https://ria.ru/20230707/shaurma-1882795317.html

В Госдуме призвали разработать стандарт шаурмы

В Госдуме призвали разработать стандарт шаурмы - РИА Новости, 07.07.2023

В Госдуме призвали разработать стандарт шаурмы

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой разработать рекомендации по приготовлению шаурмы, сообщила РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:08

2023-07-07T14:08

2023-07-07T15:34

общество

санкт-петербург

анна попова

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой разработать рекомендации по приготовлению шаурмы, сообщила пресс-служба партии."Сегодня у нас нет стандарта "правильной" шаурмы — поэтому каждый готовит ее, как хочет. Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации по приготовлению шаурмы. Или в Петербурге — шавермы. Нужно определить полезные ингредиенты и исключить все вредные", — отметил депутат.Сейчас официальных рекомендаций по составу шаурмы нет, поэтому некоторые производители добавляют больше вредных продуктов."Шаурма — неотъемлемый спутник нашей жизни. Значит, она должна быть качественной", — подчеркнул Даванков.Вице-спикер Госдумы также предложил разработать знак качества "Московский стандарт", который будет размещаться на точках продажи шаурмы при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20230707/shaurma-1882738174.html

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Дарья Буймова

общество, санкт-петербург, анна попова, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество