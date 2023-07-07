Бритни Спирс подтвердила, что ее избила охрана известного баскетболиста
Бритни Спирс подтвердила, что охранники Виктора Вембаньямы ударили ее по лицу
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloБритни Спирс
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Певица Бритни Спирс разместила на своей странице пост, в котором подтвердила информацию о том, что ее избила охрана баскетболиста Виктора Вембаньямы возле отеля в Лас-Вегасе при ее попытке сфотографироваться со спортсменом.
© @britneyspearsПубликация Бритни Спирс в соцсети
Публикация Бритни Спирс в соцсети
© @britneyspears
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© @britneyspearsПубликация Бритни Спирс в соцсети
Публикация Бритни Спирс в соцсети
© @britneyspears
2 из 2
Публикация Бритни Спирс в соцсети
© @britneyspears
1 из 2
Публикация Бритни Спирс в соцсети
© @britneyspears
2 из 2
Ранее СМИ написали, что Вембаньяма шел в ресторан отеля, когда его заметила Спирс. Певица похлопала Виктора по спине, затем по правому плечу, чтобы спросить, могут ли они сфотографироваться. В этот момент поп-звезду ударили, и она упала на землю.
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"Я пошла в ресторан и увидела его. Было достаточно громко, поэтому я похлопала его по плечу, чтобы привлечь внимание. Затем его охрана, не оборачиваясь, ударила меня по лицу на глазах у толпы. Я упала и у меня слетели очки, – написала знаменитость.
По словам Спирс, он до сих пор не получила извинений от спортсмена. Более того, этот инцидент, как утверждает артистка, рассмешил его.
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"Я еще не получила публичных извинений от игрока, его службы безопасности или их организации. Я надеюсь, что они это сделают, – добавила Бритни. – Я не думаю, что было смешно. Наблюдать за тем, как игрок улыбается и смеется, было жестоко в сложившейся ситуации.
В своем обращении она призвала людей быть внимательными друг к другу, а также поблагодарила поклонников и полицию Лас-Вегаса за поддержку.
Представители Бритни Спирс обратились в правоохранительные органы с жалобой на нанесение побоев исполнительнице. По данным СМИ, расследование инцидента уже началось. В полиции сообщили, что дело, скорее всего, будет передано в окружную прокуратуру.
Личность охранника, толкнувшего Спирс, установили. Нападавшим оказался Дамиан Смит, директор по безопасности клуба "Сан-Антонио", в котором играет Виктор Вембаньяма.