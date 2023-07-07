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Цеков: в НАТО понимают, что вступление Киева в альянс повлечет конфликт - РИА Новости, 07.07.2023
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22:14 07.07.2023 (обновлено: 22:34 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/tsekov-1882904144.html
Цеков: в НАТО понимают, что вступление Киева в альянс повлечет конфликт
Цеков: в НАТО понимают, что вступление Киева в альянс повлечет конфликт - РИА Новости, 07.07.2023
Цеков: в НАТО понимают, что вступление Киева в альянс повлечет конфликт
Здравомыслящие люди в НАТО понимают, что членство Украины в организации приведет к втягиванию стран альянса в конфликт, сказал РИА Новости сенатор от Крыма... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T22:14
2023-07-07T22:34
в мире
киев
нато
украина
сергей цеков
вильнюс
сша
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Здравомыслящие люди в НАТО понимают, что членство Украины в организации приведет к втягиванию стран альянса в конфликт, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе, сообщил ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Мне кажется, что люди, которые здраво оценивают ситуацию, понимают, что сами страны альянса станут участниками конфликта при вступлении Украины в НАТО", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20230707/nato-1882899003.html
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в мире, киев, нато, украина, сергей цеков, вильнюс, сша, джейк салливан
В мире, Киев, НАТО, Украина, Сергей Цеков, Вильнюс, США, Джейк Салливан
Цеков: в НАТО понимают, что вступление Киева в альянс повлечет конфликт

Сенатор Цеков: в НАТО понимают, что вступление Киева в альянс повлечет конфликт

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Здравомыслящие люди в НАТО понимают, что членство Украины в организации приведет к втягиванию стран альянса в конфликт, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе, сообщил ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«
"Мне кажется, что люди, которые здраво оценивают ситуацию, понимают, что сами страны альянса станут участниками конфликта при вступлении Украины в НАТО", - сказал сенатор.
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Вчера, 21:24
 
В миреКиевНАТОУкраинаСергей ЦековВильнюсСШАДжейк Салливан
 
 
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