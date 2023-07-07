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СМИ: в США расследуют жалобу об избиении Бритни Спирс охраной баскетболиста
СМИ: в США расследуют жалобу об избиении Бритни Спирс охраной баскетболиста - РИА Новости, 07.07.2023
СМИ: в США расследуют жалобу об избиении Бритни Спирс охраной баскетболиста
Полиция Лас-Вегаса расследует инцидент между охраной баскетболиста Виктора Вембаньяма и Бритни Спирс, которую якобы избили после ее попытки сфотографироваться с РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T03:00
2023-07-07T03:00
2023-07-07T03:00
шоубиз
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бритни спирс
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полиция Лас-Вегаса расследует инцидент между охраной баскетболиста Виктора Вембаньяма и Бритни Спирс, которую якобы избили после ее попытки сфотографироваться с 222-сантиметровым спортсменом, сообщает портал TMZ. Вембаньяма, 19-летний центровой из Франции, в июне был выбран клубом "Сан-Антонио" под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Издание сообщает, что Вембаньяма в ночь на четверг шел в ресторан отеля Aria, когда его заметила Спирс. Певица похлопала молодого человека по спине, затем по правому плечу, чтобы спросить, могут ли они сфотографироваться. В этот момент Спирс ударили, и она упала на землю, у нее слетели очки. Представители Спирс подали в полицию Лас-Вегаса заявление о нанесении побоев. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что полиция начала расследование инцидента. Он добавил, что дело, скорее всего, будет передано в окружную прокуратуру, хотя это не означает, что против кого-либо будут выдвинуты обвинения. Согласно изданию, полиции уже удалось установить личность нападавшего - это Дамиан Смит, директор по безопасности клуба "Сан-Антонио". Источники сообщают, что это дело не рассматривается как уголовное, по предварительным данным, Смит не пытался причинить вред певице, а, скорее, защищал Вембаньяму.
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лас-вегас, франция, бритни спирс
Шоубиз, Лас-Вегас, Франция, Бритни Спирс
СМИ: в США расследуют жалобу об избиении Бритни Спирс охраной баскетболиста
TMZ: в Лас-Вегасе изучают жалобу об избиении Бритни Спирс охраной баскетболиста Вембаньяма
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Полиция Лас-Вегаса расследует инцидент между охраной баскетболиста Виктора Вембаньяма и Бритни Спирс, которую якобы избили после ее попытки сфотографироваться с 222-сантиметровым спортсменом, сообщает портал TMZ
.
Вембаньяма, 19-летний центровой из Франции
, в июне был выбран клубом "Сан-Антонио" под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Издание сообщает, что Вембаньяма в ночь на четверг шел в ресторан отеля Aria, когда его заметила Спирс. Певица похлопала молодого человека по спине, затем по правому плечу, чтобы спросить, могут ли они сфотографироваться. В этот момент Спирс ударили, и она упала на землю, у нее слетели очки. Представители Спирс подали в полицию Лас-Вегаса заявление о нанесении побоев.
Источник в правоохранительных органах подтвердил, что полиция начала расследование инцидента. Он добавил, что дело, скорее всего, будет передано в окружную прокуратуру, хотя это не означает, что против кого-либо будут выдвинуты обвинения.
Согласно изданию, полиции уже удалось установить личность нападавшего - это Дамиан Смит, директор по безопасности клуба "Сан-Антонио". Источники сообщают, что это дело не рассматривается как уголовное, по предварительным данным, Смит не пытался причинить вред певице, а, скорее, защищал Вембаньяму.
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