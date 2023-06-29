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Критики оценили последний с Генри Кавиллом сезон "Ведьмака"

Критики оценили последний с Генри Кавиллом сезон "Ведьмака" - РИА Новости, 29.06.2023

Критики оценили последний с Генри Кавиллом сезон "Ведьмака"

В Сети появлись отзывы критиков на третий сезон сериала "Ведьмак". Генри Кавилл в нем примерил белоснежный парик Геральта из Ривии в последний раз. В следующем... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T19:02

2023-06-29T19:02

2023-06-29T19:02

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Сети появлись отзывы критиков на третий сезон сериала "Ведьмак". Генри Кавилл в нем примерил белоснежный парик Геральта из Ривии в последний раз. В следующем выпуске образ легендарного охотника на монстров воплотит другой актер — Лиам Хемсворт. Он бывший муж Майли Сайрус и брат Криса Хемсворта, известного по роли Тора в киновселенной Marvel. Сериал основан на книгах Анджея Сапковского. Геральт из Ривии убивает чудовищ за монеты. Он мутант и сильнее простого человека. Из-за обращения он не спит и не может иметь детей. Люди поговаривают, что ведьмаки и вовсе ничего не чувствуют. Но днажды в жизни Геральта появляются девочка Цири (Фрейя Аллан) и чародейка Йеннифэр (Аня Чалотра). Первая становится ему дочерью, а вторая — возлюбленной. На Цири охотятся, и Геральт готов на все ради ее спасения. "Третий сезон стал особенным для Геральта в исполнении Кавилла. Он показал себя как прекрасный отец, продемонстрировал умение убивать монстров, плести политические интриги и проявил себя как романтик. А еще он неплохо танцует!" — делится мнением автор Collider Карли Лэйн. "Сможет ли шоу обойтись без Генри Кавилла? — задается вопросом Джек Сил из The Guardian. — Будет больно, но в "Ведьмаке" достаточно событий, чтобы представить жизнь и без этого актера".Брэдли Рассел из Total Film раскритиковал структуру третьего сезона. Он уверяет, что первая серия задала слишком высокую планку для остальных — остальные эпизоды просто не дотягивают до ее уровня. "Хорошее шоу попытались сделать лучшим, и старания очевидны: больше игривости, монстров, времени с семьей, меньше политики", — рассуждает журналист. Ритм повествования, большое количество второстепенных персонажей, среди которых теряются главные герои — минусы новых серий, считает Джаррод Джонс из IGN. Тем не менее критик заявляет: "Третий сезон — самый мощный для Кавилла как актера". "У Геральта нет времени справляться с чудовищами за монеты. Он охраняет Цири, девочку, которую клялся защищать от монстров, которые хотят использовать ее ради своих целей", — пишет Джен Леннон из AV Club.Третий сезон разделили на две части. Первая — вышла 29 июня, остальные серии выпустят 27 июля. Ранее сообщалось о том, что российская компания купила права на новый фильм Хаяо Миядзаки.

https://ria.ru/20221031/cavill-1828194726.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл, знаменитости