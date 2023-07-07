https://ria.ru/20230707/shaurma-1882795317.html
В Госдуме призвали разработать стандарт шаурмы
В Госдуме призвали разработать стандарт шаурмы - РИА Новости, 07.07.2023
В Госдуме призвали разработать стандарт шаурмы
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой разработать рекомендации по приготовлению шаурмы, сообщила РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:08
2023-07-07T14:08
2023-07-07T15:34
общество
санкт-петербург
анна попова
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой разработать рекомендации по приготовлению шаурмы, сообщила пресс-служба партии."Сегодня у нас нет стандарта "правильной" шаурмы — поэтому каждый готовит ее, как хочет. Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации по приготовлению шаурмы. Или в Петербурге — шавермы. Нужно определить полезные ингредиенты и исключить все вредные", — отметил депутат.Сейчас официальных рекомендаций по составу шаурмы нет, поэтому некоторые производители добавляют больше вредных продуктов."Шаурма — неотъемлемый спутник нашей жизни. Значит, она должна быть качественной", — подчеркнул Даванков.Вице-спикер Госдумы также предложил разработать знак качества "Московский стандарт", который будет размещаться на точках продажи шаурмы при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20230707/shaurma-1882738174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, анна попова, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Общество, Санкт-Петербург, Анна Попова, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В Госдуме призвали разработать стандарт шаурмы
Вице-спикер Госдумы Даванков предложил Роспотребнадзору разработать стандарт шаурмы