среднего и крупного калибра, 380 тысяч артиллерийских снарядов. По его словам, общий объем помощи со стороны государства, неправительственных организаций и граждан составил около двух миллиардов долларов.Москва неоднократно предупреждала, что накачивание киевского режима западным оружием только затягивает конфликт, а страны НАТО уже стали его непосредственными участниками, передавая Украине вооружение и обучая военных ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230630/pomosch-1881440813.html
https://ria.ru/20230704/nato-1882197457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, чехия, украина, киев, f-16
В мире, Чехия, Украина, Киев, F-16
Чехия поставит Украине боевые вертолеты
Премьер Чехии Фиала заявил, что страна поставит Украине боевые вертолеты и боеприпасы