https://ria.ru/20230707/tsekov-1882904144.html

Цеков: в НАТО понимают, что вступление Киева в альянс повлечет конфликт

Цеков: в НАТО понимают, что вступление Киева в альянс повлечет конфликт - РИА Новости, 07.07.2023

Цеков: в НАТО понимают, что вступление Киева в альянс повлечет конфликт

Здравомыслящие люди в НАТО понимают, что членство Украины в организации приведет к втягиванию стран альянса в конфликт, сказал РИА Новости сенатор от Крыма... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T22:14

2023-07-07T22:14

2023-07-07T22:34

в мире

киев

нато

украина

сергей цеков

вильнюс

сша

джейк салливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Здравомыслящие люди в НАТО понимают, что членство Украины в организации приведет к втягиванию стран альянса в конфликт, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе, сообщил ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Мне кажется, что люди, которые здраво оценивают ситуацию, понимают, что сами страны альянса станут участниками конфликта при вступлении Украины в НАТО", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20230707/nato-1882899003.html

киев

украина

вильнюс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, нато, украина, сергей цеков, вильнюс, сша, джейк салливан