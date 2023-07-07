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Марочко назвал причины потерь Киева на участке Соледар-Артемовск
Марочко назвал причины потерь Киева на участке Соледар-Артемовск - РИА Новости, 07.07.2023
Марочко назвал причины потерь Киева на участке Соледар-Артемовск
Потери Киева выросли на участке Соледар-Артемовск в ДНР из-за действий украинского командования, которое умышленно ставит трудновыполнимые боевые задачи своим... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T08:03
2023-07-07T08:03
2023-07-07T08:03
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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Потери Киева выросли на участке Соледар-Артемовск в ДНР из-за действий украинского командования, которое умышленно ставит трудновыполнимые боевые задачи своим подразделениям, пренебрегая данными о реальной обстановке, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На участке Соледар-Артемовск у противника возросло количество безвозвратных и санитарных потерь. Данный факт связан с регулярными боевыми задачами, поступающими от вышестоящего командования. Практически во всех боевых распоряжениях при постановке задач, расчет сил и средств не соответствует оперативной обстановке", - заявил Марочко. Он добавил, что украинские офицеры умышленно занижают роль инженерных и фортификационных заграждений ВС РФ. По мнению эксперта, Киев несет большие потери военнослужащих и техники из-за необъективной оценки и умышленного пренебрежения данными.
https://ria.ru/20230706/dnr-1882587307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Марочко назвал причины потерь Киева на участке Соледар-Артемовск
Марочко: потери Киева растут на участке Соледар-Артемовск из-за действий командования