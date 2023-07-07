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В Госдуме призвали разработать стандарт шаурмы - РИА Новости, 07.07.2023
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14:08 07.07.2023 (обновлено: 15:34 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/shaurma-1882795317.html
В Госдуме призвали разработать стандарт шаурмы
В Госдуме призвали разработать стандарт шаурмы - РИА Новости, 07.07.2023
В Госдуме призвали разработать стандарт шаурмы
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой разработать рекомендации по приготовлению шаурмы, сообщила РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:08
2023-07-07T15:34
общество
санкт-петербург
анна попова
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой разработать рекомендации по приготовлению шаурмы, сообщила пресс-служба партии.&quot;Сегодня у нас нет стандарта &quot;правильной&quot; шаурмы — поэтому каждый готовит ее, как хочет. Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации по приготовлению шаурмы. Или в Петербурге — шавермы. Нужно определить полезные ингредиенты и исключить все вредные&quot;, — отметил депутат.Сейчас официальных рекомендаций по составу шаурмы нет, поэтому некоторые производители добавляют больше вредных продуктов."Шаурма — неотъемлемый спутник нашей жизни. Значит, она должна быть качественной", — подчеркнул Даванков.Вице-спикер Госдумы также предложил разработать знак качества "Московский стандарт", который будет размещаться на точках продажи шаурмы при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
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санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, анна попова, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Общество, Санкт-Петербург, Анна Попова, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В Госдуме призвали разработать стандарт шаурмы

Вице-спикер Госдумы Даванков предложил Роспотребнадзору разработать стандарт шаурмы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПродавец в торговой точке по продаже шаурмы в Москве
Продавец в торговой точке по продаже шаурмы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Продавец в торговой точке по продаже шаурмы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой разработать рекомендации по приготовлению шаурмы, сообщила пресс-служба партии.
«

"Сегодня у нас нет стандарта "правильной" шаурмы — поэтому каждый готовит ее, как хочет. Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации по приготовлению шаурмы. Или в Петербурге — шавермы. Нужно определить полезные ингредиенты и исключить все вредные", — отметил депутат.

Сейчас официальных рекомендаций по составу шаурмы нет, поэтому некоторые производители добавляют больше вредных продуктов.
"Шаурма — неотъемлемый спутник нашей жизни. Значит, она должна быть качественной", — подчеркнул Даванков.
Вице-спикер Госдумы также предложил разработать знак качества "Московский стандарт", который будет размещаться на точках продажи шаурмы при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
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ОбществоСанкт-ПетербургАнна ПоповаГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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