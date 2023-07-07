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Бритни Спирс подтвердила, что ее избила охрана известного баскетболиста - РИА Новости, 07.07.2023
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Шоубиз
 
12:54 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/spirs-1882739930.html
Бритни Спирс подтвердила, что ее избила охрана известного баскетболиста
Бритни Спирс подтвердила, что ее избила охрана известного баскетболиста - РИА Новости, 07.07.2023
Бритни Спирс подтвердила, что ее избила охрана известного баскетболиста
Певица Бритни Спирс разместила на своей странице пост, в котором подтвердила информацию о том, что ее избила охрана баскетболиста Виктора Вембаньямы возле отеля РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:54
2023-07-07T12:54
шоубиз
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лас-вегас
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Певица Бритни Спирс разместила на своей странице пост, в котором подтвердила информацию о том, что ее избила охрана баскетболиста Виктора Вембаньямы возле отеля в Лас-Вегасе при ее попытке сфотографироваться со спортсменом. Ранее СМИ написали, что Вембаньяма шел в ресторан отеля, когда его заметила Спирс. Певица похлопала Виктора по спине, затем по правому плечу, чтобы спросить, могут ли они сфотографироваться. В этот момент поп-звезду ударили, и она упала на землю. &quot;Я пошла в ресторан и увидела его. Было достаточно громко, поэтому я похлопала его по плечу, чтобы привлечь внимание. Затем его охрана, не оборачиваясь, ударила меня по лицу на глазах у толпы. Я упала и у меня слетели очки, – написала знаменитость.По словам Спирс, он до сих пор не получила извинений от спортсмена. Более того, этот инцидент, как утверждает артистка, рассмешил его. &quot;Я еще не получила публичных извинений от игрока, его службы безопасности или их организации. Я надеюсь, что они это сделают, – добавила Бритни. – Я не думаю, что было смешно. Наблюдать за тем, как игрок улыбается и смеется, было жестоко в сложившейся ситуации. В своем обращении она призвала людей быть внимательными друг к другу, а также поблагодарила поклонников и полицию Лас-Вегаса за поддержку.Представители Бритни Спирс обратились в правоохранительные органы с жалобой на нанесение побоев исполнительнице. По данным СМИ, расследование инцидента уже началось. В полиции сообщили, что дело, скорее всего, будет передано в окружную прокуратуру. Личность охранника, толкнувшего Спирс, установили. Нападавшим оказался Дамиан Смит, директор по безопасности клуба "Сан-Антонио", в котором играет Виктор Вембаньяма.
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бритни спирс, лас-вегас, знаменитости, спорт, сша, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Бритни Спирс, Лас-Вегас, Знаменитости, Спорт, США, Новости шоу-бизнеса
Бритни Спирс подтвердила, что ее избила охрана известного баскетболиста

Бритни Спирс подтвердила, что охранники Виктора Вембаньямы ударили ее по лицу

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Певица Бритни Спирс разместила на своей странице пост, в котором подтвердила информацию о том, что ее избила охрана баскетболиста Виктора Вембаньямы возле отеля в Лас-Вегасе при ее попытке сфотографироваться со спортсменом.
© @britneyspearsПубликация Бритни Спирс в соцсети
Публикация Бритни Спирс в соцсети
Публикация Бритни Спирс в соцсети
© @britneyspears
1 из 2
© @britneyspearsПубликация Бритни Спирс в соцсети
Публикация Бритни Спирс в соцсети
Публикация Бритни Спирс в соцсети
© @britneyspears
2 из 2
Публикация Бритни Спирс в соцсети
© @britneyspears
1 из 2
Публикация Бритни Спирс в соцсети
© @britneyspears
2 из 2
Ранее СМИ написали, что Вембаньяма шел в ресторан отеля, когда его заметила Спирс. Певица похлопала Виктора по спине, затем по правому плечу, чтобы спросить, могут ли они сфотографироваться. В этот момент поп-звезду ударили, и она упала на землю.
«

"Я пошла в ресторан и увидела его. Было достаточно громко, поэтому я похлопала его по плечу, чтобы привлечь внимание. Затем его охрана, не оборачиваясь, ударила меня по лицу на глазах у толпы. Я упала и у меня слетели очки, – написала знаменитость.

По словам Спирс, он до сих пор не получила извинений от спортсмена. Более того, этот инцидент, как утверждает артистка, рассмешил его.
«

"Я еще не получила публичных извинений от игрока, его службы безопасности или их организации. Я надеюсь, что они это сделают, – добавила Бритни. – Я не думаю, что было смешно. Наблюдать за тем, как игрок улыбается и смеется, было жестоко в сложившейся ситуации.

В своем обращении она призвала людей быть внимательными друг к другу, а также поблагодарила поклонников и полицию Лас-Вегаса за поддержку.
Представители Бритни Спирс обратились в правоохранительные органы с жалобой на нанесение побоев исполнительнице. По данным СМИ, расследование инцидента уже началось. В полиции сообщили, что дело, скорее всего, будет передано в окружную прокуратуру.
Личность охранника, толкнувшего Спирс, установили. Нападавшим оказался Дамиан Смит, директор по безопасности клуба "Сан-Антонио", в котором играет Виктор Вембаньяма.
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ШоубизБритни СпирсЛас-ВегасЗнаменитостиСпортСШАНовости шоу-бизнеса
 
 
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