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Равшана Куркова вышла в свет после рождения ребенка
Равшана Куркова вышла в свет после рождения ребенка - РИА Новости, 07.07.2023
Равшана Куркова вышла в свет после рождения ребенка
Ровшана Куркова появилась на премьере сериала в столичном Парке Горького, сообщает пресс-служба картины "Пищеблок". Она исполнила одну из главных ролей. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:19
2023-07-07T14:19
2023-07-07T14:19
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Ровшана Куркова появилась на премьере сериала в столичном Парке Горького, сообщает пресс-служба картины "Пищеблок". Она исполнила одну из главных ролей.В конце мая актриса рассказала, что вновь стала матерью. У нее родилась дочь. Первый сезон "Пищеблока" стартовал в мае 2021 года. В центре сюжета – Валерка Лагунов. В пионерском лагере отличник сразился с древним упырем и сам стал вампиром. Второй сезон расскажет, как парень пытается остаться человеком и противостоит могущественному вампиру.Ранее критики оценили новый сезон "Ведьмака". Им понравилась игра Генри Кавилла, в последний раз воплотившего образ Геральта из Ривии. Но структура сериала у экспертов вызвала вопросы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть
Равшана Куркова вышла в свет после рождения ребенка
Равшана Куркова вышла в свет на премьеры продолжения "Пищеблока" после рождения дочери