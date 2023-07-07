https://ria.ru/20230707/spirs-1882739930.html

Бритни Спирс подтвердила, что ее избила охрана известного баскетболиста

Бритни Спирс подтвердила, что ее избила охрана известного баскетболиста - РИА Новости, 07.07.2023

Бритни Спирс подтвердила, что ее избила охрана известного баскетболиста

Певица Бритни Спирс разместила на своей странице пост, в котором подтвердила информацию о том, что ее избила охрана баскетболиста Виктора Вембаньямы возле отеля РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:54

2023-07-07T12:54

2023-07-07T12:54

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Певица Бритни Спирс разместила на своей странице пост, в котором подтвердила информацию о том, что ее избила охрана баскетболиста Виктора Вембаньямы возле отеля в Лас-Вегасе при ее попытке сфотографироваться со спортсменом. Ранее СМИ написали, что Вембаньяма шел в ресторан отеля, когда его заметила Спирс. Певица похлопала Виктора по спине, затем по правому плечу, чтобы спросить, могут ли они сфотографироваться. В этот момент поп-звезду ударили, и она упала на землю. "Я пошла в ресторан и увидела его. Было достаточно громко, поэтому я похлопала его по плечу, чтобы привлечь внимание. Затем его охрана, не оборачиваясь, ударила меня по лицу на глазах у толпы. Я упала и у меня слетели очки, – написала знаменитость.По словам Спирс, он до сих пор не получила извинений от спортсмена. Более того, этот инцидент, как утверждает артистка, рассмешил его. "Я еще не получила публичных извинений от игрока, его службы безопасности или их организации. Я надеюсь, что они это сделают, – добавила Бритни. – Я не думаю, что было смешно. Наблюдать за тем, как игрок улыбается и смеется, было жестоко в сложившейся ситуации. В своем обращении она призвала людей быть внимательными друг к другу, а также поблагодарила поклонников и полицию Лас-Вегаса за поддержку.Представители Бритни Спирс обратились в правоохранительные органы с жалобой на нанесение побоев исполнительнице. По данным СМИ, расследование инцидента уже началось. В полиции сообщили, что дело, скорее всего, будет передано в окружную прокуратуру. Личность охранника, толкнувшего Спирс, установили. Нападавшим оказался Дамиан Смит, директор по безопасности клуба "Сан-Антонио", в котором играет Виктор Вембаньяма.

https://ria.ru/20230322/samoylova-1859816246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

бритни спирс, лас-вегас, знаменитости, спорт, сша, новости шоу-бизнеса