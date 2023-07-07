Рейтинг@Mail.ru
Марочко назвал причины потерь Киева на участке Соледар-Артемовск - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:03 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/spetsoperatsiya-1882713409.html
Марочко назвал причины потерь Киева на участке Соледар-Артемовск
Марочко назвал причины потерь Киева на участке Соледар-Артемовск - РИА Новости, 07.07.2023
Марочко назвал причины потерь Киева на участке Соледар-Артемовск
Потери Киева выросли на участке Соледар-Артемовск в ДНР из-за действий украинского командования, которое умышленно ставит трудновыполнимые боевые задачи своим... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T08:03
2023-07-07T08:03
в мире
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863467459_0:280:2654:1773_1920x0_80_0_0_ed92b0d2444a2a48d9262d9ae56c601f.jpg
ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Потери Киева выросли на участке Соледар-Артемовск в ДНР из-за действий украинского командования, которое умышленно ставит трудновыполнимые боевые задачи своим подразделениям, пренебрегая данными о реальной обстановке, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На участке Соледар-Артемовск у противника возросло количество безвозвратных и санитарных потерь. Данный факт связан с регулярными боевыми задачами, поступающими от вышестоящего командования. Практически во всех боевых распоряжениях при постановке задач, расчет сил и средств не соответствует оперативной обстановке", - заявил Марочко. Он добавил, что украинские офицеры умышленно занижают роль инженерных и фортификационных заграждений ВС РФ. По мнению эксперта, Киев несет большие потери военнослужащих и техники из-за необъективной оценки и умышленного пренебрежения данными.
https://ria.ru/20230706/dnr-1882587307.html
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863467459_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_8fa35867b41f593f01123d3cbbaa0c8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Марочко назвал причины потерь Киева на участке Соледар-Артемовск

Марочко: потери Киева растут на участке Соледар-Артемовск из-за действий командования

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Потери Киева выросли на участке Соледар-Артемовск в ДНР из-за действий украинского командования, которое умышленно ставит трудновыполнимые боевые задачи своим подразделениям, пренебрегая данными о реальной обстановке, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На участке Соледар-Артемовск у противника возросло количество безвозвратных и санитарных потерь. Данный факт связан с регулярными боевыми задачами, поступающими от вышестоящего командования. Практически во всех боевых распоряжениях при постановке задач, расчет сил и средств не соответствует оперативной обстановке", - заявил Марочко.
Он добавил, что украинские офицеры умышленно занижают роль инженерных и фортификационных заграждений ВС РФ. По мнению эксперта, Киев несет большие потери военнослужащих и техники из-за необъективной оценки и умышленного пренебрежения данными.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Российские военные уничтожили в ДНР пять украинских штабов
Вчера, 14:29
 
В миреКиевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала