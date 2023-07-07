https://ria.ru/20230707/serial-1882788860.html

Равшана Куркова вышла в свет после рождения ребенка

Равшана Куркова вышла в свет после рождения ребенка - РИА Новости, 07.07.2023

Равшана Куркова вышла в свет после рождения ребенка

Ровшана Куркова появилась на премьере сериала в столичном Парке Горького, сообщает пресс-служба картины "Пищеблок". Она исполнила одну из главных ролей. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:19

2023-07-07T14:19

2023-07-07T14:19

культура

новости культуры

кино и сериалы

что посмотреть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882789034_76:405:2997:2048_1920x0_80_0_0_8a0f2e0214ef8da19419e4297d678d6d.jpg

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Ровшана Куркова появилась на премьере сериала в столичном Парке Горького, сообщает пресс-служба картины "Пищеблок". Она исполнила одну из главных ролей.В конце мая актриса рассказала, что вновь стала матерью. У нее родилась дочь. Первый сезон "Пищеблока" стартовал в мае 2021 года. В центре сюжета – Валерка Лагунов. В пионерском лагере отличник сразился с древним упырем и сам стал вампиром. Второй сезон расскажет, как парень пытается остаться человеком и противостоит могущественному вампиру.Ранее критики оценили новый сезон "Ведьмака". Им понравилась игра Генри Кавилла, в последний раз воплотившего образ Геральта из Ривии. Но структура сериала у экспертов вызвала вопросы.

https://ria.ru/20230705/film-1882143026.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть