Рейтинг@Mail.ru
Цеков: применение кассетных снарядов угрожает массовой гибелью населения - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 07.07.2023 (обновлено: 23:20 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/tsekov-1882903717.html
Цеков: применение кассетных снарядов угрожает массовой гибелью населения
Цеков: применение кассетных снарядов угрожает массовой гибелью населения - РИА Новости, 07.07.2023
Цеков: применение кассетных снарядов угрожает массовой гибелью населения
Использование американских кассетных боеприпасов на Украине может привести к массовой гибели мирных граждан, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T22:07
2023-07-07T23:20
сша
украина
в мире
космос - риа наука
донбасс
игорь конашенков
сергей цеков
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103060/47/1030604776_0:19:766:450_1920x0_80_0_0_3ab1296ef4ba0908b75bf6afe5f92610.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Использование американских кассетных боеприпасов на Украине может привести к массовой гибели мирных граждан, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.США подготовили для Украины новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, куда войдут кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий и десятки единиц бронетехники, сообщили Пентагон и госдепартамент."Использование кассетных боеприпасов США на Украине может привести к массовой гибели мирных граждан", - сказал политик."Будем надеяться, что наши вооруженные силы уничтожат боеприпасы до их применения", - добавил он.Сенатор полагает, что в России "будут сделаны соответствующие выводы"."Что касается США – это поджигатели войны. Теряют влияние, уважение в глазах мирового сообщества, и вместо того, чтобы идти к миру, разжигают конфликт", - подчеркнул Цеков.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Украина, по данным российских военных и официальных лиц, уже использовала кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
https://ria.ru/20230707/belyydom-1882899551.html
https://ria.ru/20230707/karasin-1882902383.html
сша
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103060/47/1030604776_0:0:766:576_1920x0_80_0_0_f2744492fde795de04551d6e8968923c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, в мире, космос - риа наука, донбасс, игорь конашенков, сергей цеков, министерство обороны сша
США, Украина, В мире, Космос - РИА Наука, Донбасс, Игорь Конашенков, Сергей Цеков, Министерство обороны США
Цеков: применение кассетных снарядов угрожает массовой гибелью населения

Сенатор Цеков: применение кассетных снарядов угрожает массовой гибелью мирного населения

© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Использование американских кассетных боеприпасов на Украине может привести к массовой гибели мирных граждан, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
США подготовили для Украины новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, куда войдут кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий и десятки единиц бронетехники, сообщили Пентагон и госдепартамент.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
США признали, что применение кассетных снарядов угрожает мирным жителям
Вчера, 21:27
«
"Использование кассетных боеприпасов США на Украине может привести к массовой гибели мирных граждан", - сказал политик.
«
"Будем надеяться, что наши вооруженные силы уничтожат боеприпасы до их применения", - добавил он.
Сенатор полагает, что в России "будут сделаны соответствующие выводы".
«
"Что касается США – это поджигатели войны. Теряют влияние, уважение в глазах мирового сообщества, и вместо того, чтобы идти к миру, разжигают конфликт", - подчеркнул Цеков.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Украина, по данным российских военных и официальных лиц, уже использовала кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Карасин высказался о передаче Киеву кассетных снарядов: ответ будет жестким
Вчера, 21:55
 
СШАУкраинаВ миреКосмос - РИА НаукаДонбассИгорь КонашенковСергей ЦековМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала