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Марочко назвал причины потерь Киева на участке Соледар-Артемовск

Марочко назвал причины потерь Киева на участке Соледар-Артемовск - РИА Новости, 07.07.2023

Марочко назвал причины потерь Киева на участке Соледар-Артемовск

Потери Киева выросли на участке Соледар-Артемовск в ДНР из-за действий украинского командования, которое умышленно ставит трудновыполнимые боевые задачи своим... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T08:03

2023-07-07T08:03

2023-07-07T08:03

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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Потери Киева выросли на участке Соледар-Артемовск в ДНР из-за действий украинского командования, которое умышленно ставит трудновыполнимые боевые задачи своим подразделениям, пренебрегая данными о реальной обстановке, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На участке Соледар-Артемовск у противника возросло количество безвозвратных и санитарных потерь. Данный факт связан с регулярными боевыми задачами, поступающими от вышестоящего командования. Практически во всех боевых распоряжениях при постановке задач, расчет сил и средств не соответствует оперативной обстановке", - заявил Марочко. Он добавил, что украинские офицеры умышленно занижают роль инженерных и фортификационных заграждений ВС РФ. По мнению эксперта, Киев несет большие потери военнослужащих и техники из-за необъективной оценки и умышленного пренебрежения данными.

https://ria.ru/20230706/dnr-1882587307.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф