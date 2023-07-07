https://ria.ru/20230707/tsekov-1882903717.html

Цеков: применение кассетных снарядов угрожает массовой гибелью населения

Цеков: применение кассетных снарядов угрожает массовой гибелью населения - РИА Новости, 07.07.2023

Цеков: применение кассетных снарядов угрожает массовой гибелью населения

Использование американских кассетных боеприпасов на Украине может привести к массовой гибели мирных граждан, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T22:07

2023-07-07T22:07

2023-07-07T23:20

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Использование американских кассетных боеприпасов на Украине может привести к массовой гибели мирных граждан, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.США подготовили для Украины новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, куда войдут кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий и десятки единиц бронетехники, сообщили Пентагон и госдепартамент."Использование кассетных боеприпасов США на Украине может привести к массовой гибели мирных граждан", - сказал политик."Будем надеяться, что наши вооруженные силы уничтожат боеприпасы до их применения", - добавил он.Сенатор полагает, что в России "будут сделаны соответствующие выводы"."Что касается США – это поджигатели войны. Теряют влияние, уважение в глазах мирового сообщества, и вместо того, чтобы идти к миру, разжигают конфликт", - подчеркнул Цеков.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Украина, по данным российских военных и официальных лиц, уже использовала кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.

https://ria.ru/20230707/belyydom-1882899551.html

https://ria.ru/20230707/karasin-1882902383.html

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сша, украина, в мире, космос - риа наука, донбасс, игорь конашенков, сергей цеков, министерство обороны сша