Рейтинг@Mail.ru
Равшана Куркова вышла в свет после рождения ребенка - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:19 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/serial-1882788860.html
Равшана Куркова вышла в свет после рождения ребенка
Равшана Куркова вышла в свет после рождения ребенка - РИА Новости, 07.07.2023
Равшана Куркова вышла в свет после рождения ребенка
Ровшана Куркова появилась на премьере сериала в столичном Парке Горького, сообщает пресс-служба картины "Пищеблок". Она исполнила одну из главных ролей. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:19
2023-07-07T14:19
культура
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882789034_76:405:2997:2048_1920x0_80_0_0_8a0f2e0214ef8da19419e4297d678d6d.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Ровшана Куркова появилась на премьере сериала в столичном Парке Горького, сообщает пресс-служба картины "Пищеблок". Она исполнила одну из главных ролей.В конце мая актриса рассказала, что вновь стала матерью. У нее родилась дочь. Первый сезон "Пищеблока" стартовал в мае 2021 года. В центре сюжета – Валерка Лагунов. В пионерском лагере отличник сразился с древним упырем и сам стал вампиром. Второй сезон расскажет, как парень пытается остаться человеком и противостоит могущественному вампиру.Ранее критики оценили новый сезон "Ведьмака". Им понравилась игра Генри Кавилла, в последний раз воплотившего образ Геральта из Ривии. Но структура сериала у экспертов вызвала вопросы.
https://ria.ru/20230705/film-1882143026.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882789034_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da4a7e3f6ec3bc0f1fb3d4c105a8f9d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть
Равшана Куркова вышла в свет после рождения ребенка

Равшана Куркова вышла в свет на премьеры продолжения "Пищеблока" после рождения дочери

© Фото предоставлено пресс-службой КинопоискаРавшана Куркова на премьере второго сезона сериала "Пищеблок"
Равшана Куркова на премьере второго сезона сериала Пищеблок
© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Ровшана Куркова появилась на премьере сериала в столичном Парке Горького, сообщает пресс-служба картины "Пищеблок". Она исполнила одну из главных ролей.
В конце мая актриса рассказала, что вновь стала матерью. У нее родилась дочь.
Первый сезон "Пищеблока" стартовал в мае 2021 года. В центре сюжета – Валерка Лагунов. В пионерском лагере отличник сразился с древним упырем и сам стал вампиром. Второй сезон расскажет, как парень пытается остаться человеком и противостоит могущественному вампиру.
Ранее критики оценили новый сезон "Ведьмака". Им понравилась игра Генри Кавилла, в последний раз воплотившего образ Геральта из Ривии. Но структура сериала у экспертов вызвала вопросы.
Кадр из фильма Чужой: Завет(2017) - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Завершились съемки новой части "Чужого"
5 июля, 03:00
 
КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала